Своенравный, но справедливый генерал

­­­­­­­­­­­­­­­­­­Генерал армии Александр Васильевич Горбатов (1891‒1973): Герой Советского Союза (1945), командующий 3-й армией (1943—1945), командующий ВДВ (1950—1954).

© РИА Новости / Павел Балабанов Медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза

Горбатов, как и большинство выдающихся советских военачальников Великой Отечественной войны, родился в крестьянской семье, в молодости работал на обувной фабрике. В 1912 году был призван в армию, в гусары. С отличием воевал на фронтах Первой мировой войны. Смелый до дерзости, одновременно отважный разведчик и лихой кавалерист, за отличия был произведен в старшие унтер-офицеры и награжден двумя Георгиевскими крестами.

В Гражданскую войну – красный кавалерист. Комбриг. В 1938 году в ходе массовых репрессий в армии был арестован. Во время следствия в НКВД подвергся чудовищным пыткам, но виновным себя так и не признал. В своих мемуарах "Годы и войны" Александр Васильевич напишет: "Допросов с пристрастием было пять с промежутком двое-трое суток; иногда я возвращался в камеру на носилках. Затем дней двадцать мне давали отдышаться… когда началась третья серия допросов, как хотелось мне поскорее умереть!"

© РИА Новости / Сергей Пятаков Архивно-следственные дела фонда уголовных дел Центрального архива ФСБ России

А подпиши он признательные показания, всего этого не было бы! Но, с другой стороны, большинство военных, сознавшихся в мифических преступлениях, были расстреляны, а "контрреволюционер" Горбатов получил "всего" 15 лет колымских лагерей. Там бы и сгинул, наверно. Но ‒ о чудо! ‒ Л.П. Берия, став главой НКВД, приказал пересмотреть многие дела, которые состряпал его предшественник Н.И. Ежов. В самый канун войны, в марте 1941 года, Горбатова освободили. Более того – восстановили в армии и в партии.

По воспоминаниям, Александр Васильевич был своенравным генералом. В декабре 1941 года во время боев под Харьковом он сильно поскандалил с командующим Юго-Западным фронтом К.С. Москаленко: тот настаивал на необходимости лобовых атак, а Горбатов, командовавший стрелковой дивизией, возражал, говорил, что подобные атаки неэффективны и грозят огромными потерями. Москаленко в ответ начал откровенно грубить, на что Горбатов заявил, что не потерпит такого отношения к себе. Подчиненный прилюдно отчитывает начальника. Каково? О разговоре на повышенных тонах какой-то "доброхот" доложил Сталину. Верховный главнокомандующий отреагировал на это ставшей знаменитой фразой: "Горбатова только могила исправит". И все. А ведь дело для Горбатова могло дойти до трибунала. А там, как говорится, по законам военного времени... За Харьковскую операцию Александр Васильевич был награжден орденом Красного Знамени.

© РИА Новости Орден Красного Знамени. Архивное фото

Потом от Горбатова досталось особисту – офицеру Особого отдела, такие офицеры были во всех частях и подчинялись НКВД. Александр Васильевич узнал, что особист его дивизии приказал раскатать на бревна для собственного блиндажа крестьянскую избу. Горбатов вызвал особиста. Какой уж разговор у них там вышел, неизвестно, но в итоге генерал поколотил офицера Особого отдела палкой, которую использовал вместо трости после ранения. Опять доложили Сталину. Вождь, вникнув в суть инцидента, усмехнулся, и распорядился прислать Горбатову легкую тонкую трость, сказав при этом, что пусть лучше генерал ходит с ней, а то, не ровен час, всех своих особистов перебьет...

Маршал А.М. Василевский вспоминал о Горбатове: "В период командования армией неоднократно проявлялись самобытность и оригинальность полководческого мышления Александра Васильевича. Стоит, например, сказать, что по первоначальному замыслу в знаменитой Орловско-Курской битве и в освобождении Орла 3-й армии отводилась вспомогательная роль. Но благодаря проявленной генералом Горбатовым разумной инициативе войска армии сыграли основную роль в освобождении древнего русского города".

© РИА Новости / Анатолий Морозов Бойцы Красной Армии идут в бой. Орел, август 1943

В воспоминаниях Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского Горбатов описан не только как талантливый полководец, но и интересный собеседник. Никогда не пил и не курил. На войне питался из полевой кухни, вместе со своими солдатами. В этом есть что-то суворовское, и наверняка что-то и гулаговское: сегодня ты – генерал, а завтра – колымский з/к...

В июне 1945 года после гибели генерала Н.Э. Берзарина Горбатов был назначен комендантом Берлина. Пост, конечно, не слишком высокий, но символичный. Издревле комендантами захваченных городов командование назначало лучших. Это была своего рода награда.

После войны Александр Васильевич командовал ВДВ, Прибалтийским военным округом. Скончался в 1973 году и нашел свой вечный покой на Новодевичьем кладбище столицы.

В 1992 году о Горбатове был снят полный драматизма художественный фильм "Генерал", главную роль в котором сыграл Владимир Гостюхин.

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik