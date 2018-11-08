Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Разборки продолжатся»: президент США Дональд Трамп принял отставку генпрокурора...
Пора ли откручивать политические гайки?
Во Флоренции умер организатор «Бульдозерной выставки»
«Без России это было бы невозможно»: Французский историк напомнил, кому Европа о...
Главная / Политика

Свобода слова по-американски: Журналиста лишили пропуска за вопросы к Трампу и «касание к девушке»

08 ноября 2018, 12:54  •  80 • Политика
Белый дом заявил о временной приостановке действия аккредитации корреспондента телеканала CNN Джима Акосты после брифинга по итогам промежуточных выборов, который проводил президент США Дональд Трамп.
Стало известно, что американский президент раскритиковал журналиста и счел его поведение грубым. Официальное заявление по этому поводу уже опубликовала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Президент Трамп верит в свободную прессу и ожидает и приветствует острые вопросы в свой адрес и в адрес администрации, - указано в микроблоге в Twitter. - Однако мы не потерпим, чтобы журналист прикасался к девушке, которая просто старается выполнять свои обязанности в качестве стажера в Белом доме».
Инцидент, о котором упоминает Сандерс, произошел во время пресс-конференции, когда журналист задал вопрос Трампу о том, почему тот называет «вторжением» приближение к границе так называемого каравана мигрантов со стороны Мексики.
И хотя Трамп ответил на данный вопрос, корреспондент продолжал задавать уточняющие вопросы. В какой-то момент Трамп заявил, что сказал уже достаточно, а девушка, которая подавала микрофон, попыталась забрать его у журналиста.
Трамп после этого назвал такое поведение «грубым», обвинил корреспондента в неуважении ко всем собравшимся. Сразу после этого CNN выпустили сюжет, в котором обвинили американского лидера в нападках на прессу. После этого репортажа в администрации Трампа заявили, что президент «более открыт, чем думают многие».
«За полтора часа он ответил на 68 вопросов представителей 35 СМИ», - указывается в сообщении.
Видео: Fox News

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

80
Источник
Похожие новости
08 ноября 2018, 03:09
Трамп не согласился с заявлением журналиста о «вине» Путина в воссоединении Крыма с Россией
07 ноября 2018, 23:54
Шторм заставил корабли США «сбежать» с военных учений НАТО
07 ноября 2018, 23:54
«Не прямым столкновением, а исками»: Киев хочет биться с Россией за Азовское море в западных судах

08 ноября 2018, 03:09
Встречи с Ким Чен Ыном не будет раньше Нового года - Трамп
08 ноября 2018, 09:39
Глава МИД Британии вспомнит о терактах во время речи про высылку российских дипломатов
08 ноября 2018, 12:54
Больше мовы: Киев увеличил квоту украиноязычных песен на радио
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
04 ноября 2018, 14:39
"Счастье было недолгим": Гаспарян об аресте украинскими властями сухогруза с украинским экипажем
02 ноября 2018, 04:09
«Советую съездить в Крым и поговорить с гражданами»: Соловьев ответил Ефремову на слова об «имперском мороке»
07 ноября 2018, 01:09
«Мандат на войну»: Киев негодует из-за признания Россией выборов в Донбассе
05 ноября 2018, 06:54
«Родина не продается»: План экс-генпрокурора Украины по возврату Крыма напоролся на русский патриотизм
03 ноября 2018, 01:09
Как отнимали букву «Р» у военной разведки. И как вернули
07 ноября 2018, 06:12
Ты подонок, ты подонок, иди сюда, иди сюда
06 ноября 2018, 23:24
Старшеклассники в Киеве уже планируют поступать в вузы Донецка — там учат на русском
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.