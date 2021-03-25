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Свобода слова по-киевски: "Утро.ру" заблокировали на Украине
25 марта 2021, 15:25 • 98 • Политика
Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства
Свобода слова на Украине – пустой звук. Это в очередной раз доказали власти Незалежной. Там ввели санкции против ряда российских изданий, в том числе в черный список попали "Утро.ру", "Дни.ру", "Газета.ру", "Лента.ру", агрегатор СМИ2 и др.
Решение о блокировке было принято Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) 23 марта 2021 года. Президент Владимир Зеленский его подписал. Теперь в течение трех лет местным провайдерам запрещено давать пользователям доступ к этим интернет-ресурсам. То есть власти решили за украинцев, какую информацию и где им можно получать.
"Эта репрессивная мера, не имеющая ничего общего с декларируемыми лозунгами о борьбе за "информационную безопасность" Украины, напрямую противоречит регулярным заявлениям украинских властей о приверженности "свободе журналистики" и "общеевропейским принципам соблюдения свободы слова",
– прокомментировали ситуацию в Союзе журналистов России (СЖР). Там отметили, что репрессиям на Украине подвергаются самые авторитетные издания. Иначе как цензурой такие решения не назвать. Это не просто давление на СМИ – это еще и открытое ущемление прав граждан, поэтому действия украинских властей должны получить самое широкое международное осуждение.
Ранее на Украине ввели санкции против местных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, в эфире которых критиковали деятельность нынешних властей.
По решению Зеленского от 23 марта, все санкции в отношении российских граждан и компаний, в том числе МИА "Россия сегодня" и других СМИ, принятые прежде, продлены еще на три года.
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