Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»
«Поставит это себе в заслугу»: как вывод войск с севера Сирии может отразиться н...
В 2020-м начнётся цикл, который определит будущее мира на сто лет вперёд. И. Шиш...
Совфед предложит России дорожную карту в сфере кибербезопасности
Главная / Украина

Свитолина о поражении от Кудерметовой: всё сложилось не в мою пользу

18 октября 2019, 00:39  •  50 • Украина
Четвёртая ракетка мира украинка Элина Свитолина прокомментировала своё поражение от россиянки Вероники Кудерметовой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Москве — «ВТБ Кубок Кремля».
 
Reuters
 

«Мне кажется, это был непростой матч, но мы играли хорошо в третьем сете. Концовка встречи получилась упорной. К сожалению, всё сложилось не в мою пользу», — приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира.

Она отметила, что теперь сосредоточится на восстановлении перед Итоговым турниром WTA, который пройдёт в китайском Шэньчжэне с 27 октября по 3 ноября.

«Определённо настрой у меня позитивный, потому что мне предстоит защитить свой титул. Очень этого жду. Я постараюсь выложиться на все 100%, остался последний рывок, ведь это заключительный турнир в сезоне», — добавила 25-летняя украинка.

Свитолина, занимающая четвёртую строчку в рейтинге WTA и посеянная на Кубке Кремля под первым номером, в трёх сетах проиграла 22-летней россиянке со счётом 6:2, 1:6, 7:5.

Ранее Кудерметова рассказала, что сумела обыграть Свитолину благодаря поддержке болельщиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
17 октября 2019, 14:54
Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
17 октября 2019, 14:54
Рада приняла закон о компенсациях за разоблачение коррупционеров
17 октября 2019, 18:09
В Совфеде оценили заявление немецкого политика о санкциях против России
18 октября 2019, 00:39
Свитолина о поражении от Кудерметовой: всё сложилось не в мою пользу
17 октября 2019, 21:24
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
17 октября 2019, 21:24
Рада создала комиссию по расследованию деятельности трёх телеканалов
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 октября 2019, 00:54
"Все материалы переданы": Генпрокуратура и Роскомнадзор займутся Медузой, Б...
18 октября 2019, 00:54
Владимир Путин провёл встречу с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа
18 октября 2019, 00:39
Во время заседания: фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
18 октября 2019, 00:39
«Лицемерие и политизация»: в России отреагировали на создание в Раде объединения по «...
18 октября 2019, 00:54
А наш не будет бить каблуком по столу: Бывший шеф протокола Горбачёва и Ельцина дал с...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2019, 09:09
Украинский спецназ уничтожил шестерых нацистов, пытавшихся помешать разведению сил
14 октября 2019, 12:24
Охапка обвинений и один фейк: Лия Ахеджакова рассказала украинцам об "ужасной" России
16 октября 2019, 01:39
Записки киевлянки: «Мира не хотим, но с Россией воевать не можем»
13 октября 2019, 02:28
Кто ТЕПЕРЬ отбирает землю у украинцев?
12 октября 2019, 05:09
Как атомный "Посейдон" незаметно доберётся до берегов США: Военные эксперты приоткрыли тайну
12 октября 2019, 14:54
"Он заслужил травлю": Познер публично отрёкся от Соловьёва
14 октября 2019, 15:39
Россию на Ближнем Востоке встречали плохо, но теперь... На Западе переживают из-за визита Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.