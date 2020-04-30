Свободно ответит на любые вопросы: Песков раскрыл график Путина на 30 апреля

Глава пресс-службы администрации президента России Дмитрий Песков сообщил некоторые подробности рабочего графика Владимира Путина на 30 апреля.

Так, где-то в половине второго дня начнётся большое совещание, в котором примут участие волонтёры, предприниматели и представители НКО. Оно пройдёт по видео-конференц-связи.

Как отметил Песков, эти люди, которые активно занимаются социальными делами и позитивно проявляют себя в сложный период кризиса на фоне распространения коронавируса, смогут пообщаться с президентом в формате свободных вопросов-ответов.

После чего глава государства проведёт заседание по экономическим вопросам, передал пресс-секретарь.