Свобода слова есть, но: Псаки намекнула, что с новой администрации США взятки гладки

В США свобода слова есть, но её как бы нет. В ходе очередного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки намекнула, что с новой администрации взятки гладки, и подсказала, куда лучше обратиться журналистам, чтобы отстоять свои права.

Издание Washington Post рассказало, что Минюст располагал записями телефонных бесед журналистов, стремившихся разобраться в том, что Россия якобы "вмешалась" в президентские выборы 2016 года. Тогда страной руководил Дональд Трамп.

Несколько позже выяснилось, что Министерство юстиции летом 2017 года пристально следило за деятельностью корреспондента CNN Барбары Старр. Глава телекорпорации Джефф Цукер заявил, что считает действия ведомства нарушением прав журналистки. Он потребовал у представителей ведомства разъяснений, которые они должны дать при личной встрече.

На регулярном брифинге у Псаки поинтересовались, как относится нынешняя администрация Белого дома к тайному получению записей представителей СМИ. Пресс-секретарь констатировала, что Джо Байден ратует за свободу слова и готов поддерживать права журналистов.

Джен Псаки информировала: Министерство юстиции готово общаться с журналистами, чтобы те получили возможность высказать свою обеспокоенность ситуацией с Барбарой Старр.

"Решения должен принимать Минюст… Опять же, это было сделано при Министерстве юстиции прошлой администрации, я бы попросила вас обратиться в Минюст", - сняла ответственность со своего начальства пресс-секретарь Белого дома.