Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели рукам...
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и дви...
Главная / В мире

Свои стандарты: ЕС потратит €3 млн на работу с угольным сектором на Украине и Западных Балканах

19 июня 2020, 07:55  •  98 • В мире
Евросоюз намерен выделить около €3 млн на работу с «угольными регионами» на Украине и Западных Балканах. Об этом говорится в размещённом Еврокомиссией тендере, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, ЕС собирается создать «площадку, позволяющую вести диалог на уровне региона», для обмена опытом и знаниями по вопросам, связанным с отказом от угля, в странах Западных Балкан и на Украине, а также помочь им в получении финансирования от Всемирного банка, Еврокомиссии и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). По мнению опрошенных RT экспертов, Евросоюз пытается навязать свои климатические стандарты по постепенному отказу от угольной промышленности, что может привести к серьёзным социально-экономическим последствиям как на Украине, так и в западнобалканских государствах.
 
РИА Новости © Алексей Куденко
 

Евросоюз намерен потратить €3 млн на работу с «угольными регионами» на Западных Балканах и Украине. Об этом говорится в размещённом Еврокомиссией тендере.

Так, от подрядчиков требуется организовать работу секретариата по оказанию материально-технической поддержки для выполнения пяти компонентов.

В качестве первой цели ЕК значится создание открытой площадки, позволяющей вести диалог на уровне региона и предоставить пространство для обмена опытом, знаниями и лучшими практиками по вопросам, связанным с постепенным отказом от угля в качестве источника энергии, между угольными регионами в странах Западных Балкан и на Украине. Своим опытом также будут делиться европейские представители отрасли.

Согласно документу, «угольный регион на Западных Балканах и Украине» будет определяться с опорой на региональное либо муниципальное административно-территориальное деление и с учётом текущей деятельности по добыче угля (подземным или открытым способом) и, возможно, его использованию в энергетических целях, например для работы электростанций и районных систем теплоснабжения.

Кроме того, в ЕК планируют предоставить техническую помощь в виде экспертной поддержки «ограниченному числу пилотных регионов в странах Западных Балкан и на Украине, чтобы разработать дорожные карты перехода для использования и реализации соответствующими государственными органами».

Одной из задач проекта также является помощь этим регионам в получении финансирования от Всемирного банка, ЕК и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для трансформации угольной отрасли в этих странах.

Работа подрядчиков будет включать в себя создание базы данных заинтересованных сторон в указанных странах, а именно представителей национальных и местных органов власти, НКО, организаций гражданского общества и различных экспертов, и подготовку мероприятий. Проект будет осуществляться на Украине, а также в Косове, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

В то же время, по словам эксперта Финансового университета при правительстве России, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, у самой Украины нет необходимых финансовых ресурсов для модернизации угольной промышленности.

«Во-первых, надо дать работу людям, которые трудились на угольных шахтах и месторождениях. Во-вторых, надо построить большое количество генерирующих станций, которые будут давать электричество, что довольно сложно сделать на Украине. С одной стороны, сейчас там есть угольная генерация, с другой — атомные станции, на закрытии которых, скорее всего, также будут настаивать европейцы. Помимо этого, есть и газовая генерация, которую тоже, по мнению ЕС, нежелательно брать, потому что весь газ, который потребляет Украина, она получает из России. И получается, куда ни плюнь — всё надо закрыть. Уголь европейцам не нравится, атом стареет, а газ идёт из России. На чём, собственно, Украине жить? В то же время возобновляемые источники энергии остаются очень дорогим удовольствием», — подчеркнул эксперт.

«Стараются для себя»

Согласно документу, данный проект должен вовлечь указанные страны в Европейский зелёный курс. Эта принятая в 2019 году стратегия подразумевает, что к 2050 году Европа станет климатически нейтральной и перейдёт к низкоуглеродной экономике.

В описании проекта подчёркивается, что эту стратегию невозможно будет реализовать в полной мере без привлечения Украины и западнобалканских государств не только из-за выбросов, которые влияют на страны ЕС, но и для достижения другой цели Европейского зелёного курса — добиться «справедливого перехода» и сохранить за ЕС роль мирового лидера по вопросам энергетики и климата, для чего необходимо «расширить масштабы сотрудничества».

В связи с этим «сокращение рабочих мест в угольной промышленности на территории Евросоюза при их сохранении в странах Западных Балкан и на Украине чревато тем, что внутри ЕС ослабнет общественная поддержка самой идеи перехода, а также снизится уровень доверия к деятельности правительств по вопросам климата» и одновременно увеличится разрыв по вопросам энергетики и климата между ЕС и его соседями.

Однако в данном случае Европейский союз не учитывает интересы населения указанных стран, а рассматривает их как ресурсную базу, наводя свой порядок в угольном секторе. Такое мнение в беседе с RT выразил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Слово «поддержка» в данном случае не вполне уместно. Они просто переформатируют законодательство восточноевропейских стран и тех государств, которые не вошли в Европейский союз, под свои нужды. И делается это отнюдь не в интересах этих стран», — подчеркнул эксперт.

По словам Юшкова, очевидно, что ЕС, финансируя подобные проекты, в конечном счёте старается для себя.

«С одной стороны, это часть интеграционной программы: хотите в Европу — закрывайте свою неправильную энергетику. С другой — это объясняется и общеевропейской повесткой о необходимости сохранения климата и развития зелёных технологий. К тому же это ещё и продвижение своего оборудования. Многие виды техники, необходимые для развития возобновляемых источников энергии, производятся либо в Европе, либо европейскими компаниями. Поэтому указанные страны также могут в будущем выступать в качестве рынков сбыта», — отметил он.

  • Ethnic Albanian work at an open coal mine in the town of Obilic
  • AFP
  • © Ermal Meta

Возможны социально-экономические последствия

Как отметил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, это решение будет иметь тяжёлые социально-экономические последствия для всех этих стран.

«Естественно, совершенно не разбираясь в том, сколько даёт угольная генерация на Украине, они эти же меры будут распространять и на Украину. Не акцентирую внимание на том, как Украине выжить без угля — это остаётся непонятным. Вовремя ли это, нужно ли это сейчас Украине? Это никого не волнует. И Украине, и Западным Балканам, конечно, будет очень сложно отказаться от угля. Но Европа будет продавливать эти меры», — подчеркнул эксперт.

О вероятности социально-экономических последствий такого перехода также говорится и в документах Еврокомиссии. Согласно описанию проекта, вопросом, вызывающим серьёзную обеспокоенность на Украине, остаются возможные социально-экономические последствия такого перехода, так как в угольной промышленности всё ещё трудоустроена крупная часть рабочей силы страны, несмотря на прохождение длительного процесса реструктуризации с начала 1990-х годов, который привёл к масштабной потере рабочих мест и потребовал существенных субсидий из государственного бюджета.

В Турции предупредили о новой опасности из-за COVID: "Это своего рода клеймение"

Кроме того, на сегодняшний день уголь обеспечивает 39% электроснабжения на Украине, однако правительство страны уже заявляло о своей готовности участвовать в Европейском зелёном курсе и планах достичь климатической нейтральности к 2070 году.

Однако в рамках меморандума по стратегическому энергетическому партнёрству, как подчёркивают в Еврокомиссии, ЕС и Киев приняли решение о совместном реформировании угольной промышленности на Украине.

Похожая ситуация и в западнобалканских странах. Согласно документу, почти вся энергетическая и экономическая система Западных Балкан, за исключением в основном полагающейся на гидроэнергию Албании, зависит от добычи и потребления угля. Так, угольные электростанции обеспечиваются 100% электроснабжения в Косове, 70% — в Сербии и 54% — в Черногории. Подобная зависимость продиктована тем, что в регионе обширные запасы угля, а сам угольный сектор в значительной степени субсидируется государством.

В документе отмечается, что западнобалканские государства, являясь кандидатами или же потенциальными кандидатами на вступление в ЕС, должны придерживаться европейских принципов и стратегических приоритетов, включая Европейский зелёный курс и Парижское соглашение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
19 июня 2020, 04:00
Резкое "нет" ЕС: Собирающийся на парад Победы президент Сербии сделал ёмкое заявление
19 июня 2020, 00:00
В Сирии взорвалась секретная американская ракета-открывашка - The Drive
18 июня 2020, 20:00
"Русские поигрывают мускулами": "Синьхуа" расшифровало сигналы парада Победы
19 июня 2020, 04:00
Президент Литвы: «БелАЭС – это наша общая ошибка»
19 июня 2020, 00:00
Ракету-убийцу Крымского моста сделали невидимой. Так думают в Киеве
18 июня 2020, 18:00
Как сдержать новую вспышку COVID-19? Инфекционист дала подсказку властям Пекина
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июня 2020, 06:00
Должный ответ на поставки Киеву ПТРК FGM-148. Комплексы «Свирь» смогут купировать гря...
19 июня 2020, 04:00
Резкое "нет" ЕС: Собирающийся на парад Победы президент Сербии сделал ёмкое...
19 июня 2020, 00:00
В Сирии взорвалась секретная американская ракета-открывашка - The Drive
19 июня 2020, 05:00
Американец уже не тот, или Почему "перехват" русских "перехватили" в Сети
19 июня 2020, 07:00
"Ликвидировали по личному приказу": Какую реакцию запустит смерть Игнатьева...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июня 2020, 20:00
"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня
16 июня 2020, 17:00
Два железнодорожных состава с танками и броневиками проследовали Запорожье и движутся к Луганску и Донецку
12 июня 2020, 20:00
Граната, а не "Бук". Антипов представил доказательства, опровергающие версию Нидерландов
12 июня 2020, 23:00
"Не везёт": Позор американских военных в состязании с русскими сняли на видео
13 июня 2020, 05:00
Китайцы об отношениях с Россией
15 июня 2020, 08:00
"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.