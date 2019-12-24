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«Сволочь! Свинья антисемитская!»: Путин не сдержался в выражениях, говоря о после Польши, собиравшемся поставить памятник Гитлеру

24 декабря 2019, 18:54  •  92 • В России

НИЧЬЯ НАС НЕ УСТРАИВАЕТ

Перед началом расширенного заседания коллегии министерства обороны Владимиру Путину показали выставку новейшего и перспективного вооружения. Но вопреки ожиданиям, это вызвало у него только дополнительный азарт.

- Сейчас на выставке некоторые докладывают с гордостью: такая-то и такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам, - показал он с трибуны рукой куда-то в сторону. - Она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать! Техника должна быть лучше мировых образцов. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья.

С перевооружением, впрочем, дело обстояло вполне неплохо. Доля современного оружия в «ядерной триаде» достигла 82 процентов, а в РВСН уже начал поступать новейший, гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард».

- Это оружие будущего, - подчеркнул Путин. - Оно способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону. Действовавшие ранее образцы вооружения и техники в ВКС, ВМФ, в других видах и родах войск последовательно заменяются на современные, в том числе основанные на цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Активно внедряются роботизированные комплексы и беспилотные аппараты, что в разы повышает возможности частей и подразделений.

Путин о "гонке вооружений": Нас не должна устраивать ничья.

- НАТО реализует антироссийскую инициативу США «4 по 30», - описал в своем докладе одну из угроз министр обороны Сергей Шойгу. - Предполагается в 30-суточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

- Все виды и рода войск способны выполнить свои задачи по предназначению, гарантировать мир и безопасность России, - подвел черту под анализом состояния армии Путин. - И это принципиально, исключительно важно, учитывая международную ситуацию, имеющиеся здесь риски. Да, мы готовы работать над новыми договорённостями в сфере контроля над вооружениями. Однако пока этот процесс не запущен, продолжим укреплять собственные ядерные силы. Имею в виду перевооружение частей РВСН на современные комплексы «Авангард» и «Ярс», а морских ядерных сил – на подводные ракетоносцы класса «Борей-А».

РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ВПЕРЕДИ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ

Глава государства обратил внимание участников коллегии, что за последние годы Россия получила уникальное технологическое преимущество.

- Мы всегда догоняли: атомную бомбу создали США, средств доставки носителей ядерного оружия у нас тоже не было, первые ракеты межконтинентальной дальности тоже появились не у нас. Советский Союз догонял, - перечислял Путин. - Сейчас у России уникальная ситуация - догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более. У нас по плану идут работы по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", по гиперзвуковой ракете "Циркон" - наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон", по глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник.

Но при этом наращивать свое преимущество Россия должна не за счет дополнительных расходов, а за счет интеллекта.

- За счет мозгов, за счет интеллекта, за счет лучшей организации работы, за счет минимизации воровства и разгильдяйства, за счет концентрации усилий на главных направлениях, которые обеспечат нам высокий уровень обороноспособности государства", - заявил Путин.

РЕЗОЛЮЦИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТА — ПОЛНЫЙ БРЕД

Но это была «техническая» часть коллегии, к политической верховный главнокомандующий перешел после доклада Шойгу. Путин напомнил о своей часовой «лекции» о причинах начала Второй мировой войны, которую он прочел главам стран СНГ на саммите в Санкт-Петербурге.

- Европарламент принял резолюцию, которая ставит на одну доску гитлеровскую Германию и СССР, впрямую говоря об ответственности Советского Союза за развязывание Второй мировой войны, - сказал президент. - Это, конечно, полный бред!

Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

Он привел пример разговора в 1938 году посла Польши с Гитлером, хотевшим выслать евреев из Европы в африканские «колонии».

- На что посол в Польше ему ответил, а потом это записал в своей бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: «Я ему ответил, Гитлеру, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве», - зачитал Путин документ. - Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал ему поставить памятник в Варшаве.

Президент отметил, что принципиально с тех пор ничего в мире не изменилось.

- Именно такого сорта люди, которые тогда вели переговоры с Гитлером, сегодня сносят памятники воинам Красной Армии, освободившим страны Европы и европейские народы от нацистов, - заявил Путин. - Это их последователи! Хочу подчеркнуть: у нас достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, наших дедах, обо всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом.

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