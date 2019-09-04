Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал US Open

Украинка Элина Свитолина одержала победу над британкой Йоханной Контой в четвертьфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.

Встреча продолжалась 1 час и 40 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу пятой ракетки мира, для которой это первый в карьере выход в 1/2 финала Открытого чемпионата США.

В полуфинале соперницей Свитолиной станет шестикратная победительница US Open — американка Серена Уильямс.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев победил Стэна Вавринку в четвертьфинале US Open.