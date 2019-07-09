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Свитолина победила Мухову и сыграет с Халеп в полуфинале Уимблдона
09 июля 2019, 19:39 • 25 • Украина
Украинская теннисистка Элина Свитолина одолела Каролину Мухову из Чехии в матче 1/4 финала Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема.
©Juergen Hasenkopf globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счётом 7:5, 6:4 в пользу украинки.
За выход в финал Свитолина поборется с румынкой Симоной Халеп, которая обыграла китайскую теннисистку Чжан Шуай.
Ранее Серена Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона.
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