Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
Азербайджанская элитка взбунтовалась против российских миротворцев: Вывести!
Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев п...
«Кулаки Кремля»: кто создал на Украине силовые структуры для защиты интересов Юг...
Главная / Украина

Свидомые «ученые» готовят официальный миф АТО – без фамилий, чтобы было удобнее использовать

15 декабря 2020, 11:10  •  64 • Украина

Война в Донбассе длится уже седьмой год, Украина до сих пор не приняла официальную трактовку истории так называемой АТО.

Об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко «5 канала» заявил украинский историк Василий Попов.

«Сейчас у нас уже будет очередной год (войны в Донбассе – прим. ред.), а у нас до сих пор нет официальной истории Антитеррористической операции. Ещё раз подчёркиваю – официальной. В следующем году, я знаю, выйдет две книги, но ни одна из них не будет официальной позицией ВСУ.

А у нас есть школьные учебники, вузовские учебники, есть медиаполе. Например, откуда журналист Виталий Гайдукевич должен взять официальную информацию о боях, например, за Саур-Могилу, готовя определённый сюжет?» – сказал Попов.

По его мнению, утвержденная в Киеве официальная история войны в Донбассе не должна содержать никаких фамилий.

«Эту идею мне подарил один высокоуважаемый человек, не буду называть фамилии. Я бы собрал авторский коллектив и написал историю Антитеррористической операции без фамилий. С должностями.

Для того, чтобы никто, кто приходил на следующие должности, никто не анализировал действия фамилий, а анализировал должность – начальника Генштаба, командующего сектором, командира взвода», – добавил историк.

По его мнению, в этих вопросах Украина должна брать пример с США, для которых история является инструментом для достижения целей.

«И тут мне нравится профессиональный девиз Центра милитарной истории армии США: «Мы не учим историю – мы учим её использовать», – резюмировал Попов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
14 декабря 2020, 15:55
На Украине скандал: на экспорт в Турцию подготовили бракованные пулемёты
15 декабря 2020, 02:00
На Майдане появился постоянный пикет с призывом «Зеленского геть!»
14 декабря 2020, 15:55
Пользователей «ВКонтакте» — на учёт: в «Слуге народа» оценили идею секретаря СНБО
14 декабря 2020, 15:55
Олейник об атомной отрасли Украины: Курс на полное уничтожение
14 декабря 2020, 15:55
«Мочи манту»: Ульяна Супрун издала книгу, идею которой скопипастила в РФ
15 декабря 2020, 01:05
Эксперты против отставки правительства Молдовы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила русская лётчик-космонавт
11 декабря 2020, 04:30
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
14 декабря 2020, 00:20
Кравчук: в ближайшее время Украина применит силу против «слабой России»
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем никакой"
08 декабря 2020, 13:15
Раскрыта причина попытки прорыва украинских диверсантов в Россию
12 декабря 2020, 22:35
«Далекоидущие последствия»: как в США отреагировали на отказ Верховного суда рассматривать иск о результатах выборов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.