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Свидетеля MH17 пытали: Французы разоблачили "честность" Киева

07 сентября 2020, 22:50  •  81 • В мире
"Пародией на правосудие" называет Кристель Неан, аналитик французского портала AgoraVox, расследование, которое проводила международная следственная группа JIT. Кроме того, поговорив с очень ценным свидетелем по крушению МН17 на востоке Украины, автор опубликованного материала пришёл к выводу, что Киев систематически лгал и занимался фальсификацией.
В своей статье Неан упоминает беседу голландского журналиста Стефана Бека с жителем Украины Вячеславом, замешанным в деле о крушении из-за совершённого им телефонного звонка. Спецслужбы Украины перехватили разговор, в котором мужчина пытался предупредить жителей одной из народных республик Донбасса о том, что их в очередной раз летят бомбить украинские Су-25. Однако СБУ это сообщение трактовала на свой лад, попытавшись привязать его к участию в крушении малайзийского Boeing.
Вячеслава допрашивала международная следственная группа, но не сочла его свидетельства полезными для расследования. После того как JIT потеряла к мужчине интерес, его взяли в оборот сотрудники СБУ. Во время допросов, которые больше походили на пытки, Вячеслава били дубинками по голове, сутками не давали спать, пытаясь заставить сделать признание в терроризме.
В беседе со Стефаном Беком мужчина рассказал ещё и о том, что видел не только военные самолёты, ушедшие в сторону Донбасса. По его словам, спустя два дня после трагедии МН17 на трассе Харьков - Киев в Полтавской области он заметил грузовики, на которых перевозили в сторону украинской столицы со стороны Донбасса две системы "Бук" без ракет. Речь идёт о тех самых ЗРК, которые, по утверждению украинской стороны, "не находились в зоне конфликта".
И Вячеслав не единственный, кто в тот роковой день видел в небе над Донбассом два украинских самолёта. Этот факт подтверждают многочисленные свидетели, показания которых записали Bonanza Media. Несколько человек вполне точно помнят, как в тот день Су-25 бомбил территорию ДНР, а затем ушёл в направлении, где был сбит малайзийский Boeing.
Однако несмотря на эти многочисленные свидетельские показания, их продолжают игнорировать, а украинская сторона продолжает утверждать, что 17 июля 2014 года самолёты ВВС Украины не поднимались в воздух.
И почему до сих пор к Киеву не применили санкции за систематическую ложь в этом деле, включая фальсифицированные телефонные прослушки, якобы отсутствие военных самолётов, первичных радиолокационных данных и "Буков". Нынешний судебный процесс - трагический фарс, и родственники жертв, и потерпевшие заслуживают большего, чем пародия на правосудие, - заключает автор материала.

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