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Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал US Open
04 сентября 2019, 10:09 • 90 • Украина
Украинка Элина Свитолина одержала победу над британкой Йоханной Контой в четвертьфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
Reuters
Встреча продолжалась 1 час и 40 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу пятой ракетки мира, для которой это первый в карьере выход в 1/2 финала Открытого чемпионата США.
В полуфинале соперницей Свитолиной станет шестикратная победительница US Open — американка Серена Уильямс.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев победил Стэна Вавринку в четвертьфинале US Open.
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