Свитолина выиграла пари у Монфиса, попав теннисным мячом в банку

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла спор у своего молодого человека Гаэля Монфиса.

Подробности пари выложены в совместном Instagram-аккаунте пары. Спортсмены поспорили насчёт меткости подачи Свитолиной: ей требовалось попасть в банку для мячей. Украинка справилась с задачей. По условиям спора Монфис должен был совершить несколько отжиманий.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв снялся с турнира ATP в Монпелье.