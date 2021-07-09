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«Своих солдат на убой не пошлём»: Некрасов — о перспективах обострения в Афганистане и на границах со странами СНГ
09 июля 2021, 12:35 • 105 • В мире
В последние недели ситуация на границах ряда стран СНГ с Афганистаном резко обострилась. На фоне поспешного вывода из страны американских войск члены движения «Талибан»*, сломив сопротивление правительственных войск, заняли ряд ключевых погранзастав. При этом сотни афганских пограничников, спасая свои жизни, были вынуждены перебраться на сопредельные территории Таджикистана и Узбекистана. Серьёзную озабоченность сложившаяся обстановка вызывает у России, которая уже выразила готовность оказать в случае необходимости военную помощь таджикским военным и пограничникам. Специальный представитель Российского союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов рассказал RT о том, что привело к резкому обострению ситуации в стране и как ситуация там может развиваться в ближайшем будущем.
© REUTERS / Omar Sobhani
Визитная карточка
Вячеслав Некрасов впервые попал в Афганистан в 1982 году — был направлен советником по делам молодёжи в отдалённую провинцию Фарьяб. После вывода советских войск 75 раз выезжал в командировки в эту страну в качестве журналиста и ответственного секретаря группы Совета Федерации РФ по сотрудничеству с Национальным собранием Афганистана. До декабря 2020-го 4,5 года бессменно руководил Российским центром науки и культуры в Кабуле (Россотрудничество). Сейчас — специальный представитель Российского союза ветеранов Афганистана (РСВА).
Доктор экономических наук. Награждён орденами Почёта, Дружбы, афганским орденом «Звезда», многими медалями. Автор (вместе с А. Ляховским) книги о национальном герое Афганистана Ахмад-Шахе Масуде «Гражданин, политик, воин», переведённой на 13 мировых языков, автор десятков публикаций на афганскую тематику.
«Союзников поддержим, но своих солдат не пошлём»
— Вячеслав Михайлович, спешный вывод войск США из Афганистана и обострение в этой стране гражданской войны крайне встревожили власти соседних государств. Судя по потоку громких заявлений, по экспертным мнениям, по начавшейся мобилизации резервистов, главный вопрос дня: кто начнёт первым? Талибы пойдут в наступление на Душанбе, и Ташкент или Россия, защищая союзников, вновь будет вынуждена занять Кабул?
— Воевавшие люди знают, что самое страшное на войне — это паника в обозе. Можно достаточно уверенно сказать, что вышедшие на границы с Таджикистаном и Узбекистаном талибы не вторгнутся в их пределы. По крайней мере, в ближайшее время. Нет у них такой военной и экономической силы, чтобы надеяться на успех в вооружённом противостоянии с регулярными армиями постсоветских государств Центральной Азии. К тому же Таджикистан входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и, значит, за его спиной стоит Россия с её мощными вооружёнными силами. Наша страна, думаю, в случае необходимости поможет и Узбекистану, и нейтральному Туркменистану.
Переноса боевых действий из Афганистана на территории среднеазиатских республик не будет просто потому, что талибам надо первым делом освоить уже занятые ими территории в собственной стране и решить вопрос о центральной власти в ней. Официальное правительство в Кабуле сдаваться не намерено: это для нынешней элиты не смерти подобно, а однозначно — гибель.
— Военные успехи талибов говорят о том, что такая мрачная перспектива вполне реальна?
— У правительства Ашрафа Гани пока хватает сил, чтобы удерживать крупные города. Талибы хозяйничают сейчас в основном в провинциальных улусвали (районных центрах. — RT). Есть вполне боеспособные, хорошо вооружённые воинские части в армии и спецслужбах, достаточно крепка полиция. Афганские офицеры понимают, что на пощаду им рассчитывать не приходится, поэтому очень многие из них будут самоотверженно драться за свою жизнь и за свои семьи. Именно в эти дни далеко не все сдаются на милость талибов. В боях с ними ежедневно гибнут десятки солдат и офицеров национальных сил безопасности.
— Почему тогда на севере страны то 300, а то и 1 тыс. солдат афганской армии и пограничников переплывают Аму-Дарью и Пяндж, лишь бы не сражаться с талибами? Ведь, вероятно, они находились в оборудованных укрепрайонах, с тяжёлыми вооружениями — воюй не хочу! Не захотели.
— Первое: свою армию афганцы теперь в шутку называют «бюро по трудоустройству». В рядовой состав часто записывались, чтобы спастись от голода. Денежное довольствие позволяет кормиться и самому солдату, и его многочисленным родственникам. О боевой мотивации в таком случае говорить не приходится.
Немаловажно и то, что под влиянием западных советников из войск удалены замполиты, которые воспитывали солдат, просвещали их, объясняли ситуацию, вели необходимую идеологическую работу. Теперь солдаты в армии собственной страны стали, по сути, просто наёмниками.
Но не надо делать окончательных выводов о шаткости нынешнего кабульского режима на основе нескольких частных случаев. Афганская драма после бегства из страны американской армии не заканчивается: начинается её новый акт.
Нет «льва»
— Ситуация с властью в Афганистане напоминает ту, что была у нас после революции 1917 года: красные били одним кулаком, а у белых вразнобой воевали Колчак, Деникин, Юденич, потому и проиграли. Что сейчас происходит в кабульских «верхах»?
— Давний конфликт за лидерство между президентом Ашрафом Гани и долгое время бывшим вторым лицом в государстве Абдуллой Абдуллой, ныне возглавляющим Высший совет национального примирения, не способствовал консолидации власти. Как и попытки «демократического» — по насаждаемому США образцу — привлечения к участию управлением государством представителей всех национальностей и политических сил.
Когда из всего этого конгломерата в Кабуле пытались составлять делегации для переговоров с талибами в Дохе, те не воспринимали это всерьёз и отказывались о чём-либо договариваться с этой, по их словам, «свадебной церемонией».
Американцы откровенно подгадили афганской власти и заключением за её спиной прямой договорённости с движением талибов о взаимном ненападении. Также они пообещали талибам — и выполнили обещание — выпустить на свободу из тюрем 5 тыс. боевиков движения, против чего категорически возражали официальные афганские власти. Освобождённые боевики вновь воюют… Плюс тотальная коррупция во всех министерствах и ведомствах. Всё это и многое другое сильно подорвало авторитет правящей элиты.
При этом продолжается яростная борьба за власть, за её удержание. Глава российского МИД Сергей Лавров на днях совершенно справедливо упрекнул некоторых руководителей в Кабуле, мешающих формированию переходной структуры власти из опасений удаления лично их из политически активной деятельности.
— Выходит, России следует договариваться с талибами?
— Наша позиция чёткая: невмешательство во внутренние дела Афганистана. Афганцы сами разберутся. Кремль и МИД России готовы сотрудничать на благо мира в этой стране со всеми сторонами конфликта. Представители движения талибов приезжали в Москву на переговоры. Во время частных встреч они говорили, что уважают президента Владимира Путина как политика, твёрдо держащего слово. Им близки российские позиции в отношении Палестины, соблюдения прав мусульман, необходимости экономической помощи афганскому населению без навязывания ему своих представлений об устройстве жизни, как это беспардонно 20 лет делали американцы.
— Смогут ли после многолетнего кровопролития талибы и их противники договориться, сформировать дееспособную переходную структуру?
— Сегодня, в период политической турбулентности любые прогнозы о будущем Афганистана — ненаучная фантастика. Более объективный вывод можно сделать на основе гадания на кофейной гуще. Давайте подождём и посмотрим.
— В 1990-х правившие тогда страной моджахеды пытались договориться с талибами, но не вышло: передрались и между собой, и с талибами. Если не получится достичь компромисса и теперь, есть ли сегодня личность, способная объединить все антиталибские силы?
— В общенациональном масштабе такого политика, какими были, например, президент Наджибулла или лидер Северного альянса Панджшерский Лев Ахмад-Шах Масуд, нет. На роль военного вождя узбекского меньшинства может претендовать герой первой антиталибской кампании маршал Абдул Рашид Дустум. В правительстве сильные фигуры — первый вице-президент Амрулла Салех и только что вновь назначенный министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади. На севере страны возглавил национальный мобилизационный военный совет и начал формирование вооружённых отрядов бывший губернатор провинции Балх Атта Мохаммад Нур.
Но, возможно, на первый план выдвинется молодой политик. Наиболее перспективная фигура — Ахмад-Шах — младший. Ореол славы отца и собственные достоинства способны вывести его в настоящие лидеры нации. Поддержка в стране в его случае может сочетаться с поддержкой совершенно разных сил в мире. Он получил образование в Иране и Великобритании, популярен во Франции: его недавно вместе с Абдуллой Абдуллой и бывшим президентом Хамидом Карзаем приглашали в Париж на открытие аллеи имени Ахмад-Шаха Масуда. И нам он близок: считает наших солдат великолепными воинами, любит русскую литературу, мечтал вместе с отцом приехать в Россию и закупать у нас строительную технику.
«Что, если вместо одного Афганистана Россия получит под боком ещё два, три, четыре?»
— Вячеслав Михайлович, если угроза военного вторжения талибов в республики Центральной Азии маловероятна, то какие, на ваш взгляд, реальные опасности несёт для России и её союзников изменение ситуации в Афганистане?
— Главная: радикализация населения этих государств. И России, к сожалению, тоже. Посмотрите новостные ленты: ФСБ только в июле 2021-го нейтрализовала в нескольких городах нашей страны около десятка «спящих» и «просыпающихся», уже готовивших теракты ячеек радикальных исламских организаций. На плечах талибов к Пянджу и Аму-Дарье подошли боевики «Исламского государства»** и нескольких других подобных, полностью «отмороженных» бандформирований. Все они сейчас действуют скоординировано с талибами.
Там — в каждой из них — есть оппозиция. Что, если вместо одного Афганистана Россия получит под боком ещё два, три, четыре «взрывоопасных» государства? С потоками беженцев и гастарбайтеров радикалы-исламисты затем массово появятся и у нас.
Бандитов физически можно нейтрализовать. Опыт «дистанционного истребления» террористов отработан российскими военнослужащими в Сирии. Мракобесные идеи радикалов страшнее их самих. Мы можем потерять много крови, если не будет создан барьер для проникновения эмиссаров «Исламского государства» в Россию.
— Появилась конспирологическая версия, что ИГ специально «подтянули» в приграничные афганские провинции Бадахшан и Тахар американские спецслужбы — заложили перед своим уходом «мину» под Россию.
— Не удивлюсь, если это так. Когда ИГ только стало проникать в Афганистан, талибы нередко встречали чужаков крайне недружелюбно, дело доходило до серьёзных боестолкновений. Но, как мне не раз рассказывали афганские военные, вдруг в разгар боёв неожиданно прилетали вертолёты без опознавательных знаков и, спасая, вывозили исламистов-иностранцев в неизвестном направлении. Воздушное пространство в Афганистане полностью контролировали соответствующие службы США. Вот и делайте выводы…
— Давайте вернёмся к угрозам для России.
— Вторая серьёзнейшая опасность: в пределы бывшего Советского Союза хлынет поток афганских опиатов.
— Как будто их не протаскивали через полупрозрачные границы раньше…
— Американцы, говоря языком улиц, «крышевали» этот незаконный бизнес. Значительная часть героина уходила в Европу через «чёрную дыру» Косово. Сейчас наркотрафик неизбежно развернётся на север.
— Талибы, помнится, пресекали наркобизнес…
— Да, был момент в конце 1990-х, когда они, надеясь на признание их режима мировым сообществом, жёсткими мерами сократили выращивание опия-сырца до 300 т в год. Но я не припомню ни одного случая, чтобы они повесили хотя бы одного наркоторговца. За похищение людей вздёргивали на виселицы, за героин — нет. 10% «налога» платили им наркобароны за выращивание и продажу отравы, и талибские муллы закрывали глаза на «харам» (греховные деяния, запрещённые в исламе. — RT).
Уверен, что талибы уже перехватывают этот бизнес, полностью покончить с которым, наверное, в этой стране в обозримом будущем не удастся.
— Даже так?
— По официальным данным, 60% населения живёт за гранью черты бедности. Как-то я разговаривал с одним из бывших министров финансов Афганистана. Он прямо сказал: если искоренить наркопроизводство, то нищих будет 95%.
О чём не говорят с телеэкранов
— Вы не так давно вернулись из Афганистана в Россию после долгой работы в кабульском представительстве Россотрудничества. Поддерживаете связь с оставшимися там друзьями, знакомыми?
— Да, получаю сообщения ежедневно, и вести оттуда всё тревожнее. Вчера получил запись из Кундуза. Держится военный гарнизон в аэропорту, а часть этого крупного провинциального центра уже захватили талибы. По дому моего товарища стреляют из подствольного гранатомёта, дальность его выстрела 300—400 м, то есть идут уличные бои.
— Как знатока страны и народа, вас что-то удивляет в происходящих сейчас событиях?
— Я бы хотел отдельно выделить нарастающую активность нового игрока — Турции. Как и все участники международной операции в Афганистане, она должна полностью вывести войска до 11 сентября этого года. Но турецкая армия вызвалась охранять главные воздушные ворота страны — Кабульский аэропорт. Значит, остаётся? Есть негласный договор с правительством Афганистана или талибами? С обеими сторонами? При этом турки закрыли своё консульство в Мазари-Шарифе, к которому с боями подходят талибы.
Удивительным образом появились также новые приёмы в тактике действий талибов при захвате населённых пунктов. Они теперь не бросаются в лоб на пулемёты, аккуратно перехватывают все пути снабжения и спокойно ждут.
В «капсулированных» кишлаках и городках продовольствие резко дорожает, заканчивается топливо, возникают проблемы с водой, отключается электроэнергия. Оголодавшее население затем встречает талибов как спасителей, а деморализованные долгим ожиданием боя солдаты или сбегают, или переходят на сторону победителей.
Кстати, перехват стратегических транспортных магистралей через Хайратон и порт Шерхан-Бандар — из той же «оперы». Контролируя эти «дороги жизни», талибы получают мощный рычаг давления на официальную власть, направляют в свою казну таможенные сборы, регулируют поставки продуктов питания и товаров первой необходимости, я уж не говорю о грузах военного назначения. Естественно, ещё у них открываются новые возможности для наркоторговли. Думаю, афганским силам национальной безопасности необходимо срочно разрывать эту удавку, иначе проблемы экономического, гуманитарного и военного характера станут для правительства страны глобальными.
А ещё невольно возникает вопрос: в Генштабе какого государства разработали для талибов такую блестящую тактику?
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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