Свиньи ссорят Литву и Польшу

Вильнюс обвинил Варшаву в нарушении европейского законодательства

После протестов польских аграриев Варшава запретила импорт свинины из Литвы под предлогом опасности африканской чумы свиней, якобы обнаруженной в Литве.

Однако глава польской Государственной ветеринарной службы Дариуш Ремейка проговорился, заявив, что запрет на импорт литовской свинины – защитная мера в интересах польских животноводов, чей протест беспокоит Варшаву.

В ноябре 2018 г. Вильнюс и Варшава подписали соглашение о поставках мясных продуктов и свиного мяса из Литвы, но уже через месяц, после декабрьских протестов польских аграриев, польская сторона в одностороннем порядке прекратила импорт. Теперь Вильнюс грозит Польше юридическими последствиями.

«Такие действия… противоречат европейскому законодательству. Мы так и не получили аргументированного ответа, почему подобные действия были предприняты», – говорит литовский премьер Салюс Сквернелис.

В ближайшее время Сквернелис намерен обсудить ситуацию с польским премьером Матеушем Моравецким. А министр сельского хозяйства Литвы Гедрюс Сурплис пригрозил Польше обращением в Европейскую комиссию.

«Литовская ветеринарная служба тоже может быть очень придирчивой и более ответственно проводить анализ свинины, экспортируемой из Польши, – сказал Сурплис. – Наш экспорт свинины в Польшу в десять раз меньше, чем их экспорт в Литву», – указал Сурплис. Его слова польская пресса истолковала как угрозу торговой войны.