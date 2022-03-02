Своих бросают: НАТО отказалось поддержать Украину

НАТО отказалось поддержать Украину, хотя именно действия альянса послужили главной причиной для проведения российской военной спецоперации в республике. О том, как НАТО обмануло сразу двух участников конфликта, нарушив свои обещания, — в материале «Известий».

Шулерское поведение

Сразу после развала Советского Союза началось быстрое расширение НАТО на восток. Просьбы российской стороны не приближать военные базы к ее границам игнорировались годами под самыми разными предлогами. К примеру, в НАТО утверждали, что американские ракеты в Европе нужны для предупреждения возможной атаки со стороны Ирана. И всё время говорили о твердых гарантиях безопасности для России.

Несмотря на обещания не разворачивать базы на востоке, их становилось всё больше: в Польше, Эстонии, Латвии, Литве. Сейчас от базы НАТО в эстонском Тапа до Санкт-Петербурга всего 400 км.

Российские власти годами призывали альянс к соблюдению договоренностей. Президент Владимир Путин говорил об опасности продвижения НАТО к границам России в известной мюнхенской речи в 2007 году. В 2013-м президент снова заявил, что НАТО своими действиями создает угрозу для России. «И вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику?» — добавил глава государства.

В 2022 году он прямо назвал обманом все «гарантии» и «обещания» западных стран. Президент напомнил, что их политика не раз была построена на лжи.

«На глазах у всего мира госсекретарь США тряс какой-то пробиркой с белым порошком, уверяя всех, что это и есть химическое оружие, разрабатываемое в Ираке. А потом оказалось, что всё это подтасовка, блеф: никакого химического оружия в Ираке нет. Невероятно, удивительно, но факт остается фактом. Имело место вранье на самом высоком государственном уровне и с высокой трибуны ООН. А в результате — огромные жертвы, разрушения, невероятный всплеск терроризма. В этом ряду и обещания нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю — обманули, а выражаясь народным языком, просто кинули. Такое шулерское поведение противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности. Где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие», — сказал Путин.

Опасные связи

Особенно болезненной для России стала попытка НАТО завязать тесные отношения с двумя бывшими республиками СССР — Грузией и Украиной. Для обеих стран была разработана так называемая бухарестская формула. Грузии с Украиной представили план действий по членству в НАТО. В результате его реализации под боком у России должны были появиться новые военные базы и объекты, а также вероятный военный противник с протяженной сухопутной границей.

Официальное вступление Грузии и Украины затормаживалось и буксовало из-за опасений местных политиков и из-за позиции России. Однако отзыва «бухарестской формулы» о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, до сих пор не произошло.

Отношения НАТО, особенно с Украиной, нарастали и укреплялись, невзирая на опасения России.

Американские военные инструкторы много лет обучали украинскую армию, в том числе наступательным операциям. Украину буквально накачивали иностранными военными советниками — они присутствовали в республике уже на постоянной основе. На территории Украины проводились совместные с НАТО учения. После евромайдана курс на вступление в альянс был внесен в конституцию страны.

Украина стала своего рода гражданской супругой для НАТО. От одних только США Украина стала получать ежегодную военную помощь в несколько сотен миллионов долларов, а затем и летальное оружие.

Формально нейтральная страна стремительно вооружалась. В Очакове и Бердянске появились военно-морские базы, оборудованные по стандартам НАТО, очевидно, для сдерживания и угроз в адрес России.

России не оставили выбора

В декабре 2021 года МИД в очередной раз потребовал гарантии от западных партнеров и предложил проекты соглашений с США и НАТО о безопасности. Там прописан отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также содержится пункт об ограничениях на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

В МИДе подчеркивали, что для России имеет принципиальное значение достижение юридически обязывающих гарантий безопасности, однако получить их не удалось.

Столкновение Украины и России было неизбежным еще и потому, что появление на границе до зубов вооруженной страны, которая декларирует свою неприязнь к России и регулярно заявляет претензии на Крым (который воспользовался международным правом на самоопределение), недопустимо.

Запад и Украина не оставили России выбора. На встрече с представителями бизнеса Владимир Путин сказал об этом прямым текстом: «Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям».

Если бы Россия отказалась от специальной военной операции, то в будущем пришлось бы иметь дело с противником — членом НАТО, то есть конфликт почти мгновенно перерос бы в третью мировую и, скорее всего, ядерную войну.

Невыполнимые обещания

Избежать этого можно было, если бы Запад предоставил Москве гарантии безопасности, однако был получен отказ. В результате России пришлось приступить к демилитаризации Украины.

Но Украину ждал неприятный сюрприз. Не сдержав обещания, данные России, НАТО точно так же «кинуло» Украину — никакой реальной поддержки она не получила.

Об этом не постеснялись сказать и европейские политики. Один из депутатов заявила в бундестаге: «Было фатальной ошибкой дразнить Украину невыполнимыми обещаниями, а именно, вступлением в Евросоюз и вступлением в НАТО. Тем самым мы втянули Украину в эту конфронтацию и в это опасное испытание. Умнее было бы поступить так, как сказал еще в 2014 году Генри Киссинджер. Он уже тогда сказал правильно: «Чтобы Украина смогла выжить и развиваться, Украине нельзя быть ничьим аванпостом».

Двойной обман НАТО привел к вооруженному конфликту, которого можно было избежать, если бы западные страны услышали многолетние обращения России.