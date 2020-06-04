Свои дома защищайте сами: Людей в США спасать витрины призывают... коммунальщики, а не власти

В разговоре с Царьградом собственный корреспондент "Комсомольской правды" в США Алексей Осипов признался, что его первая реакция на бунты - удивление.

"Как в считающей себя оплотом мировой демократии стране такое происходит? На мой взгляд, это впервые, и последствия непредсказуемые. Но ответ, или феномен происходящего, который кто-то списывает на социальные сети, кто-то на оставшиеся элементы расовой сегрегации или последствия эпидемии COVID-19, на мой взгляд, всё это совершенно не имеет никакого отношения к тому, что происходит. Я бы назвал это преддверием гражданской войны в Соединённых Штатах. На мой взгляд, ответ заключается в той долгоиграющей формуле, согласно которой белые американцы пытались загладить надуманную, а может быть, и нет, вину за рабовладение, расизм, ограничения афроамериканцев в их гражданских правах", - сказал Осипов.

Что касается видео в Сети, на котором проживающие в США итальянцы собираются в группы, чтобы защитить от бунтовщиков свой бизнес, то Осипов отметил, что это правда.

"И защищают не только белые или латиноамериканцы. Вообще, на мой взгляд, какая-то есть определённого рода перекличка даже с "хрустальной ночью". Правда, со знаком другим. В том, что владельцы некоторых бизнесов в США сейчас пишут на своих витринах или на щитах, которыми закрывают окна, что этот бизнес, этот ресторан или это кафе принадлежит представителю меньшинства. А есть и такие, которые заявляют: да и гори мой ресторан или мой магазинчик синим пламенем, потому что моё сердце переполняется от скорби, от протеста против произошедшего, в том числе и с Флойдом", - пояснил журналист.

По его словам, ему как мужчине даже пришло письмо от кооператива дома, в котором он живёт, с просьбой присоединиться к отряду самообороны дома. Здание, подчеркнул Осипов, расположено в центре Манхэттена.

"Дело в том, что дом жилой, но вот на цокольном этаже расположены витрины нескольких клиник, даже не магазинов. Одна из которых уже разбита. И, в общем, всё может быть, мы готовимся к самому худшему. Про русских, в принципе, рассказать достаточно сложно. Потому что они, за исключением, пожалуй, Брайтон-бич, проживают в самых разных и не скученных районах Соединённых Штатов. Из Сан-Диего пришла информация, видео. Владелец, кстати, армянин по национальности, его зовут Айк, он вместе с друзьями, вооружившись, стал отстаивать свой ресторан. И, кстати, погромщики испугались и прошли мимо. Эта фотография сейчас активно курсирует по социальным сетям с припиской почему-то "Русская мафия в действии". Ну, Бог с ним, с этими американскими социальными сетями, пусть и мафия. Но защищает свое, кровное", - привёл пример Осипов.

Журналист подчеркнул, что шансы на то, что беспорядки перерастут в полномасштабную гражданскую войну, очень велики, поскольку слишком явно расслоение и настроений общества.

"12 миллионов подписей стоят под петицией за наказание полицейского. Это беспрецедентный случай для Соединённых Штатов Америки. Не стоит забывать, что всё-таки народ ещё обозлён или устал от карантинных мер, которые в большинстве городов и штатов ещё продолжаются. Что же касается того, когда это закончится, в принципе, на мой взгляд, ответ на этот вопрос есть только у двух источников. Первый - это Господь Бог, который, к примеру, наградит территорию США плохой погодой, и дожди, ураганы, ветры - они сведут усилия и желание мародёров и протестующих выходить на улицу на нет. Второй и более реальный - это, безусловно, президент Трамп. В его руках сравнительно широкие полномочия на федеральном уровне. По отдельности с губернаторами и мэрами ему не удастся договориться, слишком уж разные лагеря, слишком разные интересы и слишком разные, если хотите, пусть и не политкорректно, цвета кожи", - заключил Осипов.