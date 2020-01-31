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Свитолина выиграла пари у Монфиса, попав теннисным мячом в банку

31 января 2020, 02:24  •  78 • Украина
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла спор у своего молодого человека Гаэля Монфиса.
 
globallookpress.com
 

Подробности пари выложены в совместном Instagram-аккаунте пары. Спортсмены поспорили насчёт меткости подачи Свитолиной: ей требовалось попасть в банку для мячей. Украинка справилась с задачей. По условиям спора Монфис должен был совершить несколько отжиманий.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв снялся с турнира ATP в Монпелье.

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