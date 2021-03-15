Сводки с театра гибридных действий

В течение длительного времени Роскомнадзор, равно как и другие ведомства, коим ведать надлежит, придерживался по отношению к действиям IТ-гигантов в российском пространстве принципа "Не поддаваться на провокации".

Принцип, известный по весне-лету (до 22 июня) 1941 года, когда люфтваффе постоянно нарушало границы СССР, а советская сторона действовала, что твой Роскомнадзор, полагая, что жесткое пресечение действий немецкой авиации может привести к осложнениям, чреватым войной. Которую в Кремле всячески старались избежать.

Тогда приказ "Не поддаваться на провокации" сам собой утратил силу 22 июня 1941 года. Нынче произошло по-другому. Роковая дата еще не настала и, бог даст, никогда не настанет, но уже вышел новый приказ по Роскомнадзору: "Не бояться цукербринов, не бояться провокаций". Примерно как еще в начале июня 1941-го поступил бы приказ сбивать машины люфтваффе или по меньшей мере принуждать их посадке.

В рамках нового приказа Twitter уже подвергся болезненному замедлению, причем Дорси предупредили, что это только начало и если он не переменит своего образа действий, его компанию ждет полная блокировка. YouTube подверг цензуре фильм "Крым. Путь на Родину" (большую часть ленты составили интервью В. В. Путина), так как фильм "может шокировать некоторых зрителей". Что отчасти справедливо. Некоторые Гозманы пребывают в таком нервном состоянии, что их можно шокировать, показав даже не фильм, а всего лишь указательный палец. Оберегая их психику, разумно затруднить просмотр фильма.

Цукерберг вообще проявил малодушие, убрав по указанию Роскомнадзора рекламу вакансии наркокурьера. А наиболее тверд оказался Twitter: "Мы остаемся привержены защите открытого интернета во всем мире и глубоко обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в Сети". Вроде бы после того как Дорси навечно упромыслил Дональда Трампа не говорить такие вещи, но, вероятно, при известной доле наглости можно еще и не то заявлять. Есть же художественная фраза: "Коварный враг без объявления войны этой ночью пытался сбивать над своими городами наши мирные бомбардировщики". То же и Twitter.

Главное, что следует понять и к чему следует привыкнуть, — что выяснение отношений с ИТ-гигантами посредством принуждения их к удовлетворяющему российские власти поведению теперь будет постоянным и длительным процессом. Хотя бы потому, что Россия не готова на "Хенде хох!", а цукербрины не готовы к тому, чтобы их упромыслили, показав всему миру, что гигантов можно и должно ставить на место, а их претензии на то, чтобы быть цифровыми властелинами мира, несколько чрезмерны.

Кому-то это может нравиться — "Мы одолели, и враг бежит, бежит, бежит!" (хотя бы до бегства было еще весьма далеко). Кому-то может совсем не нравиться: "Молчите, пламенные звуки, и колебать престаньте свет!" Но довольство, равно как и недовольство, не отменяет того факта, что о гибридной войне как велении нашего времени давно уже не говорит только ленивый, причем особенно любят развивать эту тему наши партнеры. И чем непримиримее партнеры, тем усерднее развивают.

Определения того, что есть гибридная война, довольно разнообразны, но можно выделить общие черты.

Во-первых, от просто войны она отличается тем, что силовая составляющая — conditio sine qua non войны обыкновенной, то есть пушки как последний довод королей — не является главной в конфликте и в ряде случаев может даже отсутствовать.

Во-вторых, если действия в рамках просто войны ведутся открыто, понятно, кто неприятель, то на гибридной войне все пребывает в тумане, не выключая и персоны неприятеля. Например, Инсайдеры, Беллингкэты, Нексты, всякие ендовменты за демократию — у всех у них не лицо, а личина.

Вроде бы цель одна — навязать противнику свою волю — однако навязывает не враждебный суверен, а непонятно кто. Формально правом войны и мира не обладающий.

И первейшие тут — как раз цукербрины. С точки зрения политической легитимности они никто, но тем не менее властно претендуют на то, чтобы контролировать общественные коммуникации любой страны, в том числе и неприятельской. Их цель (и во многом достигнутая) — определять, что можно и нужно говорить, а что говорить отнюдь не можно и не нужно. Вспомним, как Цукерберг 9 мая 2020 года блокировал фотографию красного знамени над Рейхстагом.

Но раз партнеры сами объявили, что идет война гибридная, то государство, сколь-нибудь озабоченное сохранением своей державной воли, будет вынуждено вводить гибридов-цукербринов в жесткие рамки: "Здесь вам не тут". Силами Роскомнадзора или иных учреждений — это как сложится.