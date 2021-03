Своим и чужим. Чем воюют украинские снайперы в Донбассе • 59 • Украина

В начале 2021 года вновь обострилась ситуация в Донбассе. Эксперты предупреждают, что новый виток столкновений может перерасти в полномасштабную войну. В то же время за шесть лет позиционной войны в регионе настоящими «жнецами смерти» стали снайперы, обеспечивающие значительное число потерь с обеих сторон конфликта





Из анализа открытых данных по потерям сторон видно, что число погибших от снайперского огня устойчиво составляет не менее 30%, а по некоторым месяцам может доходить до 70-100%.



Арсенал украинских военных достаточно широк — от старых советских снайперских винтовок до реплик американских и израильских. Присутствуют и крупнокалиберные винтовки, бьющие на несколько километров, — от прославленных западных моделей до отечественных разработок, регулярно удивляющих необычностью дизайна.



Стоит учесть специфику ситуации в Донбассе после разведения в 2015 году сил воюющих сторон.



«Есть понятие "межпозиционное пространство" — между позициями противника и нашими. Сегодня оно на протяжении 409 км линии столкновения составляет до 1—1,5 км между позициями», — напомнил 22 февраля этого года на брифинге главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.



Расстояние это было взято не с потолка. Обычное стрелковое вооружение имеет прицельную дальность стрельбы как раз до полутора километров (ручной пулемет Калашникова калибра 7,62 мм), а как правило, даже меньше.



Оружие поддержки пехоты



Это касается в том числе снайперских винтовок Драгунова (СВД) калибра 7,62 × 54 мм образца 1963 года, которые массово производились в Советском Союзе и поэтому имелись в большом количестве на вооружении у обеих сторон конфликта.

20 февраля 2020 года исполнилось 100 лет со дня рождения конструктора Евгения Драгунова, и в связи с этим ТАСС опубликовал большой материал о его главном детище. Там приведены высказывания о реальной дальности стрельбы из этой снайперской винтовки, чья прицельная дальность официально составляет 1200 м, хотя при этом на сайте производителя указано, что винтовка «предназначена для поражения личного состава и небронированных целей противника прицельным огнем на дальностях до 800 м».



Так, испытатель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Александр Борисов дает такие данные: «По точности стрельбы на своей дистанции — до 500 м. При этом благодаря используемому патрону (7,62 × 54 мм) из СВД можно поражать цели и на вдвое большей дистанции — до 1 км».



В свою очередь, начальник Государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИточмаш Илья Давыдов говорит о том, что «СВД достойно выполняет свою задачу на дистанции до 600 м».



Однако оставшийся анонимным боец одного из спецподразделений РФ так оценивает СВД, очевидно, по реальному опыту использования: «Ночью до 100 м гарантированно будешь попадать, а днем — до 300».



Известны примеры поражения целей из СВД на большем расстоянии, но они единичны и практически легендарны. Так, часто упоминается, что в 1985 году во время боевых действий в Афганистане снайпер 345-го гвардейского парашютно-десантного полка Владимир Ильин «снял» в Панджшерском ущелье командира моджахедов, поразив его из СВД на расстоянии 1350 м.



Есть целые дискуссии опытных бойцов в интернете о том, реальный это случай или нет.



Но все участники таких обсуждений сходятся на том, что подобное попадание, если оно и имело место, — скорее из серии редкой удачи, потому что кучность стрельбы из СВД на таком расстоянии дает слишком большой разлет пуль, на расстоянии 1000 м около 30-40 см. Реально попасть в мишень из СВД, по словам бывших военных, можно на расстоянии максимум 800—1000 м, а эффективно — на расстоянии 300-600 м.



Но это и неудивительно. СВД создавалась как оружие поддержки пехоты, то есть для использования в условиях боя, где цели находятся в прямой видимости для стрелка.



С 2009 года на вооружение СБУ, Службы внешней разведки, Управления государственной охраны и Государственной пограничной службы Украины начали поступать снайперские винтовки «Форт-301» калибра 7,62 × 51 мм НАТО (он же 0.308 Win), представлявшие собой лицензионную версию израильской снайперской винтовки Galatz, созданной в 1985 году на основе штурмовой винтовки Galil. Но количество их было не таким уж большим.



Сейчас на Украине происходит замена СВД на снайперскую винтовку Zbroyar Z-10 калибра 7,62 × 51 мм НАТО разработки компании UKROP. Эта винтовка часто фигурирует и под названием UAR-10, что, очевидно, отсылает к тому, что она создана на основе американской штурмовой винтовки AR-10.



Официальная информация о принятии Z-10 на вооружение ВСУ появилась в конце января 2018 года. Однако на видеозаписи с презентации винтовки, опубликованной 23 октября 2019 года сайтом Defense Military, представитель UKROP Андрей Орешин сообщил: «Наша винтовка прошла государственные испытания, и результатом этого летом 2017 года стало принятие нашей винтовки на вооружение Вооруженных сил Украины».



Замена идет постепенно, в апреле 2020 года украинский сайт «Военный навигатор» констатировал, что «сегодня Вооруженные силы Украины в большинстве оснащены 7,62-мм винтовками СВД». На новые винтовки перешли прежде всего снайперы Сил специальных операций, Десантно-штурмовых войск и 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.



Z-10 выпускается в нескольких вариантах, отличающихся длиной ствола и, соответственно, ценой. На сайте производителя представлены модели с 16- и 20-дюймовым стволом, причем каждая — в двух вариантах исполнения. Цена колеблется от 59.850 до 75.525 гривен, то есть от 2165 до 2733 долларов.



Производитель гарантирует поражение из Z-10 на дистанции до 800 м.



«Максимальная эффективная дальность ее работы — в принципе, от 800 до 1000 метров», — отметил инструктор снайперов ВСУ в комментарии, показанном 28 февраля этого года в большом репортаже «Донбасс.Реалии»**.



За счет улучшенного по сравнению с СВД материала ствола (нержавеющая сталь), дульного тормоза и ряда других конструктивных моментов Z-10 обеспечивает большую кучность стрельбы.



Но так или иначе, Z-10 — это все равно оружие поддержки пехоты, малопригодное для эффективной стрельбы на расстояние полутора километров и более. Да, оно может использоваться на каких-то участках фронта, где расстояние между сторонами конфликта относительно небольшое. Это в том же репортаже «Донбасс.Реалии»** отмечает и снайпер ВСУ: «Я с 2014 года работаю. Каждая задача требует своей калибр. Там, где есть много мишеней и небольшое расстояние, мы работаем в динамике, лучше использовать 308-й калибр, винтовка Z-10. Например, в нашем районе у нас очень большое пространство (то самое упомянутое Хомчаком «межпозиционное пространство». — Авт.) от нас до них по всей линии, то тут реально для 308-го калибра нет места, тут минимум 338-й».



«Настоящий винтовочный Magnum»



В 1983 году, на пике холодной войны, грозившей перерасти в «горячую», в США была запущена разработка новых типов вооружения. Например, легкого многоцелевого вертолета, которым стал представленный в 1995-м (но так и не запущенный в серию из-за дороговизны) RAH-66 Comanche.



Более практичной оказалась разработка специальных снайперских патрона и винтовки, которые должны были обеспечить эффективную стрельбу на сверхдальнем расстоянии до 1800 м. Таким патроном стал представленный в 1987 году финской компанией Lapua патрон 0.338 Lapua Magnum (8,59 × 70 мм), оружие под который разработала английская компания Accuracy International LTD, уже создавшая снайперские «арктические винтовки» под калибр 7,62 × 51 мм НАТО.



Под данный калибр далее был разработан целый ряд снайперских винтовок, таких как Steyr-Mannlicher SSG 08 (Австрия), Savage 110 BA (США), H-S Precision Pro 2000 HTR (США), Remington 700 Police MLR (США). В украинских СМИ неоднократно упоминалось, что в ВСУ используются такие винтовки. В частности, уже упомянутый выше снайпер ВСУ, воюющий с 2014 года, пользуется Savage 110 BA (он и показан «Донбасс.Реалии»** с такой винтовкой) и отмечает, что «гарантированный выстрел на 1300—1500 метров она дает».



Максимальная дальность стрельбы из такого оружия, конечно, гораздо больше. Известен пример, когда в ноябре 2009 года в ходе боев в афганской провинции Гильменд прославленный британский снайпер Крэйг Харрисон из винтовки Accuracy International L115A3 Long Range Rifle с дистанции в 2475 м уничтожил двух бойцов Талибана*.



Первые винтовки такого калибра начали внедряться на Украине в 2011 году, когда Министерство обороны закупило небольшую партию Steyr-Mannlicher SSG 08. Но, опять же, широкий интерес к таким винтовкам возник лишь в 2014—2015 годах.

Причем, как отмечается в том же репортаже по поводу винтовок калибра 0.338, «самое интересное, что в украинской армии все подобное оружие — волонтерское. Минобороны пока не закупает винтовки в этом калибре. Соответственно, в войсках есть разнообразные модели — например, уже упомянутая Savage, также американская H-S Precision, австрийская Steyr-Mannlicher, есть немного Accuracy International и Remington». Неизвестно и точное количество, и даты поступления таких винтовок в ВСУ.



Впрочем, количество поступавших на Украину винтовок можно отследить по данным таможни, где их обязаны декларировать. В статье, опубликованной 18 сентября 2017 года на сайте журналиста Александра Дубинского, упомянуто: «По нашим данным с таможни… 20 MRAD (снайперская винтовка Barrett MRAD. — Авт.) того же калибра. 338 LM с глушителями ("Спецтехноэкспорт") и еще много других снайперских стволов». Среди прочего даны и конкретные данные по одной из поставок: «12.01.2016 (таможенная декларация 300409) и 10.11.2016 (декларация 327557) в Украину из США все же "заехали" две партии снайперских винтовок 110BA 338 Lapua Magnum, по пять стволов в каждой, вот их серийные номера: K018424, K018431, K018433, K018437, K018439; K428359, K429168,K429174, K429201, K429204. Поставщики оружия — ТОВ "ЕВРОПА АРМ СПОРТ" — оформляли снайперские стволы как охотничьи карабины».



Не вполне ясно с поставками на Украину снайперских винтовок производства компании Desert Tech (США). Об этом 27 октября 2015 года сообщили украинские СМИ, причем как о свершившемся факте:



«Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" коммерческий директор украинского партнера американской компании — ООО "Тактические системы" (Киев) Игорь Игнатьев, первые поставки стрелкового оружия Desert Tech в интересах Нацгвардии и СБУ начаты в 2015 году, и американская компания рассчитывает на долгосрочное партнерство с украинскими заказчиками».



При этом из цитат Игнатьева в сообщении «Интерфакс-Украина» следует лишь, что было сделано предложение (причем непонятно даже кому, так как упомянуты и охотники): «Украинским заказчикам, в числе которых также и охотники, предлагается снайперское оружие калибра от 6,5 до 12,7 мм».



В статье 2017 года на сайте Дубинского упомянуто, что, «по нашим данным с таможни, государственные спецэкспортеры… завозили много чего», среди которого в том числе «15 американских DTA SRS A1 Covert для УДО (Украинской государственной охраны. — Авт.) (через Укрспецэкспорт)». Это снайперская винтовка производства Desert Tech, правда, она выпускается в разных калибрах — 0.243 Win, 7,62 × 51 мм НАТО (0.308 Win), 0.300 Win Magnum, 0.338 Lapua Magnum.



Наконец, по данным интернет-издания «Народная правда», в конце 2017 — начале 2018 года в Силы специальных операций ВСУ поступило 6 единиц крупнокалиберных снайперских винтовок Surgeon PSR калибра 12,7 × 99 мм (0.50 BMG), закупленных в Штатах государственной компанией «Спецтехэкспорт».



Стоит отметить, что цена на эти винтовки не заоблачная, хотя и довольно высокая. Стоимость той же Savage 110 BA в базовой комплекции — 2600 долларов. Даже Steyr-Mannlicher SSG 08, считающаяся одной из лучших винтовок в своем классе и отличающаяся от своих конкурентов в том числе холодной ковкой ствола, продается в базовой версии на сайте Steyer Arms (американской дочерней компании Steyer) по цене 4999 долларов. Многие из этих винтовок имеют гражданские версии как охотничье или спортивное оружие, так что приобрести их на Западе, в принципе, не проблема.



В ход идет крупный калибр



Но есть и более дальнобойные снайперские винтовки. Их выносят в отдельный класс крупнокалиберных, потому что используемый ими патрон — уже не стандартный винтовочный.



Те, кто смотрел фильмы про Великую Отечественную, должны помнить часто фигурирующие там довольно странные ружья на сошках — слишком большие для винтовки и слишком маленькие для безоткатного орудия. Это противотанковые ружья (ПТР), самые известные из отечественных моделей — конструкций Симонова (ПТРС) и Дегтярева (ПТРД) калибра 14,5 мм. Задачей этого оружия было — при существовавшем дефиците противотанковых орудий — поражение бронированных целей, прежде всего легких танков и бронемашин.



После войны это оружие сняли с производства. Интересно, что в 2014 году обе стороны конфликта в Донбассе, испытывая нехватку крупнокалиберных винтовок, активно использовали старые ПТР, что запечатлено на многих фотографиях в соцсетях.



А к 1980-х годах очень похожее на него вооружение неожиданно приобрело актуальность на Западе, и в Штатах началась разработка снайперских винтовок специального назначения (Special Аррliсаtiоns Scoped Rifle).



Дело в том, что ведение боевых действий в Бейруте в 1982-84 годах показало, что в условиях восточного города проблематично доставить на нужное место артиллерию или танки, а тем более вести из них точный огонь по скрывающемуся в домах противнику. Пехоте нужно было собственное оружие, способное выстрелом пробивать стены домов и гарантированно выводить из строя противника, даже одетого в бронежилет.



В рамках этой программы в 1987 году появилась самая знаменитая на сегодняшний день винтовка такого класса — Barrett M82 калибра 12,7 × 99 мм НАТО, отлично зарекомендовавшая себя в 1991 году во время операции «Буря в пустыне» и позже закупленная полицией десятков стран мира, так как по функционалу она отлично подходила для борьбы с террористами.



Одновременно компания McMillan Bros. Rifles Co. представила свою винтовку М87 того же калибра. За ними последовали и другие.



В Советском Союзе о разработках подобного оружия задумались — в общем контексте необходимости создания антитеррористического комплекса — только во второй половине 1980-х годов. До этого спецназ обходился стандартным вооружением калибра 7,62 мм.



Позже была начата работа над созданием крупнокалиберных винтовок, однако к этому времени Климовск, Тула и Ковров (где находился механический завод, выпускавший различное стрелковое вооружение) оказались в одной стране, а Киев — в другой.



О необходимости крупнокалиберных винтовок на Украине задумались только в 2014—2014 годах, когда и образовалось «межпозиционное пространство» в 1—1,5 км между позициями двух сторон в Донбассе. Логичным было обращение к западным образцам, хорошо показавшим себя в ходе войн в Афганистане и Ираке.



«Представители фирмы "Укринмаш" — ведущего спецэкспортера Государственного концерна "Укроборонпром" — подписали контракт с Barrett Firearms. Оружие будут поставлять на нужды Службы безопасности и Нацгвардии Украины. Сроки выполнения заказа свели к минимуму, чтобы солдаты быстрее получили все необходимое», — сообщила 12 декабря 2014 года пресс-служба «Укроборонпрома».



Спустя четыре дня польское интернет-издание Altair уточнило по своим источникам, что «новое вооружение поступит в части МВД Украины: Нацгвардии и спецподразделения».



Инсайд польского издания оказался точным.



«Поступило новое серийное вооружение для комплектования подразделений НГУ, работающих против групп прорыва наших оборонных рубежей и вражеских ДРГ… Винтовка Barrett М107А1», — сообщил 29 сентября 2015 года в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.



Об объеме партии Аваков ничего не сообщил. Ранее, 3 июня 2015 года, сетевое издание «Сегодня.ру» опубликовало датированный 28 мая документ Государственного департамента США, дававший разрешение на экспорт на Украину 52 снайперских винтовок Barrett М107А1. Поставка 52 единиц Barrett М107А1 упомянута со ссылкой на данные таможни и в процитированной выше статье 2017 года на сайте Дубинского.

#Ukraine - American - large-caliber 50(12,7 mm) -self-reproducible- #US Barrett M82A3 sniper rifle in #Army #Ukraina. pic.twitter.com/nEuEm38tYI — SpecGhost (@SpecGhost) December 30, 2014

Есть информация, опирающаяся на отдельные фотографии и упоминания в соцсетях, что винтовки Barrett M82 имелись на вооружении ВСУ и ранее, но речь шла о штучных экземплярах в частях спецназа (в этой связи упоминаются прежде всего 3-й и 8-й отдельные полки специального назначения Главного управления разведки).



По данным интернет-издания «Народная правда», в конце 2017 — начале 2018 года в Силы специальных операций ВСУ поступило 15 единиц крупнокалиберных снайперских винтовок калибра 12,7 × 99 мм (0.50 BMG), закупленных в Штатах государственной компанией «Спецтехэкспорт» — десять Desert Tech HTI и пять McMillan TAC-50.



Правда, при использовании этих — и ряда других упомянутых ранее — винтовок возникли проблемы с патронами.



«Речь идет о боеприпасах четырех калибров, которые были закуплены у американской компании SBR для нескольких типов снайперских винтовок, которыми пользуются снайперы Вооруженных сил и Национальной гвардии. Для штатной армейской СВД — патроны 7,62 × 54 мм. Для винтовок зарубежного производства — боеприпасы 7,62 × 51мм и 8,58 × 70 мм (.338) Лапуа Магнум. Четвёртый — это 12,7 × 99 мм под крупнокалиберные снайперские винтовки, например используемые нашими армейцами и гвардейцами американские "Баррет"», — писал 3 мая 2017 года директор информационного центра Defense Express Михаил Згурец.



Проблемы оказались следующими: «При отстреле боеприпасов, которые были закуплены у американской компании SBR, их кучность оказалась явно не "натовская". В калибрах 7,62 и 338 она составила до 2 МОА, у 12,7 мм показатель был еще хуже… При оценке возможностей бронебойных пуль — с бронебойным сердечником и бронебойно-зажигательных — также не обошлось без удивительных открытий. 6-мм стальную пластину (условно — бронежилет 4-го класса защиты) смогли пробить лишь некоторые из боеприпасов, которые передали снайперам… Закупленные патроны оказались не герметичными. Они пропускают внутрь гильзы воду. Порох в них отсыревает».



В уже цитированном выше материале «Донбасс.Реалий»** 28 февраля этого года отмечалось по поводу закупленных Украиной снайперских винтовок Barrett: «Качественных армейских патронов купить не смогли, и винтовки долго лежали без дела на складе. Сейчас боеприпасы, по словам военных, на подходе».



Цена таких винтовок в разы выше «магнумовских». На американских оружейных сайтах Barrett М107А1 продается по цене от 10.999,9 долларов. Что интересно, украинские государственные компании здесь не упустили возможность «навариться». Интернет-издание «Народная правда» 29 мая 2018 года опубликовало материал с копиями прайса, по которому «Спецтехноэкспорт» предлагал крупнокалиберные снайперские винтовки Министерству обороны Украины.



Цена оказалась завышена в полтора — два раза даже по сравнению с украинскими розничными магазинами, а поставщиком оказалась фирма-«прокладка», созданная в Штатах знакомыми топ-менеджеров «Спецтехноэкспорта».



Винтовка под пулеметный патрон



Одновременно с закупкой зарубежных вооружений — как и в синхронно развивавшейся ситуации с 60-миллиметровыми минометами — на Украине шла активная разработка собственных моделей крупнокалиберных снайперских винтовок.



В свою очередь, харьковская компания «ХАДО-Холдинг» в 2017-м представила винтовку Snipex М100 под патрон 12,7 × 108 мм, а в 2019-м — Snipex T-Rex под патрон 14,5 × 114 мм.



Логика была проста — оба патрона, под которые разрабатывались винтовки, ранее широко выпускались советской военной промышленностью для крупнокалиберных пулеметов, так что для нового оружия можно было использовать накопившиеся на складах запасы. Впрочем, был разработан и вариант Snipex М100 под патрон 12,7 × 99 мм (0.50 BMG), традиционный для крупнокалиберных снайперских винтовок стран НАТО.



31 декабря 2020 года производитель торжественно сообщил о том, что две разработанные им модели снайперских винтовок — Snipex T-Rex и Snipex Alligator (различаются они только тем, что первая — однозарядная, а вторая — многозарядная), обе калибра 14,5 мм, — приняты на вооружение ВСУ. Как заявлено на сайте производителя, эффективная дальность стрельбы из этих винтовок составляет до 2000 м, максимальная дальность полета пули — до 7000 м.



Свой подход к ситуации предложил и завод «Маяк», известный и разработкой целой серии минометов, в итоге не прошедших испытаний. Для создания крупнокалиберной снайперской винтовки здесь предложили использовать вкладную унифицированную самозарядную пушку 2 × 35, созданную еще в советское время и предназначенную для учебных стрельб экипажей танков и расчетов артиллерийских орудий.



На чудовищного размера «винтовку» (даже сама компания предпочитает называть ее «пехотным орудием») весом 22,29 кг нацепили глушитель весом 10,67 кг, и так получился ПГ 14,5 «Ночной хищник». Как утверждается, это изделие украинского ВКП обеспечивает эффективное поражение на расстоянии до 3000 м.



История с этим изделием «Маяка» не до конца понятна. В материале, вышедшем 2 февраля 2021 года на телеканале «Украина 24», со ссылкой на представителей завода утверждается, что «Ночной хищник» «используется на фронте с 2015 года» и «уже доказал свою эффективность во время обороны донецкого аэропорта, однако его так и не взяли на вооружение украинской армии и его используют лишь отдельные подразделения, да и те — на свой страх и риск».



В частности, речь идет про 46-й отдельный штурмовой батальон «Донбасс» Вооруженных сил Украины, использовавший «Ночного охотника» в 2015-м во время боев под Марьинкой, что как раз неподалеку от донецкого аэропорта.



Фотографии такой «чудо-пушки» действительно появлялись уже в 2016 году с указанием на то, что фото сделаны в районе Марьинки.



Далее в репортаже показан ответ Министерства обороны Украины на официальный запрос «Украины 24»: «Генеральным штабом Вооруженных сил Украины проработаны предложения по основным показателям Государственного оборонного заказа на 2021 год, которыми предусмотрена закупка крупнокалиберных винтовок калибра 14,5 мм для обеспечения потребностей ВС Украины». Правда, предложения — это еще далеко не принятие на вооружение, к тому же репутация «Маяка» у военных достаточно плохая после многочисленных разрывов его 120-миллиметрового миномета МП120-15 «Молот», повлекших гибель около десятка военнослужащих.



На сайте «Маяка» присутствует еще одно похожее чудовище с огромным глушителем, скромно представленное как М-12,7 × 54 и описанное как «прототип крупнокалиберной снайперской винтовки под специальные бесшумные патроны 12,7 × 54».



Еще один амбициозный проект того же завода, представленный в августе 2015 года — крупнокалиберная снайперская винтовка СГМ-12,1 под патрон 12,7 × 108 мм. Было амбициозно заявлено, что «до конца года планируется поставить в войска порядка 50—80 единиц» нового изделия, однако, насколько известно, до заказа дело так и не дошло.



Видимо, у «Маяка» своеобразное представление о пиаре.



В декабре 2020 года стало известно, что «Маяк» разрабатывает новую крупнокалиберную снайперскую винтовку «Владыка горизонта» под патрон 12,7 × 108 мм, в который уместят пулю повышенного калибра 12,95 мм. Смотрится новое изделие, уже показанное публике, как откровенный эконом-вариант из голой стали.

По поводу цен на украинские крупнокалиберные винтовки ничего определенного сказать нельзя — их нет ни на сайтах производителей, ни в прессе. Но, конечно, они дешевле известных иностранных образцов.



Как видим, на сегодняшний день Украина обладает приличным арсеналом снайперских винтовок как зарубежного, так и отечественного производства, причем процент последних возрастает по мере перехода от крупнокалиберных к оружию поддержки пехоты. Та же Z-10 (UAR-10) выпускается сейчас уже сотнями штук.



* Организация запрещена Верховным судом РФ.



