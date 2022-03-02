Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
Путин дал Западу шанс: Делягин менее чем за 2 минуты объяснил реальную обстановк...
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
Украинский мэр "принял единственно верное решение". Город возвращается...
Главная / Политика

Своих бросают: НАТО отказалось поддержать Украину

02 марта 2022, 19:30  •  200 • Политика
НАТО отказалось поддержать Украину, хотя именно действия альянса послужили главной причиной для проведения российской военной спецоперации в республике. О том, как НАТО обмануло сразу двух участников конфликта, нарушив свои обещания, — в материале «Известий».

Шулерское поведение

Сразу после развала Советского Союза началось быстрое расширение НАТО на восток. Просьбы российской стороны не приближать военные базы к ее границам игнорировались годами под самыми разными предлогами. К примеру, в НАТО утверждали, что американские ракеты в Европе нужны для предупреждения возможной атаки со стороны Ирана. И всё время говорили о твердых гарантиях безопасности для России.
Несмотря на обещания не разворачивать базы на востоке, их становилось всё больше: в Польше, Эстонии, Латвии, Литве. Сейчас от базы НАТО в эстонском Тапа до Санкт-Петербурга всего 400 км.
Российские власти годами призывали альянс к соблюдению договоренностей. Президент Владимир Путин говорил об опасности продвижения НАТО к границам России в известной мюнхенской речи в 2007 году. В 2013-м президент снова заявил, что НАТО своими действиями создает угрозу для России. «И вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику?» — добавил глава государства.
В 2022 году он прямо назвал обманом все «гарантии» и «обещания» западных стран. Президент напомнил, что их политика не раз была построена на лжи.
«На глазах у всего мира госсекретарь США тряс какой-то пробиркой с белым порошком, уверяя всех, что это и есть химическое оружие, разрабатываемое в Ираке. А потом оказалось, что всё это подтасовка, блеф: никакого химического оружия в Ираке нет. Невероятно, удивительно, но факт остается фактом. Имело место вранье на самом высоком государственном уровне и с высокой трибуны ООН. А в результате — огромные жертвы, разрушения, невероятный всплеск терроризма. В этом ряду и обещания нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю — обманули, а выражаясь народным языком, просто кинули. Такое шулерское поведение противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности. Где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие», — сказал Путин.

Опасные связи

Особенно болезненной для России стала попытка НАТО завязать тесные отношения с двумя бывшими республиками СССР — Грузией и Украиной. Для обеих стран была разработана так называемая бухарестская формула. Грузии с Украиной представили план действий по членству в НАТО. В результате его реализации под боком у России должны были появиться новые военные базы и объекты, а также вероятный военный противник с протяженной сухопутной границей.
Официальное вступление Грузии и Украины затормаживалось и буксовало из-за опасений местных политиков и из-за позиции России. Однако отзыва «бухарестской формулы» о том, что Украина и Грузия станут членами альянса, до сих пор не произошло.
Отношения НАТО, особенно с Украиной, нарастали и укреплялись, невзирая на опасения России.
Американские военные инструкторы много лет обучали украинскую армию, в том числе наступательным операциям. Украину буквально накачивали иностранными военными советниками — они присутствовали в республике уже на постоянной основе. На территории Украины проводились совместные с НАТО учения. После евромайдана курс на вступление в альянс был внесен в конституцию страны.
Украина стала своего рода гражданской супругой для НАТО. От одних только США Украина стала получать ежегодную военную помощь в несколько сотен миллионов долларов, а затем и летальное оружие.
Формально нейтральная страна стремительно вооружалась. В Очакове и Бердянске появились военно-морские базы, оборудованные по стандартам НАТО, очевидно, для сдерживания и угроз в адрес России.

России не оставили выбора

В декабре 2021 года МИД в очередной раз потребовал гарантии от западных партнеров и предложил проекты соглашений с США и НАТО о безопасности. Там прописан отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также содержится пункт об ограничениях на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.
В МИДе подчеркивали, что для России имеет принципиальное значение достижение юридически обязывающих гарантий безопасности, однако получить их не удалось.
Столкновение Украины и России было неизбежным еще и потому, что появление на границе до зубов вооруженной страны, которая декларирует свою неприязнь к России и регулярно заявляет претензии на Крым (который воспользовался международным правом на самоопределение), недопустимо.
Запад и Украина не оставили России выбора. На встрече с представителями бизнеса Владимир Путин сказал об этом прямым текстом: «Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям».
Если бы Россия отказалась от специальной военной операции, то в будущем пришлось бы иметь дело с противником — членом НАТО, то есть конфликт почти мгновенно перерос бы в третью мировую и, скорее всего, ядерную войну.

Невыполнимые обещания

Избежать этого можно было, если бы Запад предоставил Москве гарантии безопасности, однако был получен отказ. В результате России пришлось приступить к демилитаризации Украины.
Но Украину ждал неприятный сюрприз. Не сдержав обещания, данные России, НАТО точно так же «кинуло» Украину — никакой реальной поддержки она не получила.
Об этом не постеснялись сказать и европейские политики. Один из депутатов заявила в бундестаге: «Было фатальной ошибкой дразнить Украину невыполнимыми обещаниями, а именно, вступлением в Евросоюз и вступлением в НАТО. Тем самым мы втянули Украину в эту конфронтацию и в это опасное испытание. Умнее было бы поступить так, как сказал еще в 2014 году Генри Киссинджер. Он уже тогда сказал правильно: «Чтобы Украина смогла выжить и развиваться, Украине нельзя быть ничьим аванпостом».
Двойной обман НАТО привел к вооруженному конфликту, которого можно было избежать, если бы западные страны услышали многолетние обращения России.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


200
Источник
Похожие новости
02 марта 2022, 11:15
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
02 марта 2022, 02:10
Яркая вспышка и "гриб" на горизонте: Нашлось объяснение мощному взрыву под Харьковом
02 марта 2022, 08:05
Это не говорили публично: В МИД России назвали три показательных факта о предательстве экс-министра
02 марта 2022, 02:10
Не удар, а взрыв: Готовится ядерная катастрофа
02 марта 2022, 09:21
Как разрывали Россию на высшем уровне: Онемел даже президент США
02 марта 2022, 09:21
Падение киевского режима. Знаковые победы русских: Главное о спецоперации в прямой трансляции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
24 февраля 2022, 15:00
Русский флаг взвился в Херсонской области Украины
25 февраля 2022, 08:30
Над Киевом сбита ракета: горят жилые дома
24 февраля 2022, 20:50
Зеленскому поставили ультиматум? Гаспарян сообщил: "12 часов на раздумья"
26 февраля 2022, 10:45
Роскосмос наносит двойной ответный удар за санкции
26 февраля 2022, 01:25
Когда Киев сдастся армии России? Эксперты и СМИ дали прогнозы
27 февраля 2022, 01:55
Охранник Порошенко случайно опозорился с автоматом на весь мир. Хватило 14 секунд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.