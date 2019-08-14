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Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год

14 августа 2019, 04:09  •  90 • Политика
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию. В этом руководство компании-подрядчика заверило президента Владимира Путина во время рабочей встречи в Крыму. Глава государства напомнил о необходимости завершения строительства магистрали в срок. Ее важность сложно переоценить, так как этот проект, по сути, завершит социально-экономическую интеграцию полуострова, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Вопросом о ходе строительства автомобильной трассы «Таврида», которая должна связать города Керчь, Симферополь и Севастополь с мостом через Керченский пролив и материковой частью России, президент интересовался еще во время беседы с губернатором республики Сергеем Аксёновым 12 августа. Глава региона тогда заверил российского лидера, что ее готовность составляет 74% и нет никаких рисков срыва сроков сдачи объекта в 2020 году.
Уже на следующий день Владимир Путин провел рабочую встречу с гендиректором компании-подрядчика «ВАД» Валерием Абрамовым и его первым заместителем Виктором Переваловым.
— Важно, чтобы в срок она была сдана, — обратился к строителям президент. — Насколько я понимаю, первый комплекс уже сдан в двухполосном варианте. Как идет работа? Как вы оцениваете то, что предстоит сделать?
Валерий Абрамов пообещал, что трасса будет сдана в эксплуатацию в декабре следующего года. В свою очередь Виктор Перевалов рассказал главе государства об этапах строительства, применяемых технологиях и степени готовности отдельных участков дороги.
— В сентябре следующего года будет открыто движение на полное развитие по четырем полосам движения. Ввод объекта — декабрь 2020 года, — доложил первый замгендиректора компании-подрядчика.
— Окончательный? — уточнил президент.
— Окончательный. В настоящий момент всё идет в графике, никаких сомнений в том, что эта работа будет выполнена, нет, — заверил Владимира Путина Виктор Перевалов, уточнив, что процедура оформления всех необходимых документов «занимает достаточное количество времени».
— Для граждан это не имеет значения, когда будут оформлены документы. Важно, когда можно будет передвигаться по этой трассе, — отреагировал глава государства.
Он также поинтересовался у руководителей компании, сколько местных специалистов были привлечены для строительства автомагистрали.
Гендиректор подрядчика пояснил, что половина рабочих была нанята в Крыму. Он выразил уверенность, что основной костяк сохранится и будет востребован на других дорожных проектах полуострова. Валерий Абрамов добавил, что средняя заработная плата сотрудников компании в республике составляет 70 тыс. рублей.
Трасса «Таврида» — один из главных инфраструктурных проектов в Крыму наряду с запущенными недавно новым аэропортом в Симферополе, тепловой электростанцией и Керченским мостом, заявил «Известиям» сенатор Сергей Цеков, представляющий регион в Совете Федерации.
— Крайне важно обустроить эту трассу на 100%, — пояснил он. — Я сам часто езжу по этой дороге, но она двухполосная, и крайне важно запустить автомобильное движение по четырем полосам. Это ключевой момент, который существенно повысит безопасность и комфорт магистрали.
Важность строительства высокоскоростной автомобильной трассы, соединяющей Крым с материковой частью, сложно переоценить, подчеркнул в беседе с «Известиями» доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Яшкин. По его словам, качественная транспортная инфраструктура является одним из основных условий развития туристической отрасли.
— Увеличение туристского потока, за счет снижения времени нахождения в пути, а также получения морального удовольствия от путешествия по современной дороге, позволит существенно увеличить инвестиционную привлекательность региона, в том числе и для иностранного капитала, — пояснил эксперт. — Второй немаловажный аспект — то, что автомагистраль значительно улучшит жизнь людей, постоянно проживающих на территории Крыма, снизит логистические издержки предпринимателей, а также повысит мобильность граждан.
По сути, данный проект завершит социально-экономическую интеграцию полуострова, констатировал Алексей Яшкин.
Владимир Путин также встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя. Она станет частью культурно-образовательного и музейного комплекса. Как рассказала главе государства зампред правительства Ольга Голодец, в кластер также войдут филиал Российского государственного института сценических искусств, Театр оперы и балета, Музей обороны Севастополя, музейный и киноконцертный комплексы. Вице-премьер отметила, что кластер должен заработать уже в 2021 году, но выразила надежду, что строители закончат работы раньше срока.
Во время рабочей поездки Владимир Путин также посетил музей-заповедник «Херсонес Таврический», где в эти дни проходит масштабный мультикультурный проект — III ежегодный Международный фестиваль оперы и балета. Среди руин античного полиса танцовщики из четырех стран, в том числе всемирно известные звезды Сергей Полунин и Осиэль Гюнео, представили публике сюиту из балета «Спартак». В нем задействованы более 300 человек. Дважды в ходе представления на сцене появляется живая тигрица.

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