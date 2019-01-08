Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп пообещал закончить "бесконечные войны" из-за нехватки финансовой...
Эксперт прокомментировал заявление Климкина о сроках вступления Украины в ЕС
Украинская авиация убивала мирных жителей Донбасса, заявили эксперты We Are The ...
Путин не попал в Эрмитаж
Главная / В России

«Сводит к нулю зависимость от транзита»: Путин ввёл в эксплутацию терминал приёма СПГ в Калининградской области

08 января 2019, 21:24  •  121 • В России
Президент России Владимир Путин дал команду к запуску терминала по приёму СПГ в Калининградской области. Объект позволит избавиться от зависимости поставок газа от транзита через прибалтийские государства. Также в регионе идёт строительство подземного хранилища и завода по сжижению газа. Как отметил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, задача обеспечить автономное снабжение области выполнена.
 
© «Газпром флот»
 

Президент России Владимир Путин в Калининграде ввёл в эксплуатацию терминал по приёму сжиженного природного газа и плавучую платформу для перевода СПГ в газообразное состояние (регазификацию) «Михаил Василевский». Глава государства отметил, что новый объект имеет ключевое значение для энергетической безопасности российского анклава.

«Мощность терминала — 2,7 млрд куб. м газа в год — практически в полном объёме покрывает потребности региона, гарантирует надёжный альтернативный вариант его газоснабжения, снижает зависимость от транзитных поставок газа. Не то что снижает, а сводит их к нулю», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что строительство регазификацонной платформы — «первый подобный проект в российской энергетике». При этом Путин выразил надежду, что, хотя СПГ дороже трубного газа, правительство России сделает так, чтобы жители региона не почувствовали разницу.

«У правительства есть такое поручение — подготовить предложения (знаю, что в целом они уже сформулированы, я жду доклада на этот счёт) по поводу того, чтобы разница в цене трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, не легла дополнительным бременем на плечи конечного потребителя в Калининградской области», — сказал он.

Новый терминал расположен приблизительно в пяти километрах от берега. Для подачи газа жителям был построен специальный газопровод. Также продолжается возведение Калининградского подземного хранилища и завода по сжижению газа. Ранее Калининградскую область снабжали газом через магистральные газопроводы по маршруту Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.

«На схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через морской приёмный терминал», — отметил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Задача, которую вы ставили, — обеспечить гарантированное автономное газоснабжение Калининградской области с моря — выполнена», — добавил Миллер.

Впервые в России

Строительством терминала занимались более двух тысяч работников «Газпрома» и множество подрядных компаний. Об этом в ходе визита Путина на открывающийся объект рассказал генеральный директор ООО «Газпром ПХГ» Игорь Сафонов.

«Волнолом и терминал находятся на удалении пяти километров от берега. Глубина моря здесь составляет 19 м для того, чтобы судно «Маршал Василевский» (плавучая платформа для регазификации. — RT) могло безопасно пришвартоваться», — сказал он в разговоре с Путиным.

  • Схема терминала СПГ
  • © Управление информации ПАО «Газпром»

Сафонов подчеркнул, что волнолом способен защитить терминал от «больших штормов, которые не редкость в этом регионе».

В то же время «Маршал Василевский» впервые в России может не только перевозить сжиженный природный газ, но и самостоятельно переводить его в газообразное состояние, отметил капитан судна Дмитрий Ярымбаш.

Передвижения десантного корабля ВМС США в Черном море будет контролировать российский строжевик

«Длина судна составляет почти 300 м, ширина — 46,5 м. Скорость хода — 19,5 узла. В резервуарах «Маршала Василевского» поддерживается температура -163 °С. Они вмещают 174 тыс. куб. м сжиженного природного газа… Установка полностью готова начать процесс регазификации и подачи газа на берег», — подчеркнул он.

При этом строительство аналогичного терминала возможно и в других регионах со сложным географическим положением, например на Камчатке, отметил в разговоре с RT заместитель директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Для удалённых регионов рассматривается возможность строительства регазификационного терминала. На Камчатке, где тоже есть определённые лимиты, связанные с собственной добычей газа, и, соответственно, строительство такого терминала могло бы позволить увеличить поставки газа в регион, проводить дальнейшую газификацию или на случай истощения ресурсов обеспечить альтернативный источник поступления газа. Этот проект рассматривается», — сказал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
121
Источник
Похожие новости
08 января 2019, 21:24
«Зима сменила амплуа»: в европейскую часть России пришли аномальные морозы
07 января 2019, 16:09
«Мероприятия по контролю»: сторожевой корабль ВМС России наблюдает за действиями USS Fort McHenry в Чёрном море
08 января 2019, 21:24
«Сводит к нулю зависимость от транзита»: Путин ввёл в эксплутацию терминал приёма СПГ в Калининградской области
07 января 2019, 21:09
Украина пожаловалась в ЕСПЧ на арест своих моряков в Керченском проливе
08 января 2019, 16:39
Путин избавил Калининград от литовского транзита
07 января 2019, 17:54
Передвижения десантного корабля ВМС США в Черном море будет контролировать российский строжевик
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
02 января 2019, 22:24
"Растолковал про киевскую провокацию": На разговор Путина с Макроном отреагировали пользователи Сети
06 января 2019, 20:54
Гаспарян ответил рассуждающему о Черном море британскому министру цитатой Ильфа и Петрова
05 января 2019, 02:24
"Самый нереальный проект Кремля": Крымский мост показал блеф Киева, став самым популярным в Сети
03 января 2019, 04:54
У Порошенко не получается заставить Россию "явиться" на войну — эксперт
05 января 2019, 10:24
Политик Михаил Юрьев: Через пару месяцев Россию отключат от доллара, и мы пойдем по пути Китая
05 января 2019, 02:24
Команда Порошенко готова продаться России за $3 миллиарда – украинский чиновник
07 января 2019, 22:39
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.