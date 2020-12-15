Свидомые «ученые» готовят официальный миф АТО – без фамилий, чтобы было удобнее использовать

Война в Донбассе длится уже седьмой год, Украина до сих пор не приняла официальную трактовку истории так называемой АТО.Об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко «5 канала» заявил украинский историк Василий Попов.«Сейчас у нас уже будет очередной год (войны в Донбассе – прим. ред.), а у нас до сих пор нет официальной истории Антитеррористической операции. Ещё раз подчёркиваю – официальной. В следующем году, я знаю, выйдет две книги, но ни одна из них не будет официальной позицией ВСУ.А у нас есть школьные учебники, вузовские учебники, есть медиаполе. Например, откуда журналист Виталий Гайдукевич должен взять официальную информацию о боях, например, за Саур-Могилу, готовя определённый сюжет?» – сказал Попов.По его мнению, утвержденная в Киеве официальная история войны в Донбассе не должна содержать никаких фамилий.«Эту идею мне подарил один высокоуважаемый человек, не буду называть фамилии. Я бы собрал авторский коллектив и написал историю Антитеррористической операции без фамилий. С должностями.Для того, чтобы никто, кто приходил на следующие должности, никто не анализировал действия фамилий, а анализировал должность – начальника Генштаба, командующего сектором, командира взвода», – добавил историк.По его мнению, в этих вопросах Украина должна брать пример с США, для которых история является инструментом для достижения целей.«И тут мне нравится профессиональный девиз Центра милитарной истории армии США: «Мы не учим историю – мы учим её использовать», – резюмировал Попов.