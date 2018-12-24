Свобода для моряков: Волкер назвал условие своего визита в Москву

Специальный представитель Госдепа США на Украине Курт Волкер огласил условие своего визита в Россию. Он подчеркнул, что готов приехать в Москву после освобождения украинских моряков из-под ареста, сообщает ФАН.

«Надеюсь, я сделаю это в следующем году, как только моряков действительно освободят»,

— сказал Волкер.

По словам дипломата, после отказа президента США Дональда Трампа встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе, он тоже посчитал поездку в Москву неуместной.

Волкер выразил надежду, что задержанных за нарушение российской границы украинских моряков освободят до Рождества. Спецпредставитель США назвал освобождение украинцев к этому моменту «вероятным». Кроме того, он призвал Москву сделать это как жест доброй воли. Волкер добавил, что Россия должна быть обеспокоена тем, «чтобы не усугубить ситуацию».

Ранее член Общественной палаты РФ, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что президент США прекратил заниматься вопросами Украины, передает НСН.

«Он не принимает никаких советников по украинскому вопросу, в частности, Курта Волкера. Дональд Трамп не принимает участие ни в каких совещаниях, связанных с Украиной.

Он сознательно дистанцировался от этой проблемы по нескольким причинам. Он не считает, что украинский кризис должен быть рычагом для раскручивания гибридной войны против России. Однако по политическим причинам Трамп не может сделать ничего позитивного в отношении России по этому вопросу», — подчеркнул политолог. Марков добавил, что Трамп «презирает украинских политиков», которые развалили свою страну.

Неделей ранее Курт Волкер заявил, что США не исключают введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. По его словам, США ведут диалог с Германией, Францией и другими западными партнерами.

«Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине… Я хочу выслушать позицию наших партнеров уже сегодня», — сказал Волкер на брифинге для журналистов в Брюсселе. Волкер отметил, что в качестве ответа на действия России нужно рассматривать ряд подходов, «в том числе и в части пакета санкций».

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Часом позже уже в Керченском проливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

На Украине после инцидента было введено военное положение в ряде южных и восточных областей сроком на 30 суток. Части ВСУ были стянуты к российским границам, а россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет был официально запрещен въезд на территорию Украины.

Экипажи украинских кораблей были задержаны и впоследствии арестованы Киевским судом города Симферополя за нарушение государственной границы России. Сейчас моряки ВМС Украины находятся в заключении в Москве. Они требуют признать себя военнопленными, а командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко предложил обменять себя на своих подчиненных.

28 ноября президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе является провокацией киевских властей и, возможного, самого президента Украины Петра Порошенко перед выборами в 2019 года.

«Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — подчеркнул российский лидер.