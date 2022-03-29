Сводка Минобороны России за 29 марта. Поражены 68 военных объектов Украины

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населённого пункта Клевань на границе Волынской и Ровенской областей. Об этом на брифинге во вторник заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он уточнил, что с данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды КиеваКак выяснилось, на территории нефтебазы в Клевани прогремело несколько мощных взрывов. В результате ракетного удара возник сильный пожар, который не смогли потушить в течение всей минувшей ночи. Данную информацию подтвердил и глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль, — сообщают Военкоры Русской Весны.Также средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, — отметил Игорь Конашенков.В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе — три «Бук-М1» и один «Оса», одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.