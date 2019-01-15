Свитолина обыграла Голубич и вышла во второй круг Australian Open

В матче первого круга Australian Open украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у швейцарки Виктории Голубич.

Матч длился 1 час 2 минуты и завершился со счётом 6:1, 6:2 в пользу украинки.

Свитолина сделала девять эйсов и две двойных ошибки. Голубич навылет не подавала и один раз ошиблась на подаче.

В матче второго круга Свитолина сыграет с победителем пары Катерина Козлова (Украина) — Виктория Кузмова (Словакия).

Ранее сообщалось, что Виктория Азаренко проиграла Лауре Зигемунд в матче первого круга Australian Open.