Свидетеля по делу МН17 защищать не захотели: "забрать" Цемаха могут и Украина, и Нидерланды

ЕСПЧ не будет запрещать экстрадицию ополченца ДНР Владимира Цемаха в Нидерланды. Об этом заявил адвокат мужчины Анатолий Кучерена "Интерфаксу". До этого защита подавала в ЕСПЧ заявление об обеспечительных мерах. По ним Нидерландам и Украине должны были запретить какие-либо противоправные действия в отношении Цемаха. Однако пришел отказ.

"Несмотря на подобное решение Страсбургского суда, продолжим искать иные пути по защите интересов Цемаха. Мы разочарованы решением ЕСПЧ", - заявил адвокат.

Напомним, Владимир Цемах - бывший командир ПВО ополченцев Донецкой Народной Республики. В июне 2019-го его похитили с территории ДНР украинские спецслужбы. В СИЗО он провёл несколько месяцев. Там его допрашивали в том числе сотрудники Совместной следственной группы (ССГ). В сентябре этого года Цемаха отправили в Москву в рамках обмена удерживаемыми лицами. Затем он смог вернуться в ДНР. Уже в декабре прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовать Цемаха.