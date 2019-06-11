Сводный брат Ким Чен Ына, отравленный в Малайзии, мог быть информатором ЦРУ – WSJ

Об этом в своем материала сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свой источник, по словам которого в Куалу-Лумпур Ким Чен Нам прилетел для встречи с неким контактным лицом из американской разведки.

"Между американским разведывательным агентством и господином Кимом была связь", — утверждает неназванный источник.

Встреча брата лидера Северной Кореи и контактного лица из ЦРУ прошла на острове Лангкви. Не исключено, что Ким Чен Нам одновременно сотрудничал с разведками сразу нескольких стран.

Напомним, старший сводный брат главы КНДР Ким Чен Ын был изгнан из Северной Кореи в 2001 году. Предполагалось, что у него оказались огромные денежные средства семьи, хранившиеся в банке в городе Макао (Китай). На эти накопления якобы очень рассчитывал Ким Чен Ын, предполагая с их помощь "восстановить экономику Северной Кореи". Однако на просьбу северокорейского лидера последовал отказ, что привел Ким Чен Ына в "страшный гнев".

13 февраля 2017 года Ким Чен Нам был обнаружен мертвым с аэропорту столицы Малайзии. Полиция даже не смогла сразу идентифицировать тело, поскольку погибший имел при себе документы на другое имя.

Следствие разрабатывало несколько версий убийства. Согласно одной из них, Нам был отравлен платком, который ему накинули на лицо. Другая версия утверждала, что мужчине плеснули в лицо отравленной жидкостью. По третьей – несчастный был исколот отравленными иглами.

Это убийство стало причиной скандала между КНДР, Южной Кореей, Китаем и Малайзией.

Предположение о том, что Ким Чен Нам как-то связан с ЦРУ возникло еще в ходе расследования убийства. Дело в том, что при осмотре вещей погибшего была обнаружена крупная сумма наличными. При этом полиция установила, что деньги мужчина нигде не снимал. Именно поэтому малазийские следователи предположили, что Ким Чен Нам получил их от некого американца, который связан со спецслужбами США.

Это натолкнуло следствие на мысль, что инициатором убийства могли стать спецслужбы Северной Кореи ради того, чтобы заставить замолчать сводного брата Ким Чен Ына.