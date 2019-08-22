Свободу Пуэрто-Рико! • 119 • Аналитика









Крым и планы оккупации его США

Вашингтон не оставил планов превратить Крым в свою военную базу под прикрытием «суверенитета» Украины, как он превратил в свою базу Косово, отторгнув его от Югославии. Экс-вице-президент Джо Байден как-то в Америке перед журналистами пустил слезу, пожаловался на Россию, мол, база США в Крыму была бы так кстати, но помешал Путин. Оцените цинизм на правительственном уровне в США, а также на бандеровской Украине, фактически, проливающей слёзы по американской базе в Крыму: такой поворот событий они не признают никогда!



Действительно, Крымский полуостров господствует над акваторией всего Чёрного моря, а Крымские горы – это господствующие высоты над всем причерноморским регионом. Вот зачем США такая военная база: так далеко от своих берегов и так близко к нашим, буквально нависающая над Югом России?



На все эти высокопарные заявления можно ответить, что Россия никогда не признает претензии США и Украины, пока они отказывают в демократических правах народу Крыма и народу Донбасса, пока они ухмыляются над пеплом сожжённых людей в Одессе и смертью писателя Олеся Бузины, пока Бузине не будет установлен памятник в Киеве, матери городов русских, а галицийские и другие нацисты не будут привлечены к ответственности.



Наш МИД не уполномочен

Конечно, заявления США по Крыму – это только гипотетическая геополитическая угроза, однако и на такие угрозы надо бы адекватно реагировать, также гипотетически и геополитически. Наш МИД, конечно, стеснён в таких заявлениях, но публицистика-то и отдельные наши послы и официальные лица могут ведь сказать своё слово в ответ Тейлору, Помпео, а также Болтону. Президент Трамп, надо сказать, пока проявляет некоторую сдержанность.



В качестве превентивных мер можно было бы отреагировать на последнюю новость из Америки о желании Трампа купить Гренландию. Наши политологи, приближенные к коридорам Кремля, могли бы прокомментировать эту новость: «Россия никогда не признает покупки США Гренландии и будет считать её незаконной оккупацией». И порадоваться потом воплям продажной «мировой прессы».



Адекватным геополитическим ответом России на крымские поползновения США была бы гипотетическая угроза размещения военной базы вблизи их территории, например, в районе Карибского залива. Кроме хорошо известной нам Кубы, в этом регионе есть ассоциированное с США государство Пуэрто-Рико, которое всё никак не добьётся статуса 51 штата США. Россия может отказаться признавать эту ассоциацию, считать её актом незаконной аннексии и начать политическую и информационную кампанию за предоставление Пуэрто-Рико независимости от США. Поддержать информационно пуэрториканское освободительное движение, ежели таковое имеется. Скажите, каковы наши перспективы? А какие перспективы США «по не признанию оккупации» Крыма?



Дальше пойдём на север

Можно пойти и дальше, опираясь на выражающий мнение нашего народа манифест группы «Любэ»: отказать США в признании прав на Аляску, и пусть это «не признание» висит себе до времени в воздухе. Наконец, Россия может отказаться признавать вступление в НАТО восточноевропейских стран, поскольку, по мнению России, было нарушено обещание Запада не расширять НАТО на Восток. Для нас достаточно собственного мнения по этому вопросу, ведь на таком же основании действуют и США, и НАТО. И пусть после этого наши восточноевропейские партнёры подумают о своей реальной безопасности.



И о последствиях

Легко предвидеть крики разума, что подобные заявления со стороны любых российских СМИ и отдельных официальных лиц приведут к обострению международной обстановки, что они беспочвенны и надуманы. Но международная обстановка и без того обостряется, причём у наших границ, так может быть пора и американские границы обеспокоить, хотя бы гипотетически?



Международные наглецы не понимают вежливого отношения, они считают это слабостью и поводом для новых фантастических обвинений, поэтому с ними нужно говорить на понятном для них языке. Обращаясь к мысли Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года о «товарище волке, который кушает и никого не слушает», можно дополнить её русской пословицей: «С волком жить – по-волчьи выть». Очередной посол США на Украине, почему-то в статусе временно поверенного в делах, Уильям Тейлор сделал заявление по поводу России: «США никогда не признают оккупацию Крыма Россией». О чём говорит это заявление Тейлора, и вообще такая позиция Вашингтона по Крыму?Вашингтон не оставил планов превратить Крым в свою военную базу под прикрытием «суверенитета» Украины, как он превратил в свою базу Косово, отторгнув его от Югославии. Экс-вице-президент Джо Байден как-то в Америке перед журналистами пустил слезу, пожаловался на Россию, мол, база США в Крыму была бы так кстати, но помешал Путин. Оцените цинизм на правительственном уровне в США, а также на бандеровской Украине, фактически, проливающей слёзы по американской базе в Крыму: такой поворот событий они не признают никогда!Действительно, Крымский полуостров господствует над акваторией всего Чёрного моря, а Крымские горы – это господствующие высоты над всем причерноморским регионом. Вот зачем США такая военная база: так далеко от своих берегов и так близко к нашим, буквально нависающая над Югом России?На все эти высокопарные заявления можно ответить, что Россия никогда не признает претензии США и Украины, пока они отказывают в демократических правах народу Крыма и народу Донбасса, пока они ухмыляются над пеплом сожжённых людей в Одессе и смертью писателя Олеся Бузины, пока Бузине не будет установлен памятник в Киеве, матери городов русских, а галицийские и другие нацисты не будут привлечены к ответственности.Конечно, заявления США по Крыму – это только гипотетическая геополитическая угроза, однако и на такие угрозы надо бы адекватно реагировать, также гипотетически и геополитически. Наш МИД, конечно, стеснён в таких заявлениях, но публицистика-то и отдельные наши послы и официальные лица могут ведь сказать своё слово в ответ Тейлору, Помпео, а также Болтону. Президент Трамп, надо сказать, пока проявляет некоторую сдержанность.В качестве превентивных мер можно было бы отреагировать на последнюю новость из Америки о желании Трампа купить Гренландию. Наши политологи, приближенные к коридорам Кремля, могли бы прокомментировать эту новость: «Россия никогда не признает покупки США Гренландии и будет считать её незаконной оккупацией». И порадоваться потом воплям продажной «мировой прессы».Адекватным геополитическим ответом России на крымские поползновения США была бы гипотетическая угроза размещения военной базы вблизи их территории, например, в районе Карибского залива. Кроме хорошо известной нам Кубы, в этом регионе есть ассоциированное с США государство Пуэрто-Рико, которое всё никак не добьётся статуса 51 штата США. Россия может отказаться признавать эту ассоциацию, считать её актом незаконной аннексии и начать политическую и информационную кампанию за предоставление Пуэрто-Рико независимости от США. Поддержать информационно пуэрториканское освободительное движение, ежели таковое имеется. Скажите, каковы наши перспективы? А какие перспективы США «по не признанию оккупации» Крыма?Можно пойти и дальше, опираясь на выражающий мнение нашего народа манифест группы «Любэ»: отказать США в признании прав на Аляску, и пусть это «не признание» висит себе до времени в воздухе. Наконец, Россия может отказаться признавать вступление в НАТО восточноевропейских стран, поскольку, по мнению России, было нарушено обещание Запада не расширять НАТО на Восток. Для нас достаточно собственного мнения по этому вопросу, ведь на таком же основании действуют и США, и НАТО. И пусть после этого наши восточноевропейские партнёры подумают о своей реальной безопасности.Легко предвидеть крики разума, что подобные заявления со стороны любых российских СМИ и отдельных официальных лиц приведут к обострению международной обстановки, что они беспочвенны и надуманы. Но международная обстановка и без того обостряется, причём у наших границ, так может быть пора и американские границы обеспокоить, хотя бы гипотетически?Международные наглецы не понимают вежливого отношения, они считают это слабостью и поводом для новых фантастических обвинений, поэтому с ними нужно говорить на понятном для них языке. Обращаясь к мысли Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года о «товарище волке, который кушает и никого не слушает», можно дополнить её русской пословицей: «С волком жить – по-волчьи выть». Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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