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Свободное плавание
12 ноября 2018, 19:39 • 90 • Карикатуры
Россия присоединилась к растущей группе стран, которые противодействуют гегемонии американской валюты, пишет The Wall Street Journal. Также к сокращению зависимости от доллара стремятся Евросоюз и Китай.
© Виталий Подвицкий
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