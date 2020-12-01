Свита водочной королевы Украины, или «Соросята» — приватизаторы • 48 • Украина

В июле текущего года кабмин Украины ликвидировал еще один столп былой экономической независимости Украины — государственную монополию на производство пищевого спирта. До конца года госпредприятие «Укрспирт» — ранее монопольный производитель сырья для ликеро-водочных изделий — должно подать 30 заявок на приватизацию всех своих своих спиртовых заводов. Функции продавца приватизированных заводов взяло на себя государство. К концу ноября при участии кабмина было приватизировано и продано 8 главных ЛВЗ Украины: в Винницкой, Харьковской и Тернопольской областях.



Спиртовая приватизация в Незалежной напоминает аналогичные процессы приватизации в России авторства Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Из всех сделок более- менее чистой выглядит только продажа спиртзавода в городе Немирове под Винницей. Завод, который производит спирт для известной водки «Nemiroff», купила за 55 млн. гривен фирма из орбиты компании «Nemiroff» — одним словом, водочные производители сами купили у себя свой завод. Остальные заводы ушли за бесценок в руки основанных недавно частных фирм, которые, судя по их уставным целям, ранее не имели отношения к производству сырья для качественного крепкого алкоголя.



Так, существующий с XIX века Бершадский спиртзавод (Винницкая область) купило одесское ООО «Аква Солар Инвест», принадлежащее некоему Феликсу Луцкому. Луцкий ранее занимался в Одессе нежилым строительством и продажей стройматериалов, о производстве спирта имеет обывательское представление. «Аква Солар Инвест» зарегистрирована в декабре 2019 года как малое предприятие широкого профиля, с уставным капиталом в 10 000 гривен. На момент участия в аукционе у одесской фирмы на балансе было ноль гривен. Но Луцкий почему-то оказался единственным участником аукциона, который — опять же непонятно на какие средства — купил старейший на Украине спиртзавод за стартовую цену размером в 20 млн. гривен.



След грузинской мафии появился в ходе продажи Марыливского спиртзавода (Тернопольская область). Это предприятие, берущее начало с винзавода, основанного в 1928 году польским графом Лянскоронским, имеет богатейшую историю, производит высококлассные спирты классов «Люкс» и «Экстра». Марыливский спиртзавод ушел за цену ниже рыночной в руки молдавской фирме «Zernoff». «Zernoff» ранее отметилась в поставках в Испанию и Францию дешевого зернового спирта, продаваемого европейским производителям вин как «выдержанный винный бренди». Как это происходило? Из Молдавии спирт продавался гражданину Грузии Соломону Ахалкаци, который в 2017 году основал в Лондоне микропредприятие под названием Brina Project. Сайта у этой фирмы нет, выложенная ранее в интернете деловая документация удалена. Купленный в Молдавии спирт Ахалкаци увозил в Болгарию, а оттуда спирт шел в Грузию, в Кутаиси. Уже из Кутаиси кукурузный или пшеничный этанол шел как более дорогой по цене виноматериал к винопроизводителям Западной Европы.



Бенефициары «Zernoff» — граждане Молдавии Георгий Козовякин и Денис Чибизов, покупающие за бесценок терпящие убытки молдавские предприятия пищевой промышленности. Оба бенефициара входят в руководство румынской продуктовой оптово-розничной фирмы, а та, в свою очередь, входит в орбиту румынской же компании, которая торгует сельскохозяйственными удобрениями и параллельно занимается микрокредитными операциями. Непрозрачная деятельность молдавского контрагента — хорошее сочетание с мошенническими действиями контрагента грузинского, который «впаривал» испанским и французским винокурам зерновой этанол под видом молдавского бренди.



По данным украинского портала Vesti.ua, грузинский криминал заходит на Украину конкретно через холдинг «Петрус-Алко». Владеют этим холдингом в пропорции 50 на 50 бывший советник экс- премьера Украины Николая Азарова Николай Петренко (по совместительству православный меценат) и Людмила Русалина — негласная водочная королева Незалежной, почетный консул Украины в Сьерра-Леоне, бывшая жена экс- руководителя государственного Агентства по вопросам розыска и менеджмента предприятий-банкротов (АРМА). С чиновниками из АРМА Русалина поддерживает не только приятельские, но и деловые отношения.



С грузинским криминалом контактирует нынешний гражданский муж Русалиной, чье имя и возраст неизвестны. По одному из паспортов этому человеку сейчас 45 лет, он уроженец Одесской области по имени Николай Клименко. По другому паспорту это житель Киева, 54-летний Артур Дзюба, по третьему — 44-летний житель Киевской области Виктор Малюжкович. У этого человека есть еще и паспорт Литвы, на имя 47-летнего Александраса Крюковса, который, по данным пограничной службы Украины, с 2014 года не приезжал в Незалежную.



Партнер Русалиной жалуется: через этого «мистера Икса» и его грузинских приятелей- мафиози Русалина пытается отжать у Николая Петренко его часть бизнеса:

«Со мной встречался представитель криминалитета. Грузин, приятель мужа Русалиной. Он вел переговоры от их имени, сказал, что „крышует“ бизнес Русалиной. Выяснял мои планы. Через 3 дня после этой встречи банда Русалиной и ее мужа попытались провернуть рейдерский захват 30% нашей компании через подконтрольного нотариуса», — заявляет Петренко украинским журналистам.



Выяснено, что с «мистером Иксом» приятельствует задержанный в 2016 году на Украине за терроризм Автандил Чехани. В СИЗО СБУ Чехани пробыл недолго — его оттуда вытащил нанятый Русалиной адвокат Владимир Потемкин, сотрудничающий с АРМА. По данным украинской прессы, Потемкин содействует АРМА в приватизации — сиречь рейдерских захватах — украинских предприятий, а Русалина от этого рейдерства имеет большую долю.



Загадочный «мистер Икс» появился в жизни Людмилы Русалиной в 2017 году — когда Русалина затеяла процесс о разводе со своим очередным мужем одесским бизнесменом Владимиром Гаркушиным. Итогом процесса стало, что супругов развели — на основании того, что Гаркушин по документам выглядел мошенником и двоеженцем. Следовательно, все совместно нажитое супругами имущество досталось истице- Русалиной. Интересы Русалиной в суде представлял вышеупомянутый Владимир Потемкин, по прописке одессит. А сама эта история началась как дешевый мистический фильм. Русалина объявила, что любит «ангела Люцифиэля», который называет «вселенской царицей» — а затем выставила из дома своего супруга Гаркушина, открыв против него разводное дело. Из-за этой мистической чепухи в итоге пострадали Гаркушин, его бывшая жена, от которой он ушел к Русалиной, и дети Гаркушина от первого брака.



А зачем Русалиной понадобилось разводить этот цирк? Она на тот момент была известной на Украине фигурой, совладелицей крупной водочной компании, которая жертвовала часть своих доходов на нужды Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Высшее духовенство УПЦ МП, украинские политики и партнеры Русалиной не догадывались: бизнесвумен ни в какой сатанизм не впала, и вообще у нее с головой полный порядок. Оккультная «чернуха» была придумана для отвлечения внимания. Пока вся Украина охала и ахала, Русалина и Потемкин мастерили подложные документы по Владимиру Гаркушину, которые потом легли на стол одесского суда, где Русалина разводилась с Гаркушиным и «отжимала» у него и его семьи имущество… На публике Русалина явила и самого «ангела Люцифиэля». Им оказался тот самый загадочный «мистер Икс»: он же Клименко, он же Дзюба, он же Крюковс… После развода с Гаркушиным Русалина стала жить с «мистером Иксом».



Спасает Русалину от уголовного преследования дипломатический паспорт. У Русалиной есть «крыша» внутри партии «Слуга народа» — в лице главы Офиса президента Андрея Ермака, нардепа Николая Стефанчука — младшего брата зампреда Верховной рады Руслана Стефанчука, и самого зампреда . Через них Русалина пыталась недавно возглавить создаваемый «соросятами» Антирейдерский комитет, но дело до реализации пока не дошло. Майя Санду просит Владимира Зеленского, чтобы Украина сыграла в ПМР роль Турции в Карабахском конфликте



Сейчас конкретно перед Русалиной и Ко стоит цель купить на торгах Хоростовский спиртзавод в Тернопольской области и Лужанский спиртзавод в Черновицкой области. В селе Лужаны ранее работал принадлежавший бизнесвумен ликеро-водочный завод, закрытый после возбуждения уголовного дела за неуплату налогов на руководство ЛВЗ. Однако ж руководители были проплаченными зиц- председателями, а реальная владелица осталась «в шоколаде». Все имущество закрытого ЛВЗ было передано под шумок подставной фирме, которую создала Русалина. Лужанский спиртзавод — отличное пополнение для активов водочной королевы на Буковине. А Хоростовский спиртзавод — возможно, вкупе с Марыливским — в теории, создаст Русалиной и ее грузинским партнерам водочный форпост в Галиции.



Как передают украинские СМИ, одной Украиной аппетиты Русалиной не ограничивались никогда. До недавнего времени она запускала свои руки в народные республики Донбасса и российский Крым. На этих территориях есть «серые зоны», где темные личности за бесценок торгуют ликеро-водочным и винным сырьем, а также ввозят в Крым и на Донбасс украинский алкоголь без налогов. Но вести бизнес с «агрессором» — дело небезопасное, а в ДНР-ЛНР деловая коньюктура зависит главным образом от переменчивой «погоды» на фронте. Устроенная по подсказке «соросят» грабительская приватизация спиртовых заводов — прекрасный способ для Русалиной и Ко получить практически за бесплатно активы с многомиллиардной отдачей. Чем хуже живется простым гражданам Украины, тем спрос на водку и дешевую «бормотуху» будет только выше. Что касается уплаты налогов, то Русалина и ее грузинские друзья и тут нашли выход. Когда надо, они лепят на бутылки поддельные акцизные марки, когда надо — переводят «черную кассу» в подставные «однодневки», а оттуда в зарубежные офшоры.



Как эти схемы отразятся на качестве украинской водки — вопрос более чем глупый. России в такой стоило бы поставить импортируемому из Украины крепкому алкоголю куда более жесткие рогатки, чем есть сейчас. Украинскую водку, к примеру, можно найти в магазинах Крыма. Один из путей попадания «незалежной» водки на «оккупированный» полуостров — «материковая» Россия. Не стоит напоминать, что эта водка если прямо не финансирует геноцид русскоязычного населения Донбасса, то точно не служит российским интересам. Пить эту водку небезопасно для жизни — в прямом и переносном смыслах.

В июле текущего года кабмин Украины ликвидировал еще один столп былой экономической независимости Украины — государственную монополию на производство пищевого спирта. До конца года госпредприятие «Укрспирт» — ранее монопольный производитель сырья для ликеро-водочных изделий — должно подать 30 заявок на приватизацию всех своих своих спиртовых заводов. Функции продавца приватизированных заводов взяло на себя государство. К концу ноября при участии кабмина было приватизировано и продано 8 главных ЛВЗ Украины: в Винницкой, Харьковской и Тернопольской областях.Спиртовая приватизация в Незалежной напоминает аналогичные процессы приватизации в России авторства Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. Из всех сделок более- менее чистой выглядит только продажа спиртзавода в городе Немирове под Винницей. Завод, который производит спирт для известной водки «Nemiroff», купила за 55 млн. гривен фирма из орбиты компании «Nemiroff» — одним словом, водочные производители сами купили у себя свой завод. Остальные заводы ушли за бесценок в руки основанных недавно частных фирм, которые, судя по их уставным целям, ранее не имели отношения к производству сырья для качественного крепкого алкоголя.Так, существующий с XIX века Бершадский спиртзавод (Винницкая область) купило одесское ООО «Аква Солар Инвест», принадлежащее некоему Феликсу Луцкому. Луцкий ранее занимался в Одессе нежилым строительством и продажей стройматериалов, о производстве спирта имеет обывательское представление. «Аква Солар Инвест» зарегистрирована в декабре 2019 года как малое предприятие широкого профиля, с уставным капиталом в 10 000 гривен. На момент участия в аукционе у одесской фирмы на балансе было ноль гривен. Но Луцкий почему-то оказался единственным участником аукциона, который — опять же непонятно на какие средства — купил старейший на Украине спиртзавод за стартовую цену размером в 20 млн. гривен.След грузинской мафии появился в ходе продажи Марыливского спиртзавода (Тернопольская область). Это предприятие, берущее начало с винзавода, основанного в 1928 году польским графом Лянскоронским, имеет богатейшую историю, производит высококлассные спирты классов «Люкс» и «Экстра». Марыливский спиртзавод ушел за цену ниже рыночной в руки молдавской фирме «Zernoff». «Zernoff» ранее отметилась в поставках в Испанию и Францию дешевого зернового спирта, продаваемого европейским производителям вин как «выдержанный винный бренди». Как это происходило? Из Молдавии спирт продавался гражданину Грузии Соломону Ахалкаци, который в 2017 году основал в Лондоне микропредприятие под названием Brina Project. Сайта у этой фирмы нет, выложенная ранее в интернете деловая документация удалена. Купленный в Молдавии спирт Ахалкаци увозил в Болгарию, а оттуда спирт шел в Грузию, в Кутаиси. Уже из Кутаиси кукурузный или пшеничный этанол шел как более дорогой по цене виноматериал к винопроизводителям Западной Европы.Бенефициары «Zernoff» — граждане Молдавии Георгий Козовякин и Денис Чибизов, покупающие за бесценок терпящие убытки молдавские предприятия пищевой промышленности. Оба бенефициара входят в руководство румынской продуктовой оптово-розничной фирмы, а та, в свою очередь, входит в орбиту румынской же компании, которая торгует сельскохозяйственными удобрениями и параллельно занимается микрокредитными операциями. Непрозрачная деятельность молдавского контрагента — хорошее сочетание с мошенническими действиями контрагента грузинского, который «впаривал» испанским и французским винокурам зерновой этанол под видом молдавского бренди.По данным украинского портала Vesti.ua, грузинский криминал заходит на Украину конкретно через холдинг «Петрус-Алко». Владеют этим холдингом в пропорции 50 на 50 бывший советник экс- премьера Украины Николая Азарова Николай Петренко (по совместительству православный меценат) и Людмила Русалина — негласная водочная королева Незалежной, почетный консул Украины в Сьерра-Леоне, бывшая жена экс- руководителя государственного Агентства по вопросам розыска и менеджмента предприятий-банкротов (АРМА). С чиновниками из АРМА Русалина поддерживает не только приятельские, но и деловые отношения.С грузинским криминалом контактирует нынешний гражданский муж Русалиной, чье имя и возраст неизвестны. По одному из паспортов этому человеку сейчас 45 лет, он уроженец Одесской области по имени Николай Клименко. По другому паспорту это житель Киева, 54-летний Артур Дзюба, по третьему — 44-летний житель Киевской области Виктор Малюжкович. У этого человека есть еще и паспорт Литвы, на имя 47-летнего Александраса Крюковса, который, по данным пограничной службы Украины, с 2014 года не приезжал в Незалежную.Партнер Русалиной жалуется: через этого «мистера Икса» и его грузинских приятелей- мафиози Русалина пытается отжать у Николая Петренко его часть бизнеса:«Со мной встречался представитель криминалитета. Грузин, приятель мужа Русалиной. Он вел переговоры от их имени, сказал, что „крышует“ бизнес Русалиной. Выяснял мои планы. Через 3 дня после этой встречи банда Русалиной и ее мужа попытались провернуть рейдерский захват 30% нашей компании через подконтрольного нотариуса», — заявляет Петренко украинским журналистам.Выяснено, что с «мистером Иксом» приятельствует задержанный в 2016 году на Украине за терроризм Автандил Чехани. В СИЗО СБУ Чехани пробыл недолго — его оттуда вытащил нанятый Русалиной адвокат Владимир Потемкин, сотрудничающий с АРМА. По данным украинской прессы, Потемкин содействует АРМА в приватизации — сиречь рейдерских захватах — украинских предприятий, а Русалина от этого рейдерства имеет большую долю.Загадочный «мистер Икс» появился в жизни Людмилы Русалиной в 2017 году — когда Русалина затеяла процесс о разводе со своим очередным мужем одесским бизнесменом Владимиром Гаркушиным. Итогом процесса стало, что супругов развели — на основании того, что Гаркушин по документам выглядел мошенником и двоеженцем. Следовательно, все совместно нажитое супругами имущество досталось истице- Русалиной. Интересы Русалиной в суде представлял вышеупомянутый Владимир Потемкин, по прописке одессит. А сама эта история началась как дешевый мистический фильм. Русалина объявила, что любит «ангела Люцифиэля», который называет «вселенской царицей» — а затем выставила из дома своего супруга Гаркушина, открыв против него разводное дело. Из-за этой мистической чепухи в итоге пострадали Гаркушин, его бывшая жена, от которой он ушел к Русалиной, и дети Гаркушина от первого брака.А зачем Русалиной понадобилось разводить этот цирк? Она на тот момент была известной на Украине фигурой, совладелицей крупной водочной компании, которая жертвовала часть своих доходов на нужды Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Высшее духовенство УПЦ МП, украинские политики и партнеры Русалиной не догадывались: бизнесвумен ни в какой сатанизм не впала, и вообще у нее с головой полный порядок. Оккультная «чернуха» была придумана для отвлечения внимания. Пока вся Украина охала и ахала, Русалина и Потемкин мастерили подложные документы по Владимиру Гаркушину, которые потом легли на стол одесского суда, где Русалина разводилась с Гаркушиным и «отжимала» у него и его семьи имущество… На публике Русалина явила и самого «ангела Люцифиэля». Им оказался тот самый загадочный «мистер Икс»: он же Клименко, он же Дзюба, он же Крюковс… После развода с Гаркушиным Русалина стала жить с «мистером Иксом».Спасает Русалину от уголовного преследования дипломатический паспорт. У Русалиной есть «крыша» внутри партии «Слуга народа» — в лице главы Офиса президента Андрея Ермака, нардепа Николая Стефанчука — младшего брата зампреда Верховной рады Руслана Стефанчука, и самого зампреда . Через них Русалина пыталась недавно возглавить создаваемый «соросятами» Антирейдерский комитет, но дело до реализации пока не дошло.Сейчас конкретно перед Русалиной и Ко стоит цель купить на торгах Хоростовский спиртзавод в Тернопольской области и Лужанский спиртзавод в Черновицкой области. В селе Лужаны ранее работал принадлежавший бизнесвумен ликеро-водочный завод, закрытый после возбуждения уголовного дела за неуплату налогов на руководство ЛВЗ. Однако ж руководители были проплаченными зиц- председателями, а реальная владелица осталась «в шоколаде». Все имущество закрытого ЛВЗ было передано под шумок подставной фирме, которую создала Русалина. Лужанский спиртзавод — отличное пополнение для активов водочной королевы на Буковине. А Хоростовский спиртзавод — возможно, вкупе с Марыливским — в теории, создаст Русалиной и ее грузинским партнерам водочный форпост в Галиции.Как передают украинские СМИ, одной Украиной аппетиты Русалиной не ограничивались никогда. До недавнего времени она запускала свои руки в народные республики Донбасса и российский Крым. На этих территориях есть «серые зоны», где темные личности за бесценок торгуют ликеро-водочным и винным сырьем, а также ввозят в Крым и на Донбасс украинский алкоголь без налогов. Но вести бизнес с «агрессором» — дело небезопасное, а в ДНР-ЛНР деловая коньюктура зависит главным образом от переменчивой «погоды» на фронте. Устроенная по подсказке «соросят» грабительская приватизация спиртовых заводов — прекрасный способ для Русалиной и Ко получить практически за бесплатно активы с многомиллиардной отдачей. Чем хуже живется простым гражданам Украины, тем спрос на водку и дешевую «бормотуху» будет только выше. Что касается уплаты налогов, то Русалина и ее грузинские друзья и тут нашли выход. Когда надо, они лепят на бутылки поддельные акцизные марки, когда надо — переводят «черную кассу» в подставные «однодневки», а оттуда в зарубежные офшоры.Как эти схемы отразятся на качестве украинской водки — вопрос более чем глупый. России в такой стоило бы поставить импортируемому из Украины крепкому алкоголю куда более жесткие рогатки, чем есть сейчас. Украинскую водку, к примеру, можно найти в магазинах Крыма. Один из путей попадания «незалежной» водки на «оккупированный» полуостров — «материковая» Россия. Не стоит напоминать, что эта водка если прямо не финансирует геноцид русскоязычного населения Донбасса, то точно не служит российским интересам. Пить эту водку небезопасно для жизни — в прямом и переносном смыслах. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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