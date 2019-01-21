Свитолина и Осака вышли в четвертьфинал Australian Open

Украинка Элина Свитолина и представительница Японии Наоми Осака преодолели барьер четвёртого круга на первом в сезоне турнире серии Большого шлема — Australian Open.

Свитолина в трёх сетах обыграла американку Мэдисон Кис. Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился со счётом 6:2, 1:6, 6:1.

Осака в свою очередь, также в трёх сетах одержала победу над латвийкой Анастасией Севастовой. Встреча, продолжавшаяся 1 час 50 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале турнира Свитолина и Осака проведут очную встречу. Матч состоится 22 января.

Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова обыграла Слоан Стивенс и вышла в четвертьфинал Australian Open.