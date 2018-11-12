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Свободное плавание

12 ноября 2018, 19:39  •  90 • Карикатуры

Россия присоединилась к растущей группе стран, которые противодействуют гегемонии американской валюты, пишет The Wall Street Journal. Также к сокращению зависимости от доллара стремятся Евросоюз и Китай.

© Виталий Подвицкий

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