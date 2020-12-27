Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал ото...
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был пр...
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Это вам за пацанов!": Названы две причины провала эвакуации лётчика Ф...
Главная / Политика

Своих предупредили, чужих - не жалко. Израиль чуть не сбил гражданский самолёт, обстреливая Сирию

27 декабря 2020, 09:10  •  203 • Политика
Военные Израиля чуть не стали причиной крушения гражданского самолёта, когда наносили ракетный удар по территории Сирии. ЦАХАЛ уведомил пилотов израильской авиакомпании El Al, чтобы те изменили курс, однако забыл поставить в известность эфиопский борт. Своих предупредили, чужих - не жалко?
Ракетный обстрел произошёл минувшей ночью. Вооружённые силы Израиля нанесли удар по сирийской провинции Хама. Сирийские войска в ответ задействовали силы ПВО, в результате чего возникла опасная ситуация для гражданской авиации.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, несмотря на то что Сирия остаётся горячей точкой, через её воздушное пространство проходят маршруты пассажирских самолётов.
Устроивший обстрел Израиль предупредил пилотов самолёта израильской авиакомпании El Al, направляющегося из Китая в Тель-Авив. Экипаж, приняв во внимание всю опасность ситуации, изменил курс, выведя самолёт из зоны действия сирийских ПВО. А вот летящий в Бейрут эфиопский самолёт ЦАХАЛ предупреждать не стал. Гражданский борт, оставаясь в неведении, не только вошёл в зону поражения, но и не снизил высоту, став идеальной мишенью для зенитных установок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



203
Источник
Похожие новости
26 декабря 2020, 20:20
Вскрылся большой обман США и Израиля: "Военный удар вполне возможен, но…"
26 декабря 2020, 18:30
Минюст отказался исключать ФБК из списка иноагентов после заявления ФСБ
26 декабря 2020, 18:30
МИД России иронично отреагировал на новогоднюю мечту посла США
26 декабря 2020, 18:30
"Нужно дать отпор": японцы разгневаны военным укреплением России на Курилах
27 декабря 2020, 00:00
"Готов продолжить лидерство", но: Пашинян сделал заявление об отставке
27 декабря 2020, 05:30
"Не впервой так шутит": Военкор Коц показал прокол Гордона с предшественником Ходорковского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2020, 20:25
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
22 декабря 2020, 03:35
"Вы там в сосну ударились?" Просьба отказаться от сала вызвала бунт на Украине
26 декабря 2020, 10:15
Американцы считают происходящее "переворотом". Будет ли военное положение
21 декабря 2020, 10:10
Время расплаты для Эрдогана пришло
23 декабря 2020, 08:55
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
23 декабря 2020, 10:45
Украина осталась без американской вакцины: Депутат Рады назвал обидную причину
26 декабря 2020, 06:35
"Мы поступили правильно": Крымчане обрадовались воссоединению с Россией после заявления Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.