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Свистать всех наверх!
08 октября 2019, 16:39 • 120 • Карикатуры
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе. По мнению экспертов, необходимо развернуть в Румынии и Болгарии системы ПВО и береговые ракетные комплексы. Среди других мер — расширение учений НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.
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