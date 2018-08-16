Свободу слова в США окончательно задушили. Кто следующий?

Российские СМИ крайне мало внимания уделяют той трагедии, которая разворачивается в США. Уже больше недели вся вашингтонская конница и вся вашингтонская рать пытается уничтожить одно из самых влиятельных независимых американских СМИ — Infowars

Автор:

Афанасьев Андрей

Вслед за Facebook, YouTube, Apple и Vimeo аккаунты Infowars и основателя ресурса Алекса Джонса были заблокированы и администрацией Twitter. В считанные дни журналисты потеряли доступ к десяткам миллионов подписчиков.

При этом либеральные медиа не скрывают своей радости. Именно Алекс Джонс сыграл решающую роль в том, чтобы привязать к CNN ярлык fake news, так что глобалистские ресурсы принялись смаковать каждую новую атаку на своих политических оппонентов. Вот каковы были причины блокировки, по данным издания Verge: