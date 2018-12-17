Своих не жалко - не разлюбят

Смотрю и поражаюсь – всего за год Россия обрела новую традицию: выдавать друзей врагам. Началась традиция с февраля, с ополченца Николая Трегуба, которого чудом удалось спасти от выдачи и гарантированного 10-летнего тюремного срока, как «участника незаконных вооруженных формирований». И закончился год ударно – задержанием медийной, очень известной львовской журналистки Елены Бойко. Ее даже конвоиры узнали, когда везли в Центр временного содержания иностранцев. И я Елену знаю достаточно хорошо: часто встречались в эфирах разных телепрограмм и ток-шоу. Елена отличалась жесткой пророссийской и «антибандеровской» позицией, за что и пострадала на Родине – там ее ждут аж три уголовных дела, в том числе и «за сепаратизм».

Интересно, что предпоследняя сорванная депортация ополченца из Челябинска Филиппа Венедиктова, проводилась на основании запроса от Службы безопасности Украины (СБУ). В депортационном деле Елены Бойко тоже нашлись приметы «внутренней кухни» СБУ - например, адрес квартиры, которую она арендовала во Львове перед бегством в Россию. Про эту квартиру никто не знал, она там пряталась от угроз, которые ей поступали бесперебойно. То есть, несмотря на расторжение «Договора о дружбе» и ежедневное объявлении войны России по украинскому телевидению, прекрасно взаимодействует с нашими государственными органами. И наши идут на встречу украинским коллегам и старательно им помогают, целуют, обнимают, предлагают породниться….

Такой трогательный симбиоз государственников, в котором Закон выше всех разногласий между Россией и Украиной. Интересно, а когда начнут выдавать работавших на Донбассе российских журналистов из «списка СБУ» опубликованного 31 мая 2014 года? Меня это немного волнует, потому что я тоже есть в списке. Думаю, если порядок вещей не изменится, к следующему лету и начнут выдавать. Потом, глядишь и до депутатов Госдумы дело дойдет. Шучу, фантазирую.

Главное же все по Закону делается, не подкопаться! И никто не спорит, что Елена Бойко не нарушала миграционное законодательство. Но есть две большие разницы - бежал ты от киевского режима, после угроз и насилия, или просто плитку клал и не обновил свою визу пересекая границу.

И главное, никому из тех, кто организует депортации, даже в голову не приходит выслать ополченцев в ЛДНР или в Крым, которые, как мы знаем – «Це Украина». Нет же, только в Киев – пусть там люди в тюрьме помучаются.

Правда, в случае с Еленой Бойко «доброжелатели», которые радели за ее депортацию, попытались обставиться, упредить гневную реакцию общественности. Еще не высохли чернила на запросе депутата Госдумы Сергея Шаргунова в Генеральную прокуратуру, а в сеть на Елену вывалили тонны компромата. Вплоть до откровенного вранья – мол, в квартире, которую снимала Елена, каждую ночь устраивали дебоши, соседи жаловались, полиция приезжала (это оказалось вранье – прим.авт.).

Я написал Сергею Шаргунову, отправил ему ссылку с компроматом. Он ответил мне коротко: «Выдача недопустима». И был прав, потому что получился бы очень сладкий прецедент, и пророссийские украинцы поехали бы в киевские тюрьмы, как на конвейере. Думаю, именно этим и объясняется настойчивость украинских спецслужб: ждут сбоя в системе, после которого российские суды уже начнут депортировать не оглядываясь на скандалы и депутатские запросы. А Россия очень законопослушная страна в интересах чужих, поэтому и своих не жалеет, все равно ведь не разлюбят.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Россия депортирует ополченца Донбасса на Украину

«Комсомолка» подробно писала о мытарствах участника обороны Славянска в России.

Николай Трегуб родился в 1989 году в Винницкой области, рос в интернате. В 2014-м воевал в Славянске, вышел из окружения. Попал в легендарную «Спарту» комбата Моторолы, был ранен в Донецком аэропорту (подробности)