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Сводка Минобороны России за 29 марта. Поражены 68 военных объектов Украины

29 марта 2022, 17:40  •  74 • Украина

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населённого пункта Клевань на границе Волынской и Ровенской областей. Об этом на брифинге во вторник заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что с данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева

Как выяснилось, на территории нефтебазы в Клевани прогремело несколько мощных взрывов. В результате ракетного удара возник сильный пожар, который не смогли потушить в течение всей минувшей ночи. Данную информацию подтвердил и глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль, — сообщают Военкоры Русской Весны.

Также средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области, — отметил Игорь Конашенков.

В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины. Среди них: три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе — три «Бук-М1» и один «Оса», одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов, и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов.


Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники.

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