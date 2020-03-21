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Своих не бросаем: 600 граждан России, застрявших из-за эпидемии на Украине, вернут на родину
21 марта 2020, 00:35 • 32 • Политика
С Украины в Россию будут доставлены 600 наших сограждан, застрявших в Незалежной из-за эпидемии коронавируса. Как отметил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, также прорабатываются варианты по возвращению соотечественников из стран СНГ.
Шестистам гражданам России позволят в срочном порядке вернуться с Украины, охваченной коронавирусом. Этот вопрос обсуждался на встрече спецпредставителя Госдумы по вопросам гражданства и миграции Константина Затулин с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
По словам Козака, украинская сторона готова была предоставить коридор для авиации или использовать другой вариант решения проблемы. В результате обсуждения было решено, что наших сограждан доставят до границы, а после перевезут через кордон между двумя странами, где люди будут приняты российской стороной.
Кроме того, пояснил представитель администрации, прорабатывается вопрос о возвращении наших граждан из других государств СНГ.
"В правительстве и администрации президента об этих проблемах известно, они уже или решены, или в ближайшее время будут решены таким образом, чтобы люди, оказавшиеся в сложной ситуации в зонах конфликтов, могли рассчитывать на гуманное отношение и помощь, даже если они не являются гражданами Российской Федерации", - добавили в пресс-службе Константина Затулина.
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