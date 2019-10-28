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Свитолина стартовала с победы на Итоговом турнире WTA
28 октября 2019, 17:24 • 7 • Украина
Украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову в матче первого тура Пурпурной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.
Reuters
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 7:6 (14:12), 6:4 в пользу действующей победительницы турнира.
Также в Пурпурной группе выступают румынка Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску.
Ранее Роджер Федерер в 10-й раз в карьере выиграл турнир ATP в Базеле.
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