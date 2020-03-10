Своеобразный «подарок» России от НАТО к юбилею Великой Победы • 120 • Аналитика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением в связи с начавшимися в Европе учениями Североатлантического альянса Defender Europе-2020 («Защитник Европы-2020»).





Американскому министру не нравится поведение России

«Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europе-2020 в непосредственной близости от российских границ», – ответила Захарова натовским стратегам и призвала Североатлантический альянс отказаться от агрессивных действий, усиливающих международную напряжённость.







Так МИД отреагировал на заявление министра обороны США Марка Эспера на брифинге, посвящённом учениям Defender Europe-2020. Глава Пентагона подчеркнул: цель этих манёвров у границ России – послать Москве некий сигнал, чтобы заставить её изменить «плохое поведение».



Марк Эспер не разъяснил, что именно не устраивает американцев в действиях России. Зато в комментарии российского МИДа наши претензии к Америке сформулированы достаточно чётко. Именно Соединённые Штаты, по словам Марии Захаровой, собирают у границ России ударный кулак НАТО.



Уже упомянутые манёвры Defender Europе-2020 станут крупнейшими за последние четверть века. В них примут участие порядка 40 тысяч военнослужащих и 17 стран НАТО. Сейчас идёт переброска личного состава и вооружений из США в Европу. Активная часть учений пройдет с 20 апреля по 20 мая.





Кто угрожает миру в Европе

Меж тем, в эти дни в Латвии уже идут манёвры «Хрустальная стрела-2020». Они начались второго марта. В учениях на территории балтийской республики задействованы 2,5 тысячи военных из Латвии, Албании, Чехии, Дании, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.



Одновременно с учениями в Латвии начались манёвры НАТО в Норвегии. Тут они гораздо масштабнее. Подготовку боевых действий в Арктике ведут около 15 тыс. военных из США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Швеции, Норвегии и Финляндии.



Стратеги НАТО лицемерно утверждают, будто силы альянса «направлены на повышение способностей блока к развёртыванию и скоординированным действиям против любого противника». Однако любому вменяемому наблюдателю очевидно: цель натовской активности в балтийском регионе и на севере Скандинавии – Россия.



В прошлом году американцы перебросили из-за океана в Британию шесть стратегических бомбардировщиков В-52 и теперь утюжат ими балтийское небо в приграничной нейтральной зоне. Дошло до того, что один из самолётов выполнил возле границ России условное бомбометание, сбросив учебную бомбу в море на удалении 150 км от российской военно-морской базы.



Эксперты расценили это действие как откровенную провокацию. Поскольку российские военные могли принять действия бомбардировщика за реальную атаку. Тогда инцидент перерос бы в боевое столкновение военных двух ядерных держав. Об этом начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов напомнил в конце февраля на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуэнтром.



«Есть ряд вопросов, вызывающих серьёзную обеспокоенность, – сказал генерал Герасимов. – В первую очередь это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций».



День Победы через натовский прицел

Оценка начальника российского Генштаба предметно показывает, кто на самом деле угрожает миру в Европе. Есть у натовской активности совсем уж подленький душок. Учения «Защитник Европы-2020» пройдут как раз во время праздничных мероприятий в Москве по случаю 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Своеобразный натовский "подарок" нашей стране.



Это противопоставление натовских вояк реальным защитникам Европы в 1945 году, победителям в самой тяжёлой войне за историю человечества вызывает негативное чувство. Ведь как ни крути, сегодня под натовскими знамёнами собраны в основном наследники тех, кто вместе с Гитлером шёл на Москву.







Теперь они с молчаливого согласия бывших союзников СССР пытаются ревизовать историю войны. В прошлом сентябре Европарламент принял скандальную резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой объявил: «СССР и нацистская Германия в равной мере являлись тоталитарными режимами, нацеленными на завоевание мира» и надвое поделил ответственность за войну между Гитлером и Сталиным.



Примечательно, что за резолюцию поголовно проголосовали немецкие депутаты Европарламента от христианских демократов, либералов, зелёных, социал-демократов. Ещё вчера каявшиеся за преступления Гитлера, они вину за войну теперь плавно перекладывают на СССР.



День нашей Победы контингент Бундесвера встретит у западных границ России. И пусть немцы сейчас на подпевках у американцев, символизм манёвров «Защитник Европы-2020» должны понимать даже самые недалёкие политики. Понимать всю степень деградации западной элиты, затеявшей военные игрища у границ России в День нашей Победы.



«В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно», – напомнила Мария Захарова «западным партнёрам» на сайте ведомства. А нам это и напоминать не надо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением в связи с начавшимися в Европе учениями Североатлантического альянса Defender Europе-2020 («Защитник Европы-2020»).«Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europе-2020 в непосредственной близости от российских границ», – ответила Захарова натовским стратегам и призвала Североатлантический альянс отказаться от агрессивных действий, усиливающих международную напряжённость.Так МИД отреагировал на заявление министра обороны США Марка Эспера на брифинге, посвящённом учениям Defender Europe-2020. Глава Пентагона подчеркнул: цель этих манёвров у границ России – послать Москве некий сигнал, чтобы заставить её изменить «плохое поведение».Марк Эспер не разъяснил, что именно не устраивает американцев в действиях России. Зато в комментарии российского МИДа наши претензии к Америке сформулированы достаточно чётко. Именно Соединённые Штаты, по словам Марии Захаровой, собирают у границ России ударный кулак НАТО.Уже упомянутые манёвры Defender Europе-2020 станут крупнейшими за последние четверть века. В них примут участие порядка 40 тысяч военнослужащих и 17 стран НАТО. Сейчас идёт переброска личного состава и вооружений из США в Европу. Активная часть учений пройдет с 20 апреля по 20 мая.Меж тем, в эти дни в Латвии уже идут манёвры «Хрустальная стрела-2020». Они начались второго марта. В учениях на территории балтийской республики задействованы 2,5 тысячи военных из Латвии, Албании, Чехии, Дании, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.Одновременно с учениями в Латвии начались манёвры НАТО в Норвегии. Тут они гораздо масштабнее. Подготовку боевых действий в Арктике ведут около 15 тыс. военных из США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии, Швеции, Норвегии и Финляндии.Стратеги НАТО лицемерно утверждают, будто силы альянса «направлены на повышение способностей блока к развёртыванию и скоординированным действиям против любого противника». Однако любому вменяемому наблюдателю очевидно: цель натовской активности в балтийском регионе и на севере Скандинавии – Россия.В прошлом году американцы перебросили из-за океана в Британию шесть стратегических бомбардировщиков В-52 и теперь утюжат ими балтийское небо в приграничной нейтральной зоне. Дошло до того, что один из самолётов выполнил возле границ России условное бомбометание, сбросив учебную бомбу в море на удалении 150 км от российской военно-морской базы.Эксперты расценили это действие как откровенную провокацию. Поскольку российские военные могли принять действия бомбардировщика за реальную атаку. Тогда инцидент перерос бы в боевое столкновение военных двух ядерных держав. Об этом начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов напомнил в конце февраля на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуэнтром.«Есть ряд вопросов, вызывающих серьёзную обеспокоенность, – сказал генерал Герасимов. – В первую очередь это усиление военной активности НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступательных операций».Оценка начальника российского Генштаба предметно показывает, кто на самом деле угрожает миру в Европе. Есть у натовской активности совсем уж подленький душок. Учения «Защитник Европы-2020» пройдут как раз во время праздничных мероприятий в Москве по случаю 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Своеобразный натовский "подарок" нашей стране.Это противопоставление натовских вояк реальным защитникам Европы в 1945 году, победителям в самой тяжёлой войне за историю человечества вызывает негативное чувство. Ведь как ни крути, сегодня под натовскими знамёнами собраны в основном наследники тех, кто вместе с Гитлером шёл на Москву.Теперь они с молчаливого согласия бывших союзников СССР пытаются ревизовать историю войны. В прошлом сентябре Европарламент принял скандальную резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой объявил: «СССР и нацистская Германия в равной мере являлись тоталитарными режимами, нацеленными на завоевание мира» и надвое поделил ответственность за войну между Гитлером и Сталиным.Примечательно, что за резолюцию поголовно проголосовали немецкие депутаты Европарламента от христианских демократов, либералов, зелёных, социал-демократов. Ещё вчера каявшиеся за преступления Гитлера, они вину за войну теперь плавно перекладывают на СССР.День нашей Победы контингент Бундесвера встретит у западных границ России. И пусть немцы сейчас на подпевках у американцев, символизм манёвров «Защитник Европы-2020» должны понимать даже самые недалёкие политики. Понимать всю степень деградации западной элиты, затеявшей военные игрища у границ России в День нашей Победы.«В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно», – напомнила Мария Захарова «западным партнёрам» на сайте ведомства. А нам это и напоминать не надо. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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