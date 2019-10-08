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Свистать всех наверх!

08 октября 2019, 16:39  •  120 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе. По мнению экспертов, необходимо развернуть в Румынии и Болгарии системы ПВО и береговые ракетные комплексы. Среди других мер — расширение учений НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.

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