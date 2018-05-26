|
Свищёв: непонятно, почему украинская полиция не может защитить болельщиков и гостей Лиги чемпионов
26 мая 2018, 18:09 • 57 • Украина
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в интервью RT прокомментировал нападение футбольных хулиганов на болельщиков английского «Ливерпуля» в одном из ресторанов Киева.
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв РИА Новости
«Вызывает недоумение, почему украинская полиция не может защитить болельщиков, гостей турнира и граждан своей страны. Несколько недель назад местные власти призывали бойкотировать чемпионат мира по футболу в России по причине того, что здесь «не смогут» обеспечить безопасность иностранных болельщиков. При этом они не могут навести порядок у себя дома», — заявил Свищёв RT.
Ранее депутат назвал глупыми подозрения британских СМИ в причастности России к нападению на фанатов «Ливерпуля» в Киеве.
Подпишитесь на нас
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
21 мая 2018, 00:28
|
19 мая 2018, 23:54
|
21 мая 2018, 08:25
|
23 мая 2018, 09:09
|
21 мая 2018, 09:54
|
26 мая 2018, 05:24
|
24 мая 2018, 15:54