Свои стандарты: ЕС потратит €3 млн на работу с угольным сектором на Украине и Западных Балканах

Евросоюз намерен выделить около €3 млн на работу с «угольными регионами» на Украине и Западных Балканах. Об этом говорится в размещённом Еврокомиссией тендере, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, ЕС собирается создать «площадку, позволяющую вести диалог на уровне региона», для обмена опытом и знаниями по вопросам, связанным с отказом от угля, в странах Западных Балкан и на Украине, а также помочь им в получении финансирования от Всемирного банка, Еврокомиссии и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). По мнению опрошенных RT экспертов, Евросоюз пытается навязать свои климатические стандарты по постепенному отказу от угольной промышленности, что может привести к серьёзным социально-экономическим последствиям как на Украине, так и в западнобалканских государствах.

Евросоюз намерен потратить €3 млн на работу с «угольными регионами» на Западных Балканах и Украине. Об этом говорится в размещённом Еврокомиссией тендере.

Так, от подрядчиков требуется организовать работу секретариата по оказанию материально-технической поддержки для выполнения пяти компонентов.

В качестве первой цели ЕК значится создание открытой площадки, позволяющей вести диалог на уровне региона и предоставить пространство для обмена опытом, знаниями и лучшими практиками по вопросам, связанным с постепенным отказом от угля в качестве источника энергии, между угольными регионами в странах Западных Балкан и на Украине. Своим опытом также будут делиться европейские представители отрасли.

Согласно документу, «угольный регион на Западных Балканах и Украине» будет определяться с опорой на региональное либо муниципальное административно-территориальное деление и с учётом текущей деятельности по добыче угля (подземным или открытым способом) и, возможно, его использованию в энергетических целях, например для работы электростанций и районных систем теплоснабжения.

Кроме того, в ЕК планируют предоставить техническую помощь в виде экспертной поддержки «ограниченному числу пилотных регионов в странах Западных Балкан и на Украине, чтобы разработать дорожные карты перехода для использования и реализации соответствующими государственными органами».

Одной из задач проекта также является помощь этим регионам в получении финансирования от Всемирного банка, ЕК и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для трансформации угольной отрасли в этих странах.

Работа подрядчиков будет включать в себя создание базы данных заинтересованных сторон в указанных странах, а именно представителей национальных и местных органов власти, НКО, организаций гражданского общества и различных экспертов, и подготовку мероприятий. Проект будет осуществляться на Украине, а также в Косове, Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

В то же время, по словам эксперта Финансового университета при правительстве России, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, у самой Украины нет необходимых финансовых ресурсов для модернизации угольной промышленности.

«Во-первых, надо дать работу людям, которые трудились на угольных шахтах и месторождениях. Во-вторых, надо построить большое количество генерирующих станций, которые будут давать электричество, что довольно сложно сделать на Украине. С одной стороны, сейчас там есть угольная генерация, с другой — атомные станции, на закрытии которых, скорее всего, также будут настаивать европейцы. Помимо этого, есть и газовая генерация, которую тоже, по мнению ЕС, нежелательно брать, потому что весь газ, который потребляет Украина, она получает из России. И получается, куда ни плюнь — всё надо закрыть. Уголь европейцам не нравится, атом стареет, а газ идёт из России. На чём, собственно, Украине жить? В то же время возобновляемые источники энергии остаются очень дорогим удовольствием», — подчеркнул эксперт.

«Стараются для себя»

Согласно документу, данный проект должен вовлечь указанные страны в Европейский зелёный курс. Эта принятая в 2019 году стратегия подразумевает, что к 2050 году Европа станет климатически нейтральной и перейдёт к низкоуглеродной экономике.

В описании проекта подчёркивается, что эту стратегию невозможно будет реализовать в полной мере без привлечения Украины и западнобалканских государств не только из-за выбросов, которые влияют на страны ЕС, но и для достижения другой цели Европейского зелёного курса — добиться «справедливого перехода» и сохранить за ЕС роль мирового лидера по вопросам энергетики и климата, для чего необходимо «расширить масштабы сотрудничества».

В связи с этим «сокращение рабочих мест в угольной промышленности на территории Евросоюза при их сохранении в странах Западных Балкан и на Украине чревато тем, что внутри ЕС ослабнет общественная поддержка самой идеи перехода, а также снизится уровень доверия к деятельности правительств по вопросам климата» и одновременно увеличится разрыв по вопросам энергетики и климата между ЕС и его соседями.

Однако в данном случае Европейский союз не учитывает интересы населения указанных стран, а рассматривает их как ресурсную базу, наводя свой порядок в угольном секторе. Такое мнение в беседе с RT выразил украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Слово «поддержка» в данном случае не вполне уместно. Они просто переформатируют законодательство восточноевропейских стран и тех государств, которые не вошли в Европейский союз, под свои нужды. И делается это отнюдь не в интересах этих стран», — подчеркнул эксперт.

По словам Юшкова, очевидно, что ЕС, финансируя подобные проекты, в конечном счёте старается для себя.

«С одной стороны, это часть интеграционной программы: хотите в Европу — закрывайте свою неправильную энергетику. С другой — это объясняется и общеевропейской повесткой о необходимости сохранения климата и развития зелёных технологий. К тому же это ещё и продвижение своего оборудования. Многие виды техники, необходимые для развития возобновляемых источников энергии, производятся либо в Европе, либо европейскими компаниями. Поэтому указанные страны также могут в будущем выступать в качестве рынков сбыта», — отметил он.

Ethnic Albanian work at an open coal mine in the town of Obilic

AFP

© Ermal Meta

Возможны социально-экономические последствия

Как отметил в беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев, это решение будет иметь тяжёлые социально-экономические последствия для всех этих стран.



«Естественно, совершенно не разбираясь в том, сколько даёт угольная генерация на Украине, они эти же меры будут распространять и на Украину. Не акцентирую внимание на том, как Украине выжить без угля — это остаётся непонятным. Вовремя ли это, нужно ли это сейчас Украине? Это никого не волнует. И Украине, и Западным Балканам, конечно, будет очень сложно отказаться от угля. Но Европа будет продавливать эти меры», — подчеркнул эксперт.

О вероятности социально-экономических последствий такого перехода также говорится и в документах Еврокомиссии. Согласно описанию проекта, вопросом, вызывающим серьёзную обеспокоенность на Украине, остаются возможные социально-экономические последствия такого перехода, так как в угольной промышленности всё ещё трудоустроена крупная часть рабочей силы страны, несмотря на прохождение длительного процесса реструктуризации с начала 1990-х годов, который привёл к масштабной потере рабочих мест и потребовал существенных субсидий из государственного бюджета.

Кроме того, на сегодняшний день уголь обеспечивает 39% электроснабжения на Украине, однако правительство страны уже заявляло о своей готовности участвовать в Европейском зелёном курсе и планах достичь климатической нейтральности к 2070 году.

Однако в рамках меморандума по стратегическому энергетическому партнёрству, как подчёркивают в Еврокомиссии, ЕС и Киев приняли решение о совместном реформировании угольной промышленности на Украине.

Похожая ситуация и в западнобалканских странах. Согласно документу, почти вся энергетическая и экономическая система Западных Балкан, за исключением в основном полагающейся на гидроэнергию Албании, зависит от добычи и потребления угля. Так, угольные электростанции обеспечиваются 100% электроснабжения в Косове, 70% — в Сербии и 54% — в Черногории. Подобная зависимость продиктована тем, что в регионе обширные запасы угля, а сам угольный сектор в значительной степени субсидируется государством.

В документе отмечается, что западнобалканские государства, являясь кандидатами или же потенциальными кандидатами на вступление в ЕС, должны придерживаться европейских принципов и стратегических приоритетов, включая Европейский зелёный курс и Парижское соглашение.