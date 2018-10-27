Свитолина вышла в финал итогового турнира WTA, обыграв Бертенс

Украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс в полуфинале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:4 в пользу украинской спортсменки.

В финале седьмая ракетка мира сыграет с победительницей противостояния между американкой Слоан Стивенс и Каролиной Плишковой из Чехии.

Ранее Стивенс обыграла Кербер и вышла в полуфинал итогового турнира WTA в Сингапуре.