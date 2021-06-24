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Свинорейх пробил очередное дно: В ВР внесен законопроект запрещающий оспаривать санкции СНБО

24 июня 2021, 20:40  •  148 • Украина

«Во Франции был Король-Солнце, а на Украине Король-Санкций». Так охарактеризовали юристы законопроект, внесённый в Раду слугами народа: документ серьёзно усложняет оспаривание санкций Совбеза. По сути, данным законом предлагается запретить судам приостанавливать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны. Открытое вмешательство ОП в деятельность «независимой» судебной вертикали, но похоже, никого на Украине этот правовой беспредел уже не смущает.

«Меры обеспечения иска, применяемые судом, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО в соответствии с законом „О санкциях‟» — сказано в документе. Также предполагается, что обжалование в суде решений Совбеза не будет останавливать применение санкций. Законопроект уже передали на рассмотрение комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ну, а авторами закона выступили соросята Марьяна Безуглая и Галина Третьякова. А ещё — представитель президента в Конституционном суде Фёдор Вениславский.


«Предполагается, что Верховный Суд по результатам рассмотрения данных дел будет не решение СНБО или Указ Президента о санкциях признавать противоправным и недействительным, а будет уполномочен лишь признавать действия или бездеятельность СНБО противоправными и обязывать опять же СНБО осуществить определённые действия. Очевидно, что сей коллегиальный орган может прозаседать и голосование по такому решению суда провалить или принять решение, которое Президент не введёт в действие. Соответственно, эффективность такого судебного обжалования — ноль. Теперь можно бесконечно обжаловать то решение СНБО, то Указ Президента о санкциях, да только санкции это не отменит, ни во время суда, ни в перспективе», — комментирует подоплёку документа ТГ-канал «Под Мантией».


Ещё более интересно то, что ответственность за достоверность информации, содержащейся в предложениях по применению санкций, несут субъекты внесения их на рассмотрение СНБО. Но вот «объём» ответственности не прописан, а значит никто и никогда её не понесёт... Более того, законопроект выписан так, чтобы распорошить ответственность за незаконность и безосновательность санкций Совбеза. В общем, на выходе — бесполезная судебная система, узурпация власти в одних руках и безграничные неконституционные полномочия Президента с ручными СНБО.

Кстати, эксперт Михаил Чаплыга уже сравнил этот документ с постановлениями ВЧК и предположил, что скоро все законы на Украине будут приниматься «именем революции». «Зеленский возомнил себя императором Украины, который стоит над законом и Конституцией Украины. Власть Зеленского полностью подменила закон и правосудие на Украине, при этом продолжая плодить коррупционеров, сдавать национальные интересы Украины и работать в интересах третьих стран. Большего беззакония не позволяла себе ни одна власть Украины», — считает политтехнолог. Он также предполагает, что всё это делается ради одной цели — провести судебную реформу, которую требуют США и МВФ.

Примечательно, что инициативность «соросят» — это мгновенная реакция на заявления недавно подвергнутых санкциям олигархов — Павла Фукса и Дмитрия Фирташа — о том, что они готовы оспорить санкции СНБО в суде. Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов обвинил Павла Фукса в причастности к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых на Украине. По словам секретаря Совбеза, санкции в отношении Фукса применены в связи с деятельностью компании «Голден деррик»: речь идёт о 19 лицензиях на добычу углеводородов, которые СНБО решило аннулировать в марте. По сути, Совбез стал для команды Зеленского инструментом для передела рынков, прежде всего, нефтегазовых потоков — под прикрытием болтовни о раскулачивании олигархов. Однако, и защита Медведчука, и сопротивление Фукса показали, что «против лома — есть приём», поэтому «зелёные кнопочки» так засуетились и начали штамповать законы, которые лишают жертв СНБО элементарного права на защиту.

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