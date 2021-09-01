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Своевременный шаг: как создание объединённой региональной системы ПВО повлияет на безопасность стран СНГ
01 сентября 2021, 09:20 • 66 • В России
Россия и Таджикистан находятся в процессе ратификации соглашения о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил зампред координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов. По его словам, Москва согласовывает подобные проекты с Арменией, Казахстаном и Киргизией. Эксперты отмечают, что создание единой системы ПВО широкого охвата в странах СНГ — своевременный шаг в связи с изменением военно-политической обстановки в Центральной Азии.
Комплекс ПВО С-400 «Триумф» РИА Новости © Алексей Мальгавко
Соглашение о создании объединённой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО) России и Таджикистана находится в стадии утверждения властями двух стран. Об этом заявил заместитель председателя координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ генерал-полковник Юрий Грехов.
«Соглашение о создании объединённой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное 27 апреля 2021 года, проходит процедуру ратификации», — цитирует ТАСС Грехова.
Кроме того, высокопоставленный военный сообщил, что процедуру внутригосударственного согласования также проходит проект соглашения о создании объединённой региональной системы ПВО России и Киргизии, после чего документ будет представлен для подписи главам Минобороны двух стран.
Генерал-полковник Грехов добавил, что продолжается работа по практической реализации соглашений между РФ, Арменией и Казахстаном. В середине апреля он сообщал о проведении мероприятий по адаптации объединённой системы ПВО СНГ к решению задач воздушно-космической обороны.
Единая система
Напомним, в феврале 1995 года Россия, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина подписали договор о создании Объединённой системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ (ОС ПВО СНГ).
Эта структура объединяет силы ПВО стран — участников договора для совместного достижения поставленных целей. В её задачи входят обеспечение охраны границ участников, совместный контроль за порядком в воздушном пространстве, оповещение о воздушно-космической обстановке, предупреждение о ракетных и воздушных нападениях, а также ведение согласованных действий войск ПВО по отражению воздушного нападения.
Управление войсками ПВО в рамках этой системы осуществляют национальные командующие, а взаимодействие происходит через Центральный командный пункт ПВО РФ. Все национальные командующие также входят в координационный комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ, который сейчас возглавляет главком ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.
Стоит отметить, что не все подписанты договора продолжают оставаться его членами и осуществлять совместную оборону воздушного пространства. Так, в 2008 году из СНГ вышла Грузия. Кроме того, участия в деятельности ОС ПВО СНГ не принимает Туркмения, а с Узбекистаном и Украиной в своё время были подписаны двусторонние соглашения. Сейчас наиболее активными участниками объединённой системы ПВО наряду с Россией остаются Белоруссия, Казахстан и Армения.
В состав сил ОС ПВО СНГ входят 19 авиационных частей, 38 частей зенитных ракетных войск, 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы. Кроме того, у этой структуры есть своя исследовательская организация — 2-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ.
Военный эксперт, директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов в беседе с RT отметил, что подписание новых двусторонних соглашений между РФ и странами СНГ для создания региональных систем ПВО нужно для упрощения модернизации ОС ПВО СНГ.
Он добавил, что при подписании двухсторонних договоров оговариваются конкретные условия, которые должны отвечать требованиям современной системы ПВО, в частности информационные каналы, порядок несения дежурства, обмена информацией и проведения учений.
«За счёт того, что Россия задействует страны, которые входят в объединённую систему ПВО, проводит их модернизацию, выводит на новые цифровые принципы, помогает в оснащении новыми системами, она тем самым помогает своим союзникам по соглашению ПВО защитить своё воздушное пространство и обеспечивает свою безопасность», — отметил Кнутов.
Геополитическая потребность
Военные эксперты и аналитики в беседе с RT подчеркнули, что этот шаг оказался весьма своевременным из-за стремительного изменения военно-политической обстановки в Центральной Азии. Поспешный выход подразделений США и НАТО из Афганистана способствовал стремительному захвату власти в стране движением «Талибан»*. В руки к боевикам попало большое количество оружия и техники, в том числе транспортные самолёты и вертолёты Black Hawk.
«У Афганистана от США осталось большое количество летательных аппаратов, которые впоследствии могут нарушать границы других стран Центральной Азии или перебрасывать как террористические группировки, так и наркотики», — пояснил в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Подписанные с союзниками соглашения выгодны России, которая будет получать данные о происходящем в воздушном пространстве близлежащих стран и в случае необходимости — возможность пресекать полёты вражеских самолётов, добавил аналитик.
«Это также выгодно и для Таджикистана, Киргизии и Армении, поскольку они будут получать различные российские системы ПВО по внутренним ценам, а российские специалисты будут готовить их персонал», — отметил эксперт.
В свою очередь, Юрий Кнутов подчеркнул важность создания единой системы ПВО с широким охватом в связи с распространением гиперзвукового оружия.
«Ведь чем раньше Россия увидит гиперзвуковую цель, тем больше шансов включить свои дополнительные системы перехвата противоракетной обороны и уничтожить цели противника», — заключил эксперт.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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