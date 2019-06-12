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Свободу журналистам. Но некоторым. Только своим

12 июня 2019, 22:39  •  67 • В России

Идти или не идти - вот в чем вопрос.

Сразу после известия о том, что все обвинения в распространении наркотиков против журналиста Ивана Голунова сняты, он сам и его редакция попросили не выходить на несогласованную акцию, запланированную еще до освобождения репортера:

«Мы поддерживаем все согласованные акции и одиночные пикеты в поддержку Ивана и свободы слова, с требованием наказать заказчиков его преследования... Призывать выходить на несанкционированные акции мы не можем — потому что это опасно», - заявила редакция.

Несогласованную акцию запланировали еще до освобождения репортераФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Насколько я понимаю, это же какая-то несогласованная акция? Мне кажется, что лучше будет, наверное, как-то уделить время близким и родным», - сказал Голунов.

И власти Москвы предупреждали - в День России на улицах будет много гуляющих граждан с детьми. Не надо им мешать, устраивать беспорядки. Не надо провокаций.

Но несмотря на все предостережения, в полдень на Чистопрудном бульваре собралось около 1000 (по официальной информации МВД 1200) человек. Многие держали в руках плакаты «Свободу Ивану Голунову». Удивительное дело! Сам Голунов на воле. А тут активисты в центре столицы, все еще требуют его освобождения. Ерунда какая-то. Новостей что ли не читали?

Сам Иван Голунов просил не выходить на несогласованную акциюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После в толпе замелькала белобрысая макушка блогера-оппозиционера Алексея Навального. Пришел в окружении двух быков-охранников. Тут все встало на свои места. Реальную борьбу с несправедливостью хотят подмять под политические игры. Да и собрались на несанкционированном шествии все те же лица — мы их видели на десятках других митингов. Только переоделись в изготовленные заранее маечки, взяли отрисованные загодя плакаты... Надо же отрабатывать потраченные на них деньги.

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