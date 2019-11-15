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Свои люди: в СПЧ предложили создать совет по защите россиян за рубежом

15 ноября 2019, 04:24  •  67 • Политика
Аресты, экстрадиции россиян, дискриминация русского языка, осквернение памятников и нарушение прав журналистов из РФ в 2019 году фиксировались гораздо чаще, чем в предыдущие годы. Чтобы помочь гражданам защитить себя, необходимо сформировать специальный координационный совет, который будет заниматься оказанием правовой помощи соотечественникам. Об этом говорится в ежегодном докладе Московского бюро по правам человека (есть в распоряжении «Известий»). Документ будет представлен 22 ноября в Госдуме, а затем передан Владимиру Путину на ежегодной встрече с членами президентского совета. Кроме того, текст доклада будет направлен в структуры ООН, Совета Европы, ОБСЕ и МПА СНГ, рассказал «Известиям» глава Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод.

Старые новые проблемы

Специальный координационный совет, который предлагается создать в России, должен будет системно заниматься оказанием правовой помощи гражданам РФ и нашим соотечественникам, попавшим в сложную ситуацию за рубежом. В условиях жесткой международной конфронтации они все чаще сталкиваются с «незаконным правоприменением, провокациями и кампаниями ненависти» за пределами страны, говорится в документе. Отмечены в нем и участившиеся случаи судебной предвзятости, сфабрикованных дел и принудительных самооговоров.
— Доклад составлен на основе мониторинга и материалов партнерских НКО. Он будет презентован 22 ноября на заседании комитета Госдумы по международным делам с участием СПЧ, Общественной палаты, членов Совета Федерации, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минюста и Россотрудничества. Планируется присутствие уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, — рассказал «Известиям» Александр Брод.
По его словам, документ будет представлен и на ежегодной встрече представителей СПЧ с президентом Владимиром Путиным, которому правозащитник планирует рассказать о росте числа нарушений прав россиян. Кроме того, текст доклада будет переведен на английский язык и направлен в структуры ООН, Совета Европы, ОБСЕ, МПА СНГ.
— Острота проблематики защиты прав россиян и соотечественников не спадает. Возникают новые угрозы, в числе которых, например, давление на русский язык и образование, — пояснил Александр Брод.
Правозащитник убежден, что России нужно создавать новые механизмы защиты своих граждан за рубежом и координировать свои усилия с другими международными общественными и парламентскими организациями.
— Мы хотим, чтобы финансирование фонда правовой защиты соотечественников увеличилось, а у российских НКО была возможность присутствовать на международных площадках ОБСЕ, Совета Европы и ООН, чтобы обозначать эту проблематику, — отметил правозащитник.

Опасная дружба

Сам доклад разделен на девять глав, каждая из которых посвящена отдельному спектру нарушений прав россиян. В их числе аресты, задержания, экстрадиция и дискриминационная политика в отношении русского языка. А также — осквернение памятников и мемориальных комплексов, наступление на права верующих; нарушение прав российских журналистов за рубежом, прав на детей и т.д.
Участились в последнее время и случаи арестов и экстрадиций россиян, отмечается в документе. С 2016 по ноябрь 2019 года известно о 40 таких инцидентах. Среди самых громких в нынешнем году правозащитники называют экстрадицию из Болгарии гражданина РФ Александра Жукова, подозреваемого в «сговоре с целью компьютерного мошенничества», арест в Грузии россиянина Олег Тищенко, которому вменяют скупку инструкций по эксплуатации боевых самолетов США, а также задержание по запросу США топ-менеджера входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова в итальянском аэропорту.
Также в докладе упоминается ноябрьское решение Верховного суда Израиля, который отклонил прошение петербуржца Алексея Буркова не высылать его в США, где его обвиняют в преступлениях в компьютерной сфере.
Впрочем, преследованиям, травле в СМИ и в соцсетях подвергаются и граждане других стран, которые симпатизируют русским. Такие случаи зафиксированы в Литве, Латвии, Польше, на Украине и в Болгарии. Одним из таких вопиющих случаев стало возбуждение в 2019 году уголовного дела за «оправдание геноцида и военных преступлений, преступлений против человечности» в отношении члена правления Русского союза Латвии и организатора «Тотального диктанта» Александра Филея. Поводом для этого стала публикация в Facebook, где он поздравил подписчиков с годовщиной 17 июня 1940 года — датой освобождения советской армией Латвии «от диктаторского режима, строящегося на принципах нацизма».

Право на идентичность

Серьезной проблемой остается защита и сохранение русского языка. Чаще всего его дискриминация происходит в странах Прибалтики и на Украине. В пример правозащитники приводят заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд, объявившей в этом году об унификации образовательной системы. Полный перевод на обучение на латышском языке должен завершиться 1 сентября 2021 года. Не менее сложная ситуация сложилась и на Украине, где в апреле Верховная рада приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Еще одной проблемой является переписывание истории и уничтожение памяти о советских воинах ВОВ. Наиболее решительно с «символами прошлого» борются в Польше, Чехии, на Украине и все в тех же прибалтийских странах.
Но наиболее частым нарушением является ущемление за рубежом прав российских журналистов. Как отмечается в документе, одна лишь принадлежность к российскому медиа-сообществу может быть основанием для не допуска на пресс-конференцию, научный или общественно-политический форум. Тут в числе лидирующих стран оказалась Украина, где, по данным уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, запретили аккредитацию 122 российским СМИ.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил «Известиям», что дискриминация наших граждан усиливается из-за демонизации России, а также желания некоторых молодых государств заявить о себе.
— Они хотят выместить на русской диаспоре свои прежние фобии, а также доказать, что их проживание в составе Российской империи и СССР было черными годами. Поэтому изобретаются всё новые и новые свидетельства «оккупации» и чего-то подобного, — пояснил парламентарий.
По его словам, изменить эту тенденцию можно только четким решением РФ вести политику в отношении других стран в зависимости от их отношения к русскому языку и россиянам.

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