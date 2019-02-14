Свитолина стала первой полуфиналисткой престижного турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала первой полуфиналисткой турнира серии WTA Premier 5 в катарской Дохе.

Для победы над представительницей Чехии Каролиной Мухиной в четвертьфинале соревнований Свитолиной потребовалось немногим более ста минут — 6:4, 6:2.

В полуфинале Свитолиной предстоит сразиться либо с немкой Юлией Гёргес, либо с первой сеяной на турнире румынкой Симоной Халеп.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Блинкова уступила чешке Барборе Стрыцовой во втором круге турнира WTA в Дохе.