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Свитолина вышла в финал итогового турнира WTA, обыграв Бертенс
27 октября 2018, 14:39 • 40 • Украина
Украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс в полуфинале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре.
Reuters
Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:4 в пользу украинской спортсменки.
В финале седьмая ракетка мира сыграет с победительницей противостояния между американкой Слоан Стивенс и Каролиной Плишковой из Чехии.
Ранее Стивенс обыграла Кербер и вышла в полуфинал итогового турнира WTA в Сингапуре.
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