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Своих граждан не выдаем: ответ России Польше по делу о гибели Качиньского

17 сентября 2020, 14:45  •  17 • Украина

В России отреагировали на возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров, дежуривших 10 апреля 2010 года в аэропорту Смоленска на момент крушения лайнера польского президента Леха Качиньского.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны», — прокомментировал собеседник агентства сообщения СМИ о заочном аресте польской стороной российских диспетчеров и последующем требовании об их выдаче.

По его словам, данный путь тупиковый и никакой перспективы не имеет.

Подчеркнув, что российская сторона «всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании этой авиакатастрофы и неоднократно делала это», источник издания заявил, что «все, что можно, российская сторона по этому делу выполнила».

Напомним, Генпрокуратура Польши объявила, что намерена добиваться заочного ареста российских авиадиспетчеров.

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