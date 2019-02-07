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Свободный Транзит: Россия ждет от Турции решения по визовому режиму для водителей

07 февраля 2019, 04:09  •  48 • Политика
Президент Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для профессиональных водителей из Турции, осуществляющих международные перевозки. Указ вступит в силу только при условии принятия турецкой стороной аналогичных мер в отношении российских граждан .
Российский президент Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для отдельных категорий граждан Турции.
Теперь виза не нужна водителям, которые занимаются международными перевозками и дипломатам в командировках.
У представителей дипмиссии должны быть спецпаспорта для пересечения границы с Россией. Водители из Турции по спецдокументу смогут въезжать на территорию России без виды с того момента как республика примет аналогичное решения для водителей из РФ.
Визовый режим с Турцией был введен в 2015 году.

Ранее Турция отказалась экстрадировать в российскую юрисдикцию Рената Бакиева. Он обвиняется в участии в запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"

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