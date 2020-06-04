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Своими силами: почему Трамп не намерен применять армию для подавления протестов

04 июня 2020, 20:50  •  117 • В мире
Дональд Трамп не считает, что властям США придётся направлять армию в американские города для борьбы с беспорядками. По его словам, с ситуацией должна справиться Национальная гвардия. Идею задействовать военных осудил глава Пентагона Марк Эспер. По мнению министра, такие меры уместны лишь в самых крайних случаях. Ранее Трамп критиковал действия губернаторов на фоне протестов, которые переросли в погромы, и обещал «мобилизовать все военные ресурсы, чтобы прекратить мародёрство».
 
Военная полиция США Reuters © Jonathan Ernst/File
 

Дональд Трамп заявил, что не видит предпосылок для привлечения армии к подавлению протестов, охвативших страну и сопровождающихся беспорядками.

«Посмотрим, не думаю, что нам придётся», — сказал президент США в интервью каналу Newsmax TV в ответ на вопрос о том, будет ли он направлять военных в города после начала протестов из-за убийства Джорджа Флойда.

Напомним, о планах администрации задействовать военных для борьбы с беспорядками стало известно ещё в конце мая. Тогда агентство Associated Press со ссылкой на неназванные источники сообщило, что оборонное ведомство США распорядилось привести в состояние готовности части военной полиции. Предполагалось, что военные могут быть развёрнуты в Миннеаполисе, ставшем центром уличных выступлений.

  • Дональд Трамп
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst/File

Хотя действующее законодательство США запрещает властям использовать регулярную армию для выполнения полицейских функций на территории страны, существует исключение из этого правила. Речь идёт о законе «О восстании» от 1807 года, который наделяет главу государства правом прибегать к помощи военных для подавления беспорядков и мятежей.

В начале июня Дональд Трамп публично подтвердил наличие этих планов. Выступая в Белом доме, президент США обрушился с критикой на мэров и губернаторов, которые, по мнению политика, не приложили необходимых для нормализации обстановки усилий.

Трамп пообещал применить федеральные ресурсы и меры для того, чтобы положить конец случаям мародёрства и поджогов.

«Я мобилизую все имеющиеся у федерального правительства ресурсы, как гражданские, так и военные, чтобы прекратить протесты и мародёрство, положить конец разгрому и поджогам и защитить права законопослушных американцев, в том числе права, гарантированные второй поправкой (к конституции США. — RT)», — пообещал Трамп. 

Возражения Пентагона

Однако планы Трампа не встретили одобрения в обществе. С критикой предложения использовать армию против демонстрантов выступил даже глава Пентагона Марк Эспер. Министр подчеркнул, что не поддерживает идею применения закона «О восстании».

«Возможность задействовать действующие дежурные силы в качестве правоохранительных органов следует использовать только как крайнюю меру и только в самых неотложных и тяжёлых ситуациях... Я не поддерживаю применение закона «О восстании», — заявил он, пояснив, что не считает текущую ситуацию таковой.

По мнению экспертов, это заявление главы Пентагона вряд ли приведёт к охлаждению отношений между ним и Дональдом Трампом.

«Не похоже на то, что это был протест со стороны Эспера против Трампа. Это лишь выражение тех настроений, которые есть в среде военных», — пояснил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

По словам эксперта, то, что сейчас происходит в США, напоминает события 1960-х годов с тем отличием, что сегодня военные не намерены выступать против сограждан.

«Разрешить эту ситуацию можно и без участия военных, обойтись силами правопорядка», — добавил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Военные не хотят проливать кровь своего населения, поэтому и заняли такую позицию. Но слова Эспера не приведут к его отставке, если она и произойдёт, то по другим причинам. С Трампом сложно сработаться, потому что он воспринимает работу в Белом доме не как госслужбу, а как управление собственной корпорацией, ему нужна абсолютная лояльность со стороны подчиненных», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Предшественник Эспера на посту главы оборонного ведомства Джеймс Маттис открыто раскритиковал подход Трампа к сложившейся в стране ситуации.

  • Марк Эспер
  • Reuters
  • © Carlos Barria/File

«Дональд Трамп — первый президент на моём веку, который не стремится объединить американский народ и даже не притворяется, что старается. Наоборот, он пытается разобщить нас. Мы наблюдаем последствия его трёхлетних целенаправленных усилий», — считает экс-глава Пентагона.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что попытки приравнять протестующих в США к террористам вызывает озабоченность. По её словам, тревогу вызывают заявления, в которых протестующих пытаются маркировать как «террористов», а мирные протесты лишить легитимности.

Напомним, актами внутреннего терроризма назвал ранее уличные беспорядки Дональд Трамп. Глава Белого дома напомнил о том, что в Вашингтоне протестующие подожгли церковь и захватили полицейский участок, а также о том, что в ходе протестов уже погибли несколько человек.

Вину за происходящее Трамп возложил на движение «Антифа» и пообещал, что оно будет внесено в перечень террористических организаций.

«Во главе насилия и вандализма стоят антифашисты и другие леворадикальные группировки. Они терроризируют невинных граждан, уничтожают рабочие места, вредят предпринимателям и сжигают здания», — заявил Трамп. 

Напомним, выступающее против идеи белого превосходства и неонацизма движение «Антифа» приобрело известность во время событий в Шарлотсвилле 2017 года. 

Практика переговоров

Массовые протесты начались в США после того, как в сеть попала видеозапись задержания 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. По информации СМИ, причиной задержания стала попытка расплатиться в магазине поддельной банкнотой.

На записи видно, как полицейский прижал коленом шею задержанного к земле, хотя на последнем уже были наручники. Флойд жаловался, что не может дышать. Позднее он скончался в реанимации. Как заявили впоследствии эксперты, причиной смерти стало удушение.

  • Протестующие в США
  • Reuters
  • © Terray Sylvester

Дереку Шовину — так зовут полицейского, по вине которого, предположительно, мог скончаться Флойд, было изначально предъявлено обвинение в убийстве третей степени. Его коллеги, также участвовавших в задержании, были отпущены на свободу. Однако впоследствии на фоне продолжающихся в стране протестов им также были предъявлены обвинения, а обвинение Шовину переквалифицировано на убийство второй степени. 

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Говоря о причинах, заставивших главу Белого дома смягчить риторику и заявить о необязательности применения военной силы, эксперты отмечают прагматизм американского лидера.

«Изначально Трамп — бизнесмен, и он применяет те же тактики, которые используются во время бизнес-переговоров. Он сначала показал «дубинку», а потом заявил, что можно вполне обойтись без неё и договориться на мирных условиях. Собственно, таким же образом он действовал и во время обострения отношений США и КНДР, это общий подход», — считает Александр Домрин.

Как считает Константин Блохин, президент США понимает, что привлечение армии может спровоцировать усиление критики в его адрес.

«Трамп думает о предстоящих выборах, и, если военные пролили бы по его приказу кровь американцев, это уменьшило бы его шансы на переизбрание. Поэтому он решил не рисковать», — отметил эксперт.

При этом, по словам политолога, многие сторонники Трампа ожидали, что он действительно применит силу для борьбы с беспорядками.

«Трампу нужно пройти по тонкой грани, чтобы одновременно и навести порядок, и не попасть под шквал критики. Поэтому он не хочет рисковать и надеется, что ситуация рассосется сама», — подытожил Константин Блохин.

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