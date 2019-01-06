«Своевременный и адекватный ответ»: как Россия укрепляет свою противовоздушную оборону

В 2019 году российская армия пополнится современными системами войсковой ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В частности, в Сухопутные силы будут поставлены зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2». Специалисты отмечают, что данные модификации ЗРК успешно справляются с новейшими средствами поражения, оснащёнными модулями радиоэлектронной борьбы и технологиями малой заметности. Какими возможностями обладают эти системы и как они усилят наземные подразделения российских войск — в материале RT.

В рамках исполнения гособоронзаказа в 2019 году Вооружённые силы РФ получат бригадный комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) и дивизионные комплекты системы С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2». Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны РФ. Данные системы являются современными средствами войсковой ПВО, предназначенными для прикрытия военной инфраструктуры и подразделений во время манёвров.

Выступая 18 декабря 2018 года на расширенном заседании коллегии Минобороны, глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что своевременное и неукоснительное исполнение гособоронзаказа позволит в 2019-м увеличить долю современного и модернизированного вооружения в армии с 61,5% до 67%. В Сухопутных войсках этот показатель должен достигнуть 50,8% (против 48,3% в 2018-м).

26 декабря в интервью газете «Красная звезда» начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил, что к 2020 году боевые возможности подразделений противовоздушной обороны могут увеличиться в 1,3 раза за счёт перевооружения на С-300В4, «Бук-МЗ», «Бук-М2», «Тор-М2», «Тор-М2У», «Тор-М2ДТ» и «Тунгуска-М».

«На одном из стратегических направлений планируется формирование зенитной ракетной бригады, оснащённой ЗРС дальнего действия С-300В4. В рамках оснащения современными образцами вооружения войсковой ПВО спланировано перевооружение зенитной ракетной бригады средней дальности на ЗРК «Бук-МЗ». Будет продолжена поставка в подразделения ПВО ЗРК малой дальности «Тор-М2», — сказал Леонов.

Запуск зенитной ракеты на полигоне Капустин Яр

© Министерство обороны РФ

В экстремальных условиях

Поставки С-300В4 начались в декабре 2014 года. Первым бригадный комплект получило одно из соединений Западного военного округа (ЗВО). Система была разработана специалистами АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». По словам конструкторов, она предназначена для защиты крупных военных и государственных объектов, а также сухопутных частей на марше.

С-300В4 является одной из модификаций семейства ЗРК С-300. Комплекс отвечает за дальний рубеж противовоздушной обороны и близок по боевым возможностям к С-400 «Триумф». В зависимости от требований заказчика, С-300В4 изготавливается на гусеничном либо колёсном шасси. Детище «Алмаз-Антея» отличается высокой мобильностью, проходимостью и автономностью.

В основном С-300В4 используется для выполнения задач в экстремальных природно-климатических условиях. Например, этот ЗРК несёт боевую вахту по защите пункта материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском Тартусе. В перспективе эта система заменит все комплексы дальнего действия Сухопутных войск.

ЗРК дальнего радиуса С-300В4

© Министерство обороны РФ

«Система С-300В4 по сравнению с системами предыдущего поколения имеет расширенную в два-три раза прикрываемую от ударов с воздуха площадь и увеличенную дальность границы зоны поражения воздушных целей. Эти параметры в частности обеспечивают гарантированный перехват головных частей баллистических ракет средней дальности», — заявил ранее генеральный директор «Алмаз-Антея» Ян Новиков.

В арсенал С-300В4 входят три типа управляемых двухступенчатых ракет. Лёгкие ракеты 9М83М уничтожают воздушные цели на дальности до 150 км, средние ракеты 9М82М — на дальности до 200 км, тяжёлые 9М82МД — на дальности до 400 км. При этом С-300В4 может поражать объекты, движущиеся со скоростью 4500 м/с (16,2 тыс. км/ч) и способен одновременно перехватывать 16 баллистических ракет и аэродинамических целей (самолётов и БПЛА).

«Не имеет аналогов в мире»

Комплекс средней дальности «Бук-М3» поступает в войска с 2016 года. По информации Минобороны РФ, ЗРК предназначен для перехвата маневрирующих аэродинамических целей, а также для «обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей».

«Бук-М3» обеспечивает одновременный обстрел 36 воздушных объектов, летящих со скоростью до 3 км/с. Основное предназначение «Бук-М3» — защита войск от атак самолётов, вертолётов, беспилотников и крылатых ракет на дальности от 2,5 до 70 км и на высоте от 5 м до 35 км. Одна пусковая установка может нести до 12 ракет.

С целью повышения боевых характеристик семейства «Бук» специалисты НИИ Приборостроения им. Тихомирова (Жуковский) создали ракету 9М317М. Боеприпас оснащён инерциальной системой управления с активной радиолокационной головкой самонаведения. Это позволяет 9М317М осуществлять перехват целей в условиях радиоэлектронного противодействия, в том числе на сверхмалых высотах (около 5 м).

Самоходная установка «Бук-М3» на выставочной площадке

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

«Бук-М3» относят к четвёртому поколению ЗРК среднего радиуса действия. В комплексе установлена новейшая электронная аппаратура, которая позволяет автоматизировать огромное количество процессов. Кроме того, в «Бук-М3» реализован принцип «выстрелил и забыл». Это означает, что после пуска ракеты расчёт комплекса может не сопровождать цель и сменить местоположение, чтобы не попасть под огонь противника.

«Особенностью зенитного ракетного комплекса средней дальности «Бук-МЗ» является размещение на самоходной огневой установке средств разведки, наведения, транспортировки и пуска зенитной управляемой ракеты. Такое построение комплекса в этом классе зенитных средств не имеет аналогов в мире. Поступивший комплекс при сохранении прежнего количества боевых средств увеличивает количество одновременно обстреливаемых воздушных целей в несколько раз», — пояснил в интервью «Красной звезде» начальник войсковой ПВО Александр Леонов.

Одновременный обстрел

Большое внимание Минобороны РФ уделяет перевооружению на ЗРК малой дальности «Тор-М2». Эта система предназначена для защиты узлов связи и командных пунктов, мостов, аэродромов, радиотехнических средств. ЗРК способен перехватывать самолёты, вертолёты, беспилотники, ракеты и авиабомбы на дальности до 12—15 км и на высоте от 10 м до 6—10 км.

Боекомплект «Тор» состоит из 16 ракет, которые обеспечивают уничтожение целей, летящих со скоростью 2,5 тыс. км/ч. Комплекс может обнаруживать до 48 целей и одновременно обстреливать четыре объекта. «Тор-М2» функционирует в полностью автоматическом режиме. Боевой расчёт ЗРК сосредоточен на мониторинге окружающей обстановки и принимает решение о запуске ракет.

Поставки «Тор-М2» в войска начались в 2015 году. В комплексе установлена аппаратура, которая значительно улучшила обработку радиосигналов. В Минобороны высоко оценивают «Тор-М2» за способность выполнять задачи в сложной метеорологической и помеховой обстановке, а также за почти гарантированный перехват «малоразмерных, интенсивно маневрирующих целей».

«Поступивший зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2» обеспечивает всеракурсное поражение воздушных целей, в том числе поражающих элементов высокоточного оружия. Боевая машина комплекса позволяет вести разведку в движении по любой местности и осуществлять одновременный обстрел четырёх воздушных целей», — заявил Александр Леонов, комментируя возможности «Тор-М2».

21 декабря 2018 года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил о том, что военное ведомство заключит в 2019 году крупный контракт на поставку «Тор-М2». В частности, Минобороны намерено закупить арктическую версию этого уникального ЗРК — «Тор-М2ДТ» на базе шасси двухзвенного гусеничного тягача-вездехода ДТ-30 «Витязь». Первую партию этой модификации «Тор» военные уже получили в ноябре 2018 года.

Защита от высокоточных средств поражения

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2» получили высокую оценку со стороны Минобороны. Данные средства войсковой ПВО отлично зарекомендовали себя за счёт высокой боевой эффективности и надёжности.

«Семейства С-300, «Бук» и «Тор» эволюционировали в направлении защиты от высокоточных средств поражения, которые обладают современными средствами радиоэлектронной борьбы и отличаются малой радиолокационной заметностью. Речь идёт о новейших самолётах, беспилотниках, крылатых ракетах и корректируемых авиационных бомбах», — пояснил Кнутов.

Эксперт полагает, что перевооружение частей войсковой противовоздушной обороны происходит в плановом режиме. По мнению Кнутова, Минобороны сумеет достичь поставленной цели — повысить к 2020 году боевые возможности ПВО Сухопутных войск в 1,3 раза.

«После распада СССР войсковая противовоздушная оборона переживала не лучшие времена. Однако в 2000-е годы наши конструкторские бюро создали технологический задел для масштабного перевооружения. Это своевременный и адекватный ответ на совершенствование «Томагавков», на появление новых боевых самолётов и авиационных средств поражения», — подытожил Кнутов.