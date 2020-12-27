Своих предупредили, чужих - не жалко. Израиль чуть не сбил гражданский самолёт, обстреливая Сирию

Ракетный обстрел произошёл минувшей ночью. Вооружённые силы Израиля нанесли удар по сирийской провинции Хама. Сирийские войска в ответ задействовали силы ПВО, в результате чего возникла опасная ситуация для гражданской авиации.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, несмотря на то что Сирия остаётся горячей точкой, через её воздушное пространство проходят маршруты пассажирских самолётов.

Устроивший обстрел Израиль предупредил пилотов самолёта израильской авиакомпании El Al, направляющегося из Китая в Тель-Авив. Экипаж, приняв во внимание всю опасность ситуации, изменил курс, выведя самолёт из зоны действия сирийских ПВО. А вот летящий в Бейрут эфиопский самолёт ЦАХАЛ предупреждать не стал. Гражданский борт, оставаясь в неведении, не только вошёл в зону поражения, но и не снизил высоту, став идеальной мишенью для зенитных установок.