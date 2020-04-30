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Свободно ответит на любые вопросы: Песков раскрыл график Путина на 30 апреля

30 апреля 2020, 20:10  •  17 • Политика
Глава пресс-службы администрации Президента РФ Дмитрий Песков рассказал о рабочем графике Владимира Путина на 30 апреля. Так, на 13.30 запланировано онлайн-совещание с волонтёрами, предпринимателями и представителями НКО, которые смогут пообщаться с российским лидером в формате свободных вопросов-ответов.
Глава пресс-службы администрации президента России Дмитрий Песков сообщил некоторые подробности рабочего графика Владимира Путина на 30 апреля.
Так, где-то в половине второго дня начнётся большое совещание, в котором примут участие волонтёры, предприниматели и представители НКО. Оно пройдёт по видео-конференц-связи.
Как отметил Песков, эти люди, которые активно занимаются социальными делами и позитивно проявляют себя в сложный период кризиса на фоне распространения коронавируса, смогут пообщаться с президентом в формате свободных вопросов-ответов.
После чего глава государства проведёт заседание по экономическим вопросам, передал пресс-секретарь.

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