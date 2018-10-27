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Свитолина вышла в финал итогового турнира WTA, обыграв Бертенс

27 октября 2018, 14:39  •  40 • Украина
Украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс в полуфинале итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре.
 
Reuters
 

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:4 в пользу украинской спортсменки.

В финале седьмая ракетка мира сыграет с победительницей противостояния между американкой Слоан Стивенс и Каролиной Плишковой из Чехии.

Ранее Стивенс обыграла Кербер и вышла в полуфинал итогового турнира WTA в Сингапуре. 

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