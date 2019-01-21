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Свитолина и Осака вышли в четвертьфинал Australian Open
21 января 2019, 08:09 • 28 • Украина
Украинка Элина Свитолина и представительница Японии Наоми Осака преодолели барьер четвёртого круга на первом в сезоне турнире серии Большого шлема — Australian Open.
Reuters
Свитолина в трёх сетах обыграла американку Мэдисон Кис. Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился со счётом 6:2, 1:6, 6:1.
Осака в свою очередь, также в трёх сетах одержала победу над латвийкой Анастасией Севастовой. Встреча, продолжавшаяся 1 час 50 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
В четвертьфинале турнира Свитолина и Осака проведут очную встречу. Матч состоится 22 января.
Ранее сообщалось, что Анастасия Павлюченкова обыграла Слоан Стивенс и вышла в четвертьфинал Australian Open.
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