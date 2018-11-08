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Свобода слова по-американски: Журналиста лишили пропуска за вопросы к Трампу и «касание к девушке»
08 ноября 2018, 12:54 • 80 • Политика
Белый дом заявил о временной приостановке действия аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после брифинга по итогам промежуточных выборов, который проводил президент США Дональд Трамп.
Стало известно, что американский президент раскритиковал журналиста и счел его поведение грубым. Официальное заявление по этому поводу уже опубликовала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Президент Трамп верит в свободную прессу и ожидает и приветствует острые вопросы в свой адрес и в адрес администрации, - указано в микроблоге в Twitter. - Однако мы не потерпим, чтобы журналист прикасался к девушке, которая просто старается выполнять свои обязанности в качестве стажера в Белом доме».
Инцидент, о котором упоминает Сандерс, произошел во время пресс-конференции, когда журналист задал вопрос Трампу о том, почему тот называет «вторжением» приближение к границе так называемого каравана мигрантов со стороны Мексики.
И хотя Трамп ответил на данный вопрос, корреспондент продолжал задавать уточняющие вопросы. В какой-то момент Трамп заявил, что сказал уже достаточно, а девушка, которая подавала микрофон, попыталась забрать его у журналиста.
Трамп после этого назвал такое поведение «грубым», обвинил корреспондента в неуважении ко всем собравшимся. Сразу после этого CNN выпустили сюжет, в котором обвинили американского лидера в нападках на прессу. После этого репортажа в администрации Трампа заявили, что президент «более открыт, чем думают многие».
«За полтора часа он ответил на 68 вопросов представителей 35 СМИ», - указывается в сообщении.
Видео: Fox News
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