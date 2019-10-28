Свитолина стартовала с победы на Итоговом турнире WTA

Украинка Элина Свитолина обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову в матче первого тура Пурпурной группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счётом 7:6 (14:12), 6:4 в пользу действующей победительницы турнира.

Также в Пурпурной группе выступают румынка Симона Халеп и канадка Бьянка Андрееску.

Ранее Роджер Федерер в 10-й раз в карьере выиграл турнир ATP в Базеле.