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Свитолина стала первой полуфиналисткой престижного турнира в Дохе

14 февраля 2019, 21:09  •  24 • Украина
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой полуфиналисткой турнира серии WTA Premier 5 в катарской Дохе.
 
Reuters
 

Для победы над представительницей Чехии Каролиной Мухиной в четвертьфинале соревнований Свитолиной потребовалось немногим более ста минут — 6:4, 6:2.

В полуфинале Свитолиной предстоит сразиться либо с немкой Юлией Гёргес, либо с первой сеяной на турнире румынкой Симоной Халеп.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Блинкова уступила чешке Барборе Стрыцовой во втором круге турнира WTA в Дохе.

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