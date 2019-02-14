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Свитолина стала первой полуфиналисткой престижного турнира в Дохе
14 февраля 2019, 21:09 • 24 • Украина
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой полуфиналисткой турнира серии WTA Premier 5 в катарской Дохе.
Reuters
Для победы над представительницей Чехии Каролиной Мухиной в четвертьфинале соревнований Свитолиной потребовалось немногим более ста минут — 6:4, 6:2.
В полуфинале Свитолиной предстоит сразиться либо с немкой Юлией Гёргес, либо с первой сеяной на турнире румынкой Симоной Халеп.
Ранее сообщалось, что россиянка Анна Блинкова уступила чешке Барборе Стрыцовой во втором круге турнира WTA в Дохе.
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