Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
Украина уже не жилец – Россия может выбирать на вкус варианты её ликвидации
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распа...
Главная / Политика

Свои дома защищайте сами: Людей в США спасать витрины призывают... коммунальщики, а не власти

04 июня 2020, 04:55  •  54 • Политика
Собственный корреспондент "Комсомольской правды" в США Алексей Осипов в разговоре с Царьградом рассказал, что спасать дома и витрины в Америке призывают коммунальщики, а не власти. Ему, к примеру, пришло приглашение вступить в отряд самообороны многоквартирного дома.
В разговоре с Царьградом собственный корреспондент "Комсомольской правды" в США Алексей Осипов признался, что его первая реакция на бунты - удивление.
"Как в считающей себя оплотом мировой демократии стране такое происходит? На мой взгляд, это впервые, и последствия непредсказуемые. Но ответ, или феномен происходящего, который кто-то списывает на социальные сети, кто-то на оставшиеся элементы расовой сегрегации или последствия эпидемии COVID-19, на мой взгляд, всё это совершенно не имеет никакого отношения к тому, что происходит. Я бы назвал это преддверием гражданской войны в Соединённых Штатах. На мой взгляд, ответ заключается в той долгоиграющей формуле, согласно которой белые американцы пытались загладить надуманную, а может быть, и нет, вину за рабовладение, расизм, ограничения афроамериканцев в их гражданских правах", - сказал Осипов.
Что касается видео в Сети, на котором проживающие в США итальянцы собираются в группы, чтобы защитить от бунтовщиков свой бизнес, то Осипов отметил, что это правда.
"И защищают не только белые или латиноамериканцы. Вообще, на мой взгляд, какая-то есть определённого рода перекличка даже с "хрустальной ночью". Правда, со знаком другим. В том, что владельцы некоторых бизнесов в США сейчас пишут на своих витринах или на щитах, которыми закрывают окна, что этот бизнес, этот ресторан или это кафе принадлежит представителю меньшинства. А есть и такие, которые заявляют: да и гори мой ресторан или мой магазинчик синим пламенем, потому что моё сердце переполняется от скорби, от протеста против произошедшего, в том числе и с Флойдом", - пояснил журналист.
По его словам, ему как мужчине даже пришло письмо от кооператива дома, в котором он живёт, с просьбой присоединиться к отряду самообороны дома. Здание, подчеркнул Осипов, расположено в центре Манхэттена.
"Дело в том, что дом жилой, но вот на цокольном этаже расположены витрины нескольких клиник, даже не магазинов. Одна из которых уже разбита. И, в общем, всё может быть, мы готовимся к самому худшему. Про русских, в принципе, рассказать достаточно сложно. Потому что они, за исключением, пожалуй, Брайтон-бич, проживают в самых разных и не скученных районах Соединённых Штатов. Из Сан-Диего пришла информация, видео. Владелец, кстати, армянин по национальности, его зовут Айк, он вместе с друзьями, вооружившись, стал отстаивать свой ресторан. И, кстати, погромщики испугались и прошли мимо. Эта фотография сейчас активно курсирует по социальным сетям с припиской почему-то "Русская мафия в действии". Ну, Бог с ним, с этими американскими социальными сетями, пусть и мафия. Но защищает свое, кровное", - привёл пример Осипов.
Журналист подчеркнул, что шансы на то, что беспорядки перерастут в полномасштабную гражданскую войну, очень велики, поскольку слишком явно расслоение и настроений общества.
"12 миллионов подписей стоят под петицией за наказание полицейского. Это беспрецедентный случай для Соединённых Штатов Америки. Не стоит забывать, что всё-таки народ ещё обозлён или устал от карантинных мер, которые в большинстве городов и штатов ещё продолжаются. Что же касается того, когда это закончится, в принципе, на мой взгляд, ответ на этот вопрос есть только у двух источников. Первый - это Господь Бог, который, к примеру, наградит территорию США плохой погодой, и дожди, ураганы, ветры - они сведут усилия и желание мародёров и протестующих выходить на улицу на нет. Второй и более реальный - это, безусловно, президент Трамп. В его руках сравнительно широкие полномочия на федеральном уровне. По отдельности с губернаторами и мэрами ему не удастся договориться, слишком уж разные лагеря, слишком разные интересы и слишком разные, если хотите, пусть и не политкорректно, цвета кожи", - заключил Осипов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
03 июня 2020, 22:55
Анна Шафран назвала причину ухода от Владимира Соловьёва: "Я на этот счёт встревожена"
03 июня 2020, 22:55
"Бумеранг цветных революций" в США: "А потом - бац! - ты уже в мировых лидерах по количеству жертв"
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
03 июня 2020, 22:55
Белорусский парламент распустили одной подписью Лукашенко
03 июня 2020, 22:55
Бунт в Великобритании: митингующие атаковали резиденцию премьер-министра
03 июня 2020, 22:55
Гордон "утёр нос следопытам", а Поклонская получила обвинение от прокуратуры Марса
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
04 июня 2020, 00:50
«Дом требовал ремонта и ухода»: прокуратура проверяет обстоятельства изъятия детей в ...
04 июня 2020, 01:20
Записки киевлянки: На Украине осуждают погромы в США, будто не было своего Майдана
04 июня 2020, 01:50
«Нет всеобщего равенства»: почему в Белом доме заявили об «институциональном расизме»...
04 июня 2020, 00:55
Оппозиция Молдовы выступила против российского газа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2020, 23:55
Невзоров оскорбил павших героев войны. В лице переменилась даже ведущая "Эха Москвы"
29 мая 2020, 00:55
COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику
02 июня 2020, 18:55
Авакова «сбивают»
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
31 мая 2020, 07:55
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
30 мая 2020, 21:55
"В субботу. Неожиданно": Путин удивил своей внезапностью кремлёвский пул
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.