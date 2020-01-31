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Свидетеля по делу МН17 защищать не захотели: "забрать" Цемаха могут и Украина, и Нидерланды
31 января 2020, 09:09 • 112 • В мире
Европейский суд по правам человека отказался встать на сторону ополченца Владимира Цемаха, который считается ценным свидетелем по делу о крушении малазийского Боинга МН17. До этого его адвокат подал в ЕСПЧ заявление об обеспечительных мерах. Европейский суд должен был запретить Украине и Нидерландам экстрадицию и какие-либо противоправные действия против Цемаха. Однако пришёл отказ, защита была "разочарована решением", заявил адвокат Цемаха журналистам.
ЕСПЧ не будет запрещать экстрадицию ополченца ДНР Владимира Цемаха в Нидерланды. Об этом заявил адвокат мужчины Анатолий Кучерена "Интерфаксу". До этого защита подавала в ЕСПЧ заявление об обеспечительных мерах. По ним Нидерландам и Украине должны были запретить какие-либо противоправные действия в отношении Цемаха. Однако пришел отказ.
"Несмотря на подобное решение Страсбургского суда, продолжим искать иные пути по защите интересов Цемаха. Мы разочарованы решением ЕСПЧ", - заявил адвокат.
Напомним, Владимир Цемах - бывший командир ПВО ополченцев Донецкой Народной Республики. В июне 2019-го его похитили с территории ДНР украинские спецслужбы. В СИЗО он провёл несколько месяцев. Там его допрашивали в том числе сотрудники Совместной следственной группы (ССГ). В сентябре этого года Цемаха отправили в Москву в рамках обмена удерживаемыми лицами. Затем он смог вернуться в ДНР. Уже в декабре прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовать Цемаха.
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