Своей жадностью крымские власти рождают у жителей полуострова обиду на Россию

Базарной Дивой прозвал режиссёр Александр Беланов, руководитель продюсерского центра «Крымский мост», Елену Проценко, до недавнего времени рулившую Симферополем. Прозвище прижилось, ведь любимым изречением Проценко было «Дух рынка нельзя сравнить ни с чем!». Было у Проценко и другое приметное прозвище – Торговка из Шепетовки (там она родилась). До последнего дня не верилось, что её удастся отправить в отставку, однако на прошлой неделе это произошло. Вот только станет ли от этого лучше в крымской столице?

Выпускница торгового техникума Елена Проценко – не только бывшая глава МУП «Метроград» (управление рынками, организация выносной торговли), но ещё и супруга бывшего начальника симферопольской милиции украинских времён Анатолия Проценко. О симбиозе Проценко с братками в городе слагались легенды. В общем, семейный дуэт – закачаешься. И Симферополь закачался – едва устоял. Третьим в этой упряжке шёл Виктор Фрадкин – земляк и бывший ближайший подручный макеевского Васи-Биты, Василия Джарты. «Я пришла надолго», – предупредила Проценко, едва заступив на свой пост. В итоге за какие-то пару лет троице удалось «закошмарить» город до такой степени, что бандитские лихие 90-е многим стали казаться не такими ужасными.

Губит квартирный вопрос

Не везёт Симферополю с мэрами. За семь лет – пятый руководитель. Назначение градоначальника находится в неформальной компетенции главы парламента Владимира Константинова. А Константинов – профессиональный застройщик (скандально известная крымчанам «Консоль» с осыпающимися «карточными домиками» – его детище). Чуть ли не монополист в недавнем прошлом. В этом-то и кроется корень проблемы. Каждый новый протеже Константинова начинает с того, что примечает, где бы ещё «отгрызть» под застройку участок пожирнее. В итоге на территории психоневрологического диспансера («на Розочке», как называют это место горожане) вырастает элитная многоэтажка, в 20 шагах от здания Первой гимназии распахивает двери стриптиз-бар, а в Гагаринском парке как грибы после дождя прут из земли торговые моллы.

Под Новый год, когда жители центра столицы взвыли от навязчивых визитов представителей мэрии и пестуемых ею управляющих компаний («ваш дом в аварийном состоянии, его нужно срочно расселить» – а дома-то в центре почти все старые), дело чуть было не дошло до стихийного бунта. Поднялись жители Долгоруковской, Карла Маркса и Невского и двинулись к мэрии, «поговорить по душам» с Проценко. Спасать свою протеже взялся сам Константинов. «Дайте ей время! У Проценко должно всё получиться!» Что именно, Константинов, правда, не уточнил, но жители всё и так поняли: от крымских властей помощи им не дождаться. Стали писать в Москву – и, что называется, достучались. Кстати, в декабре Константинов заверил горожан, что «слухам о скорой отставке Проценко не следует верить». Ну так он ошибался.

Проценко «сдали» её подчинённые

В конце января из Москвы в Симферополь нагрянули следователи ФСБ. По случайному совпадению в день приезда московских гостей тут же заболели Проценко и её первый зам Сергей Бажан. Контрразведчики тем временем проверяли, как расходовались средства, выделяемые из федерального и московского бюджетов на обустройство крымской столицы. Сигналы о наскоках на горожан с целью отжать их жилплощадь под видом навязывания им управляющей компании и последующего «капитального ремонта» тоже не остались без внимания. Также проверялась информация о прокрутке окружением Проценко федеральных средств через «обнальные» фирмы (типично украинская, к слову, напасть, погубившая немало чиновников). Поступали сигналы и о торговле должностями (те или иные портфели в зависимости от их значимости оценивались от 10 тыс. долларов и выше). Так и не дождавшись «выздоровления» Проценко, 21 января в горсовете начали выемку документов. Сотрудников мэрии рассадили по разным кабинетам – поодиночке – и стали с ними пристрастно беседовать.

Вот тут-то всё и началось. Чиновники городского и районного уровня, чуть прижатые силовиками, не только разговорились на допросах, но и завалили жалобами правоохранительные органы – мол, это вышестоящее городское начальство принуждало их к незаконным действиям! И назвали имя – Сергей Бажан. Утром 17 февраля Проценко спешно отправила своего заместителя Бажана в отставку, но через несколько часов и ей самой пришлось написать заявление «по собственному желанию». Как иронично выразился Аксёнов, такое решение мэр приняла, «оценив перспективы своей команды и её возможности в достижении поставленных целей». Но ход заявлению, по сути, дали только 4 марта (а подписанное заявление почему-то датируется не 17, а 19 февраля) – видимо, до этого времени шёл некий торг.

Не воруй!

Спасёт ли Проценко её отставка от неудобных вопросов правоохранителей касательно бандитских наскоков на жителей центра города? Едва ли. Теперь, когда её сняли, заявления граждан могут хлынуть потоком – у них исчез повод бояться. Тогда же, 4 марта, депутаты горсовета объявили о новом конкурсе на замещение вакансии мэра. Половину членов конкурсной комиссии назначит Аксёнов, другую половину – председатель горсовета Виктор Агеев. Всё решится 29 марта – но пока соискатели неизвестны. Остряки шутят, что никто больше не хочет быть мэром Симферополя – век их недолог, зато вопросов у правоохранителей успевает накопиться немало.

Собственно, рецепт долгожительства мэра несложен. Не воруй! Не отжимай чужую собственность, не превращай управляющие компании в банды рэкетиров и не «пили» бюджетные деньги, по 100 раз перекапывая центр города и заново его асфальтируя. Не застраивай чем попало исторический центр, выдворяя на выселки его жителей, большей частью – городскую интеллигенцию, которая сама по себе и есть город. Его лицо. Вот, кстати, необъяснимо: есть же в Симферополе целый район – в самом центре, за зданием бывшего универмага, – который без особых проблем можно срыть, к величайшему удовольствию его жителей. Там же кругом халупы без водопровода и канализации и дороги такие, что по ним не проехать даже на внедорожнике. Жильцы будут только рады. Но отчего-то ни один мэр в упор этот район не видит, а «отремонтировать» норовит то, что не нуждается в ремонте.