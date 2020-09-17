Своих граждан не выдаем: ответ России Польше по делу о гибели Качиньского

В России отреагировали на возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров, дежуривших 10 апреля 2010 года в аэропорту Смоленска на момент крушения лайнера польского президента Леха Качиньского.Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.«В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны», — прокомментировал собеседник агентства сообщения СМИ о заочном аресте польской стороной российских диспетчеров и последующем требовании об их выдаче.По его словам, данный путь тупиковый и никакой перспективы не имеет.Подчеркнув, что российская сторона «всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании этой авиакатастрофы и неоднократно делала это», источник издания заявил, что «все, что можно, российская сторона по этому делу выполнила».Напомним, Генпрокуратура Польши объявила, что намерена добиваться заочного ареста российских авиадиспетчеров.