Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Литве каждый пятый не имеет нормального туалета (Руслан Осташко)
Десять главных достижений эпохи Путина
Анкара никогда не признает Крым российским. Эрдоган отплатил за С-400
Борис, ты не прав: Королева предупредила, что выгонит нового премьера
Главная / В России

Свободная ловля: как изменятся правила любительской рыбалки

12 августа 2019, 19:24  •  45 • В России
Новые правила, которые вводятся с 2020 года в отношении любительской рыбалки, лишь обобщат уже существующие нормы. Об этом рассказал начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков. По его словам, сейчас уже существуют запреты на некоторые орудия ловли, в том числе электроудочки и взрывчатку. Главное нововведение — законодательное закрепление правила о свободной и бесплатной рыбалке.
 
РИА Новости © Павел Львов
 

Новые правила в отношении любительской рыбалки лишь обобщат уже существующие нормы в этой области. Об этом «Российской газете» рассказал начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.

По его словам, ограничения, прописанные в новом законе, уже действуют в России. 

«Все ограничения для любительской рыбалки уже установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов — Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других», — заявил Молоков.

В частности, запрещено использовать электроудочки, так как они наносят серьёзный ущерб экологии, убивая все живое до самого дна водоёма, а также взрывчатку. Запрещены и жаберные сети. Однако ими могут пользоваться жители Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, для которых добыча рыбы является основным источником питания.

Таким образом, существует определённый список запрещённых орудий лова, который может расширяться и сужаться для каждого конкретного водоёма, пояснил Виталий Молоков.

Новый законопроект стал результатом длительной работы, рассказал в беседе с RT председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Это долгожданный закон, он затрагивает многих людей, поэтому и велись серьёзные обсуждения. То, что сейчас получилось, — взвешенный законопроект. Необходимо, чтобы была готова вся нормативная база и инфраструктура. Важно, чтобы люди знали, где они могут, допустим, использовать сети, регистрировать и маркировать их», — отметил депутат.

  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

По словам Николаева, в России остро стоит проблема браконьерского лова рыбы, его процент в общем объеме добычи достаточно велик. Во многом для борьбы с ним необходимо добиться корректного исполнения закона, подчеркнул он.

«Раньше у нас просто не было закона о любительской рыбалке. Теперь же есть эти разумные и, я бы сказал, выстраданные нормы, которые должны помочь навести порядок в этой области», — заявил он.

Ранее Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки, вступающих в силу в 2020 году. Помимо запрета на ряд рыболовных орудий вводятся суточные нормы вылова для российских регионов и ограничения на подводную охоту. Кроме того, запрещается ловить в рыбу в водоёмах, предназначенных для её разведения.

Также вводится запрет на оборот жаберных сетей среди населения и их обязательную регистрацию и маркировку в районах, где они разрешены к использованию.

Новые нормы разработаны в рамках закона «О любительском рыболовстве», который был принят Госдумой в конце 2018 года и вступит в силу в декабре 2020 года.

Главным нововведением закона стало закрепление правила о свободной и бесплатной рыбалке во всех водоёмах, кроме тех, где бесплатно выращивается рыба. Также рыбалка запрещена на «землях обороны и безопасности» и особо охраняемых природных территориях.

Также, согласно закону, подлежат закрытию так называемые «промысловые участки», которые были ранее выделены для любительского рыболовства. Все они должны быть закрыты к 31 декабря 2020 года. Исключение будет сделано только для некоторых участков на территории бассейнов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«Это участки, которые, по факту, выполняют природоохранные функции: занимаются культивацией и охраной особо ценных пород рыб и допускают рыбалку исключительно по принципу «поймал — отпусти». Перечень таких участков будет определен правительством по представлению глав регионов», — комментировал эту меру Николай Николаев.

Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2017 году, 26% россиян считают себя рыбаками. В качестве вида досуга рыбалка распространена ещё больше, особенную популярность она имеет среди молодёжи.

«В увлечениях рыбалкой чаще признаются молодые респонденты (38% в возрасте от 25 до 34 лет), а вот среди тех, кому за 60, этот вид отдыха выбирают в два раза реже — 18%.  Всего о личном увлечении рыбалкой или об увлечении членов семьи сообщили 46% россиян», — говорится в сообщении организации.

«Закон учитывает интересы рыболовов-любителей, которых в России насчитывается более 20 млн», — подчеркнул Николаев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
11 августа 2019, 12:39
Путин слетал на грифоне к князю Владимиру
12 августа 2019, 12:54
«Критиковать хорошо, когда сам ручки не испачкал»: Никита Белых дал в тюрьме интервью RT
12 августа 2019, 16:09
«Оборудуются новейшими системами защиты»: в Минобороны назвали сроки завершения испытаний истребителей Су-57 и МиГ-35
11 августа 2019, 23:54
«Проводили испытания в невероятно тяжёлых условиях»: в «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках
10 августа 2019, 23:39
Очень хотели вторую Болотную. Или Майдан. Не дотянули...
11 августа 2019, 17:24
Второе возгорание ликвидировано: пожар на военном складе под Ачинском потушен
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2019, 06:39
"Армия России пошла в атаку, гремят бои": Украинское издание впало в истери...
12 августа 2019, 11:52
Ковтун ПРЕДСКАЗАЛ дальнейшие действия Зеленского! Студия не может поверить!
12 августа 2019, 09:54
В Европе готовят инструкции, как отличать жителей Донбасса от российских граждан - ис...
12 августа 2019, 00:09
Признаков переохлаждения нет: СК назвал причину смерти девочки в детсаду
12 августа 2019, 00:09
Погибшая в детсаду девочка жаловалась родителям на воспитателей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 августа 2019, 01:54
Дубль дня: Эрдоган назвал Крым украинским и… одёрнул Зеленского в речи против России
06 августа 2019, 10:54
"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на провальные учения с НАТО
09 августа 2019, 03:54
"Инопланетное вторжение": Странное облако переполошило американцев
06 августа 2019, 14:09
"Пролив за пролив": Президент Ирана поставил США ультиматум по санкциям
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий урок" - СМИ
10 августа 2019, 10:39
Тайна и причина смерти Анатолия Собчака: Как умер один из самых известных политиков России
10 августа 2019, 23:39
Очень хотели вторую Болотную. Или Майдан. Не дотянули...
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.