Свищёв: непонятно, почему украинская полиция не может защитить болельщиков и гостей Лиги чемпионов

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в интервью RT прокомментировал нападение футбольных хулиганов на болельщиков английского «Ливерпуля» в одном из ресторанов Киева.

«Вызывает недоумение, почему украинская полиция не может защитить болельщиков, гостей турнира и граждан своей страны. Несколько недель назад местные власти призывали бойкотировать чемпионат мира по футболу в России по причине того, что здесь «не смогут» обеспечить безопасность иностранных болельщиков. При этом они не могут навести порядок у себя дома», — заявил Свищёв RT.

Ранее депутат назвал глупыми подозрения британских СМИ в причастности России к нападению на фанатов «Ливерпуля» в Киеве.