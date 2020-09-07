В своей статье Неан упоминает беседу голландского журналиста Стефана Бека с жителем Украины Вячеславом, замешанным в деле о крушении из-за совершённого им телефонного звонка. Спецслужбы Украины перехватили разговор, в котором мужчина пытался предупредить жителей одной из народных республик Донбасса о том, что их в очередной раз летят бомбить украинские Су-25. Однако СБУ это сообщение трактовала на свой лад, попытавшись привязать его к участию в крушении малайзийского Boeing.

Вячеслава допрашивала международная следственная группа, но не сочла его свидетельства полезными для расследования. После того как JIT потеряла к мужчине интерес, его взяли в оборот сотрудники СБУ. Во время допросов, которые больше походили на пытки, Вячеслава били дубинками по голове, сутками не давали спать, пытаясь заставить сделать признание в терроризме.

В беседе со Стефаном Беком мужчина рассказал ещё и о том, что видел не только военные самолёты, ушедшие в сторону Донбасса. По его словам, спустя два дня после трагедии МН17 на трассе Харьков - Киев в Полтавской области он заметил грузовики, на которых перевозили в сторону украинской столицы со стороны Донбасса две системы "Бук" без ракет. Речь идёт о тех самых ЗРК, которые, по утверждению украинской стороны, "не находились в зоне конфликта".

И Вячеслав не единственный, кто в тот роковой день видел в небе над Донбассом два украинских самолёта. Этот факт подтверждают многочисленные свидетели, показания которых записали Bonanza Media. Несколько человек вполне точно помнят, как в тот день Су-25 бомбил территорию ДНР, а затем ушёл в направлении, где был сбит малайзийский Boeing.

Однако несмотря на эти многочисленные свидетельские показания, их продолжают игнорировать, а украинская сторона продолжает утверждать, что 17 июля 2014 года самолёты ВВС Украины не поднимались в воздух.