Свистать всех наверх!

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе. По мнению экспертов, необходимо развернуть в Румынии и Болгарии системы ПВО и береговые ракетные комплексы. Среди других мер — расширение учений НАТО и помощь в развитии оборонных потенциалов Украины и Грузии.