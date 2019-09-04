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Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал US Open

04 сентября 2019, 10:09  •  90 • Украина
Украинка Элина Свитолина одержала победу над британкой Йоханной Контой в четвертьфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
 
Reuters
 

Встреча продолжалась 1 час и 40 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу пятой ракетки мира, для которой это первый в карьере выход в 1/2 финала Открытого чемпионата США.

В полуфинале соперницей Свитолиной станет шестикратная победительница US Open — американка Серена Уильямс.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев победил Стэна Вавринку в четвертьфинале US Open.

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